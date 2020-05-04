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Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
04 мая 2020, 17:10 • 66 • Политика
Независимый эксперт Юрий Антипов рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках". Он сообщил, что работающий в Донбассе корреспондент обнаружил обломки "Боинга". Оценив их географическое расположение, эксперт пришёл к выводу, что голландские следователи "высасывают обвинение из пальца".
Независимый эксперт по делу о "Боинге" МН17 Юрий Антипов поделился в Facebook новыми материалами расследования. Обратив внимание на географию разлёта фрагментов самолёта, он констатировал, что голландские следователи "высасывают обвинение из пальца".
Сейчас в Донбассе находится корреспондент KP.RU Николай Варсегов. Его находки объясняют, почему обвинения со стороны ряда западных стран в адрес Вооружённых сил ДНР полностью безосновательны.
Так, они уверяют, якобы "Боинг" был сбит выпущенной с земли ракетой "Бук", однако Антипов, оценив найденные Варсеговым обломки, констатировал, что самолёт был поражён взрывчаткой, находившейся на его борту.
Антипов подчеркнул, что данные фрагменты лайнера и их расположение на карте по-настоящему способны наконец вскрыть правду о произошедшем с "Боингом" рейса МН17.
Фото: скриншот Facebook/Юрий Антипов
Проанализировав эти данные, Антипов сделал вывод, что разлёт фрагментов начался ещё до того времени, когда в него, согласно уверениям западных следователей, попала ракета и прогремел взрыв.
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