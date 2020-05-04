Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"

Независимый эксперт по делу о "Боинге" МН17 Юрий Антипов поделился в Facebook новыми материалами расследования. Обратив внимание на географию разлёта фрагментов самолёта, он констатировал, что голландские следователи "высасывают обвинение из пальца".

Сейчас в Донбассе находится корреспондент KP.RU Николай Варсегов. Его находки объясняют, почему обвинения со стороны ряда западных стран в адрес Вооружённых сил ДНР полностью безосновательны.

Так, они уверяют, якобы "Боинг" был сбит выпущенной с земли ракетой "Бук", однако Антипов, оценив найденные Варсеговым обломки, констатировал, что самолёт был поражён взрывчаткой, находившейся на его борту.

Антипов подчеркнул, что данные фрагменты лайнера и их расположение на карте по-настоящему способны наконец вскрыть правду о произошедшем с "Боингом" рейса МН17.

На местном Клондайке ещё не были обнаружены "крупицы золота". Но буквально через несколько минут журналист-следопыт Николай Варсегов найдёт не то что крупинки, а настоящие самородки, которые в полной мере укажут путь к истине, - подчеркнул эксперт, рассказывая о ходе расследования корреспондента KP.RU.

Фото: скриншот Facebook/Юрий Антипов

Проанализировав эти данные, Антипов сделал вывод, что разлёт фрагментов начался ещё до того времени, когда в него, согласно уверениям западных следователей, попала ракета и прогремел взрыв.