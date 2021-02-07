Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы

300-летие Ништадского мира и будущее российско-шотландских отношений

10 сентября 2021 года произойдёт знаменательное событие. Исполнится 300 лет подписания Ништадского мира, положившего конец Северной войне и навек утвердившего Россию в Европе на берегах Балтийского моря.

Примечательно, что с российской стороны мир был подписан сподвижником Петра Великого, знаменитым шотландцем Яковом Брюсом, представителем королевской династии Шотландии, к тому времени полностью утратившей свою независимость от Лондона (1707 г.). И не случайно эта миссия была доверена Брюсу: тем самым как бы признавался значительный вклад, который внесла в победу над Швецией целая плеяда оказавшихся на российской службе шотландских офицеров и генералов. Теряя независимость своей горной страны, её военная элита предпочитала обрести новую родину в далёкой России. И, наверное, есть какая-то историческая закономерность в том, что именно в год 300-летнего Ништадского юбилея вновь в полную силу встал вопрос о возвращении Шотландией своей независимости.

На улицах шотландских городов

Следует признать, что ни одно из появившихся на карте Европы за последние десятилетия новых государств не имело такой 800-летней традиции самостоятельной государственности, как Шотландия. То же можно сказать и о других ресурсах, позволяющих шотландцам претендовать на особое место в мире, – от культурных до экономических. Было что-то аномальное в том, что это право не предоставлялось тем, кто в наибольшей степени для него созрел.

Лондон, уже пожертвовавший многими частями былой империи, за свой шотландский «задний двор» держался до конца. Он продолжает это делать и сейчас.

В конце января британский премьер Борис Джонсон совершил турне по Шотландии. Перемещаясь по городам и весям региона, он в свойственной ему экзальтированной манере призывал шотландских националистов перестать говорить о новом референдуме о независимости. Мол, шотландцы «должны сосредоточиться на восстановлении страны после пандемии COVID-19».

Б. Джонсон в Шотландии предупреждает: независимость вас до ковида доведет

Борис Джонсон заявил, что стремление Н. Стёрджен провести референдум после майских выборов – «диверсионная тактика», призванная якобы отвлечь внимание от неудач Шотландской национальной партии (ШНП) во внутренней политике. Однако объективные данные показывают, что и в борьбе с «пандемией», и в преодолении её социально-экономических последствий Н. Стёрджен действует более эффективно, чем Б. Джонсон на общебританском уровне. Даже лондонская The Guardian признаёт, что на майских выборах ШНП, «которая намерена сделать референдум о независимости центральной частью своей кампании, получит большинство мест в шотландском парламенте». Опросы показывают , что избиратели симпатизируют уверенному руководству Стёрджен и глубоко сомневаются в компетентности Джонсона.

Неудивительно, что, как это часто бывает в последнее время, англичане пускают в ход «последний аргумент короля» – пресловутую российскую угрозу. Утверждается, например, что независимая Шотландия не будет в безопасности из-за происков «агрессивной» Москвы. При этом, дескать, полагаться на НАТО ей будет трудно, так как в руках у Лондона остается право вето на вступление в эту организацию новых государств, в отличие от ЕС, где после Брексита Лондон такую возможность утратил.

Особенно беспокоит британские власти судьба баз для атомных подводных лодок Trident, размещающихся в шотландских заливах Фаслейн и Коулпорт. Spectator выражает уверенность в том, что независимое правительство под руководством ШНП обязательно потребует убрать их из Шотландии. В недрах регионального правительства уже подготовлен доклад, где говорится, что боеголовки можно деактивировать в течение нескольких недель, а весь арсенал вывезти из Шотландии за два-четыре года.

«Юнион Джек» над атомной подлодкой (шотландский косой крест придётся убрать)

Действительно, зачем это всё новой Шотландии, если, кроме как из Лондона, никакой внешней угрозы для неё не существует. И уж менее всего – из находящейся на другой стороне континента России. У Москвы и исторически, и с точки зрения сегодняшней политики есть полная готовность к сотрудничеству с Эдинбургом и предоставлению ему любых гарантий безопасности.

