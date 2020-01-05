Независимость Беларуси — в интересах России • 44 • Аналитика

Неистребимая любовь к Родине

Основной проблемой, обсуждаемой в белорусском информационном пространстве, является почему-то отстаивание национальной независимости. И независимости почему-то именно от России. Достаточно странный подход. Никакой борьбы белорусского народа за независимость до 91-го года места не имело. Не было такого. Имела место борьба польских товарищей. Не всегда и не совсем широких народных масс, но имела. При мрачном царском режиме, но это было «давно и неправда». И к белорусам это имело самое отдалённое отношение.



Тут, как говорится, не надо передёргивать. Польская борьба за независимость — это немного из другой оперы. Так вот, в 91-м тихо, мирно и культурно Белоруссия получила независимость. При кайзере никакой независимости не было и быть не могло, а потому замнём для ясности. Восстановление? Восстановление чего?







Так что, пожалуй, уникальный случай: немаленькое европейское государство получило независимость без единого выстрела. И вот уже позднейшие белорусские политиканы изо всех сил пытаются устроить вокруг этого события истерику. Зачем, простите? И где были все эти «борцуны» за независимость до 91-го года? Я понимаю, хочется драйва, хочется «движухи», хочется накала страстей, хочется «крови мучеников», хочется «страстей Христовых»…



А не было ничего. Всё было скучно, банально и повседневно. Как продажа тазика для бани в советском промтоварном магазине. Понимаете, господа, борьбу надо было разворачивать немного ранее августа 91-го. Иначе некрасиво получается. Все прыжки и ужимки после августа 91-го — это как борьба со Сталиным после марта 53-го… попахивает комедией.



Убивает любое уважение. На корню. Я понимаю, политикам-националистам хочется быть причастными к «освобождению». Но об этом надо было думать немного раньше. Тут кое-кто рассуждал о том, что «белорусы ходили под плёткой». Интересное, наверное, было времечко… А на цепи они случайно не сидели? На галерах не пахали? Мало ли что…



В общем, были нужны герои белорусского национального сопротивления российской оккупации… но их не было. Ни одного. Вообще ни одного. То есть что хочется сказать? Вся истерика вокруг взаимоотношений России и Белоруссии была, по сути дела, накручена. Разными заинтересованными лицами (не очень порядочными), пытавшимися на этом сделать карьеру. Типа русские — оккупанты, а я типа герой и буду вас от них защищать…



Никто из этих «героев» ни капли крови за белорусский народ не пролил. Как-то так. О чём тогда разговор? Как можно всерьёз воспринимать людей, которые только глотку могут рвать? Как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Никто из них не пролил ни капли крови за белорусов. В чём доказательство их любви к Отечеству? В таких вещах на слово верить не стоит.



Дела политические

Собственно говоря, всё было хорошо! И никаких особых проблем на горизонте не наблюдалось. Выборы Лукашенко? Ну, извините, это как бы личное дело белорусов, и только их. При чём тут Россия? Россия поддерживала официального лидера, избранного народом Белоруссии. Какие тут могут быть претензии? Белорусы как-то не хотят вспоминать, что достаточно долго Лукашенко был популярен. В Беларуси, а не в Кремле, если что.



Вот не нравится мне эта попытка повесить откровенный косяк с выбором национального лидера на Россию. Выбор делал белорусский народ — ему и отвечать. Сегодня я вот тоже могу спросить: а почему вы поддержали Лукашенко? Ведь проблемы с ним обозначились ещё в середине 90-х. Чего вы ждали? Это американцы любят «выбирать» племенных вождей для туземцев. Россия так не работает. Брать на себя выбор лидера и политического курса в соседнем государстве? Не слишком ли большая ответственность? Понимаю, сегодня большинству белорусов категорически не нравится то место, где оказалась их страна в результате их выбора. Но что делать? За спиной Лукашенко не стояла «дивизия спецназа ФСБ».



Если что, то в России за последние 30 лет возник совсем другой режим, с белорусским имеющий весьма мало общего. Белорусская «оппозиция» любит одной строчкой объединять Путина и Лукашенко, но это не совсем корректно. Немного разные страны, немного разные политические системы. Увы. Россия своих правил игры не навязывала, как и своих политиков. Возможно, и напрасно, потому как тот результат, который получился в Беларуси, не устраивает никого, а прежде всего самих белорусов.



И вот тут начинает сказываться определённый «инфантилизм», иначе и не назовёшь… Почему-то никто не говорит в сегодняшней Беларуси: «Это мы виноваты». Почему-то виновата Россия, которая как раз принципиальных решений за белорусов не принимала.



