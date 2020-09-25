«Независимый общественный мониторинг» подвел итоги единого дня голосования

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» опубликовала 25 сентября доклад по итогам проведения единого дня голосования 13 сентября.

Главной особенностью избирательного цикла стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях сентябрьских выборов, говорится в докладе.

Так, новые партии-дебютанты профессионально подошли к ведению избирательной кампании и в ряде регионов смогли найти своего избирателя.

Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную думу. Наряду с парламентской четверкой 5%-ный барьер смогли преодолеть «Партия пенсионеров», партия «За правду» и «Новые люди».

Легитимность выборов

Прошедшие в Единый день голосования выборы в России можно с уверенностью считать легитимными, а их результаты объективными и справедливо отражающими предпочтения избирателей, рассказала «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» разработала формулу оценки легитимности избирательных кампаний — «прямую НОМ».

Эксперты пришли к выводу, что уровень легитимности можно отобразить посредством совмещения трех основных факторов: данных социологических опросов до дня голосования, данные экзитполов непосредственно в ходе голосования и сами итоги выборов.

Примеряя «прямую НОМа» при оценке легитимности выборов главы Республики Коми, Владимир Уйба на финише кампании получал поддержку 75,1% опрошенных. При проведении замера на выходе с избирательных участков — 80,9%, а по результатам голосования получил 73,16% голосов, что прямо подтверждает закономерность сопоставления учитываемых показателей, отмечается в докладе.

Новые формы голосования

Одной из ключевых поправок в избирательном законодательстве в 2020 году стала возможность многодневного голосования. Еще одним новшеством стало дистанционное электронное голосование. Его применили на дополнительных выборах депутатов Государственной думы в Курской и Ярославской областях.

Использование одновременно возможностей электронного голосования и голосования в офлайне, на дому или придомовых территориях позволило вовлечь в избирательные процессы с одной стороны молодежь, которая традиционно активнее проявляется в онлайн-среде, а с другой стороны, людей старшего поколения, имеющих ограничения по здоровью и не имеющих доступа к интернету, отметили в Ассоциации НОМ.

Основным трендом этой кампании стало сформированное доверие граждан к новым формам голосования, сказала Булгакова.

«Это стало возможным благодаря усилиям Центризбиркома России и институтов гражданского общества. Новые формы голосования на первичном этапе вызывали вопросы. Однако благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом», — заключила эксперт.

В этом году единому дню голосования предшествовали два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках. Голосование состоялось в 83 российских субъектах.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. Согласно документу, региональные избирательные комиссии вправе самостоятельно принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При этом голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование не предусматривается. В то же время документ разрешает проводить выборы и референдумы на придомовых территориях и территориях общего пользования. Кроме этого, закон о трехдневном голосовании определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только те россияне, которые зарегистрированы на территории, где проводится голосование.