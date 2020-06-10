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Независимый эксперт двумя русскими выражениями описал странности дела МН17

10 июня 2020, 12:00  •  238 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов прокомментировал странности с радарами в деле крушения МН17. При этом использовал для описания ситуации два русских выражения о парах, тонко поиронизировав над США и Украиной.
Ранее, напомним, во время суда по делу о крушении МН17 выяснилось, что США отказались предоставить спутниковые снимки, на которых якобы зафиксирован запуск ракеты из ЗРК "Бук" по малайзийскому "Боингу".
А теперь, как выяснилось, вслед за американцами и Украина отказалась предоставить данные по своим радарам.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов, комментируя на своей странице в Facebook этот момент, обратил внимание на некоторые странности в этом деле.
"Сначала "слились" США со своими спутниковыми снимками. А теперь и Украина, отказавшись предоставить данные по своим радарам. И это в зоне боевых действий, ведущихся на её территории. Якобы ни один из них в день крушения (и активных военных действий тоже) не работал", - указал на странность Антипов, заявив, что подобное - "полная чушь".
Происходящие странности с данными от США и Украины эксперт обрисовал двумя русскими выражениями.
"После сегодняшнего заседания суда по делу крушения самолёта рейса МН17 у меня прямо вертятся на языке два русских выражения, - отметил Антипов. - Первое. Два сапога пара. Второе - мы с Тамарой ходим парой".
Объясняя нестыковку с радарами, технический эксперт делает вывод, который, по его словам, "понятный даже дураку".
"Никто из жителей этой густонаселённой местности и ни один из украинских радаров, а также ни один из российских радаров (это ранее уже было обнародовано) не зафиксировал старт полёта ракеты "Бука" в сторону самолёта рейса МН17", - резюмирует эксперт.

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