Вообще, с 91-го Беларусь — независимое государство, со своей столицей, своим флагом, своим парламентом, своими законами. Своей политической системой, если что. И с той поры ничего принципиально не менялось. Беларусь оставалась независимой. И типа якобы «Союзное государство» тут не поменяло абсолютно ничего. Де-факто шли какие-то преференции Минску (серьёзные), но вот через 20 лет окончательно выяснилось, что все решения по внутренней и внешней политике Беларуси принимаются исключительно в Минске. С оглядкой на мировое сообщество, но не на Россию.



А ведь это и есть та самая независимость. А вы её себе как представляли? Если в виде зарплат по две тысячи евро, то это немного из другой оперы. За независимость давным-давно не нужно бороться. Она была получена ещё до Лукашенко, который к её получению никакого отношения не имеет. С 91-го года РБ — независимое государство, и все, кто призывает бороться за независимость, — не очень честные люди. Потому что независимость была получена до них и без них.







Игра не по-честному

Многие россияне искренне удивляются: почему белорусы не испытывают абсолютно никакой благодарности за экономическую помощь, полученную за годы правления Лукашенко от России? А дело обстоит именно так: никто в РБ никакой благодарности не испытывает и испытывать не собирается. Позиция такая: «Вы обязаны». Что вызывает в России ещё большее удивление.



А всё дело в том, что главное — не реальные дела, главное — то, как это подаётся в прессе. Важнее всего пиар. Так вот, Лукашенко понимал дружбу с Россией весьма и весьма оригинально. Винить во всех бедах и вешать всех собак на Россию в РБ за последние четверть века стало традицией. Всё хорошее — от главного борца за независимость, всё плохое — от олигархической Москвы.



Понимаете, на самом деле всё очень плохо, а главное — полностью испортилось отношение белорусов к России. В случае предъявления очевидных доказательств антироссийской деятельности белорусского (то есть их собственного!) государства немедленно следует монолог на повышенных тонах: а вы вообще никто, и скажите спасибо, что мы вообще с вами разговариваем.



И тем не менее автор особых проблем не видит. Тут вам не Украина. И вот как раз очень здорово, что у нас два государства. Просто замечательно. Иногда жить порознь лучше, чем вместе. Если ваши взгляды и привычки различаются так сильно.



Всё больше и больше удивляюсь: зачем вообще городить огород? И в области внутренней политики, и в области внешней, и в области экономической политики Россия и Беларусь всё больше расходятся. Зачем пытаться это объединить в одну «квазигосструктуру»? Какой в этом смысл? Если белорусы хотят жить в своём государстве по своим правилам, то ради бога. Просто замечательно. Знаете, никого ни за что не хочется агитировать. Тактика финской армии в 1941-1944 годах



Все интеграционные проекты в РБ откровенно играют против нас — любое такое предложение в Беларуси оформляется в виде очевидного доказательства попыток России захватить Беларусь. Простите, оно нам надо? После захвата украинских кораблей-нарушителей группа белорусских активистов возложила бумажные кораблики к российскому посольству в знак протеста. Если кто не помнит, то после уничтожения российской «сушки» к турецкому посольству в Минске не вышел никто, а Лукашенко помчался в Турцию обниматься с Эрдоганом.



Зачем вам внутри страны откровенная европейская «колонна»? Прозападная и антироссийская? Нам что, Прибалтики в своё время не хватило? Экономики в РБ нет, есть громадные долги, воевать за Россию РБ не хочет категорически (нас гонят на убой!), ресурсов там кот наплакал… чего от них добиваться?



Время — деньги

Вам не кажется, что мы слишком много сил и средств потратили на «братскую» Украину? Сил, средств, внимания и, главное, времени? После чего гордая украинская нация поскакала за печеньками? У нас любят говорить про потерянные деньги, а мне хотелось бы указать на потерянное время. Можно возместить деньги, но никто не может возместить время. Самое главное: мы слишком долго работали с Украиной, уделяя ей основное внимание. В расчёте на «нечто».



Зачем наступать с Беларусью на те же грабли? 20 лет идёт разговор о некоем «Союзном государстве», но мы так ни до чего и не дошли. Вы, простите, хотите этим заниматься до бесконечности? Или больше на планете государств нет и заняться вам больше нечем? 20 лет все танцы идут вокруг того, что белорусы хотят иметь «Союзное государство» и «общий рынок» исключительно на территории России, а что их, то их, и туда россиянам хода нет — там «нэзалежна держава».