У России и Шотландии общий небесный покровитель – Св. Андрей Первозванный. Шотландцы используют хорошо нам знакомый Андреевский флаг, только с инверсивными цветами: белый крест на синем небе. В качестве национального символа Андреевский крест стал использоваться в Шотландии с конца XIII века. В России Пётр I утверждает орден Святого Андрея Первозванного и Андреевский флаг по шотландскому образцу в 1699 году.

Шотландский вариант Андреевского флага

Шотландцы появлялись в России и до Петра. Они, например, использовались Иваном Грозным в Ливонской войне, занимались кораблестроением, оружейным делом.

Александр Лесли

В первой трети XVII века в русской армии оказывается генерал Александр Лесли – сын известного шотландского военачальника. Он заключил договоры о доставке в Россию 5000 наёмников. При этом один из четырёх полков был набран только из англичан и шотландцев. Этот полк принимал участие во взятии Смоленска и осаде Риги.

В XVIII веке шотландец Огилви, любимец Петра I, дослужится до звания генерал-фельдмаршала и станет главнокомандующим русской армией. Именно Огилви составил её первое штатное расписание.

Я. Брюс

Один самых известных русских шотландцев – подписавший Ништадтский мир Яков Брюс. Он входил в число ближайших сподвижников Петра I, генерал-фельдмаршал. Участвовал в Крымских и Азовских походах, за командование русской артиллерией в Полтавской битве 1709 года был удостоен ордена Андрея Первозванного. В 1702 году открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Сухаревой башне.

Генерал Патрик Гордон относился к числу не только видных российских военачальников, но и личных, наиболее доверенных друзей Петра Первого.

Генерал Патрик Гордон

В конце ХVIII века адмирал Самуил Грейг во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. успешно командовал Балтийским флотом.

Адмирал российского флота Самуил Грейг

В ХIХ веке в сражениях за Российскую империю особенно прославился потомок старинного шотландского рода фельдмаршал Барклай-де-Толли. Ставший после него главнокомандующим русской армией в войне с Наполеоном М. И. Кутузов во многом продолжил начертанную им тактику.

Барклай-де-Толли

Список созидателей российской государственности и культуры из числа шотландцев велик и за пределами воинской касты. Для национальной памяти известнее всего, наверное, другой потомок шотландцев – поэт М. Ю. Лермонтов. Его предок Георг Лермонт прибыл в Россию из Литвы в начале XVII века, выходец из города Сент-Эндрюс, знаменитого самым древним в Шотландии университетом. В Россию Лермонт попал в качестве военнопленного, затем перешёл на русскую службу.

Георг – Юрий Андреевич Лермонт

Символ клана Лермонт

Сам Михаил Юрьевич писал в стихотворении «Гроб Оссиана»:

Под занавесою тумана,

Под небом бурь, среди степей,

Стоит могила Оссиана

В горах Шотландии моей.

Летит к ней дух мой усыпленный

Родимым ветром подышать

И от могилы сей забвенной

Вторично жизнь свою занять!…

Основоположником русского классицизма в архитектуре считается Чарльз Камерон, по происхождению шотландец. В 1802-1805 гг. он состоял главным архитектором Адмиралтейства.

Камеронова галерея в Царском селе

Даже знаменитый путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай возводил свой род к шотландскому клану Маклаев.

Н. Миклухо-Маклай

Среди шотландцев в России было много прославленных медиков, представителей других профессий, деловых людей. Знаменитый ЦУМ, например, основан шотландцами Э. Мюром и А. Мерелизом.

Торговый дом Мюр и Мерелиз

Учёные, руководящие исследованиями по выявлению генетической связи между Лермонтами и Лермонтовыми, считают , что в жилах примерно 250 тысяч россиян может течь шотландская кровь. При этом многие потомки шотландцев могут понятия не иметь о своих корнях.

Так что никаких иных чувств, кроме ощущения исторической близости, признательности и уважения к будущей независимой Шотландии, россияне испытывать не могут. Шотландцам нет нужды опасаться России или искать защиты у Североатлантического альянса. Они вполне могут избрать себе путь, которого, например, придерживаются Австрия и Швеция, входящие в Евросоюз, но не в НАТО. И это только укрепит стабильность и безопасность Европы. Тем самым Эдинбург лишит важного контраргумента и Лондон, препятствующий обретению Шотландией независимости угрозой своего вето на её вступление в НАТО.