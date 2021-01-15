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Независимость и безопасность Telegram: Вассерман предсказал возвращение Дурова в Россию
15 января 2021, 11:30 • 122 • Политика
Анатолий Вассерман предсказал возвращение создателя Telegram Павла Дурова в Россию, ибо только тут последний сможет гарантировать безопасность и независимость для мессенджера.
Для сохранения своей независимости создателю Telegram Павлу Дурову придётся покинуть Великобританию и вернуться в Россию. Таким прогнозом с РИА ФАН поделился публицист Анатолий Вассерман.
Он пояснил, что в условиях жесточайшего остракизма у действующего президента США Дональда Трампа почти не осталось способов общения со своей аудиторией. Единственным выходом остаётся только Telegram, неподконтрольный американским властям.
Ранее администрация мессенджера заявила, что пока Трамп не зарегистрирован в нём.
"Я не исключаю, что Дурову ради сохранения своей независимости придётся срочно вернуться из Британии в Россию. Тут он будет в безопасности", - добавил Вассерман.
Как сообщает телеканал "360", из-за ситуации в США и блокировки в соцсетях Трампа аудитория Telegram всего за 72 часа выросла на 25 миллионов человек. Свои аккаунты также создали главы Бразилии и Турции.
"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram в борьбе с дезинформацией", - отметил Дуров.
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