Обсуждать же одно и то же по 20-му кругу несколько странно. Ничего принципиально нового мы уже не услышим. Необходимо двигаться дальше. Да, «был проект». Да «не выстрелил». Ну и что теперь? Рыдать и рвать на себе остатки волос?



А нет никаких конфликтов

На самом деле все «конфликты» достаточно надуманны. Не было ни «имперской оккупации», ни «борьбы за независимость», героев борьбы за независимость тоже не было и нет. Это всё информационные фейки. И делить русским и белорусам нечего — у каждого народа сегодня своё государство, и где тут повод для конфликтов? У каждого народа своя экономика и свой бюджет. Свой президент и своя армия. И это уже очень давно имеет место быть.



На самом деле автор гораздо больший сторонник белорусской независимости, чем даже Александр Лукашенко или белорусская оппозиция (а она есть). Просто из прагматичных соображений. Потому что уже надоела откровенно ненормальная ситуация с государственной контрабандой, требованиями денег и громкими воплями об угрозе аннексии. Как бы уже не смешно.



Нам и делить уже нечего: всё поделено и граница проведена. Принципиальная разница с Крымом в том, что белорусы себя русскими не считают и в Россию не рвутся. Ну и бог с ними. Вольному — воля, святому — рай. Не нравится как раз искусственно высокая конфликтность по линии Москва — Минск. И лучшее решение — фактическое признание наличия двух государств, что имеет место быть уже скоро 30 лет. Всё, занавес. Остальное вторично.



Поддерживая «умные» разговоры об «интеграции», мы постоянно подставляемся. Не надо позволять использовать себя в качестве жупела в чужих политических играх. Аккуратней надо с такими вещами. Ни среди населения РБ, ни тем более в руководстве массового желания интеграции нет. А тогда зачем? А чтобы был повод поскандалить по теме «разных цен на газ» и «угрозе аннексии» (Россия нам дорого продаёт газ и хочет захватить, захватить, используя газовый шантаж, чтобы продавать газ ещё дороже).



Зачем нам участвовать в чужих разборках, пусть и в качестве «весомого аргумента»? Лучшая и политически правильная позиция — постоянная демонстрация уважения к госсуверенитету РБ. И прекращение всех и всяческих «интеграционных бесед». До добра они нас точно не доведут.



Основной проблемой, обсуждаемой в белорусском информационном пространстве, является почему-то отстаивание национальной независимости. И независимости почему-то именно от России. Достаточно странный подход. Никакой борьбы белорусского народа за независимость до 91-го года места не имело. Не было такого. Имела место борьба польских товарищей. Не всегда и не совсем широких народных масс, но имела. При мрачном царском режиме, но это было «давно и неправда». И к белорусам это имело самое отдалённое отношение.Тут, как говорится, не надо передёргивать. Польская борьба за независимость — это немного из другой оперы. Так вот, в 91-м тихо, мирно и культурно Белоруссия получила независимость. При кайзере никакой независимости не было и быть не могло, а потому замнём для ясности. Восстановление? Восстановление чего?Так что, пожалуй, уникальный случай: немаленькое европейское государство получило независимость без единого выстрела. И вот уже позднейшие белорусские политиканы изо всех сил пытаются устроить вокруг этого события истерику. Зачем, простите? И где были все эти «борцуны» за независимость до 91-го года? Я понимаю, хочется драйва, хочется «движухи», хочется накала страстей, хочется «крови мучеников», хочется «страстей Христовых»…А не было ничего. Всё было скучно, банально и повседневно. Как продажа тазика для бани в советском промтоварном магазине. Понимаете, господа, борьбу надо было разворачивать немного ранее августа 91-го. Иначе некрасиво получается. Все прыжки и ужимки после августа 91-го — это как борьба со Сталиным после марта 53-го… попахивает комедией.Убивает любое уважение. На корню. Я понимаю, политикам-националистам хочется быть причастными к «освобождению». Но об этом надо было думать немного раньше. Тут кое-кто рассуждал о том, что «белорусы ходили под плёткой». Интересное, наверное, было времечко… А на цепи они случайно не сидели? На галерах не пахали? Мало ли что…В общем, были нужны герои белорусского национального сопротивления российской оккупации… но их не было. Ни одного. Вообще ни одного. То есть что хочется сказать? Вся истерика вокруг взаимоотношений России и Белоруссии была, по сути дела, накручена. Разными заинтересованными лицами (не очень порядочными), пытавшимися на этом сделать карьеру. Типа русские — оккупанты, а я типа герой и буду вас от них защищать…Никто из этих «героев» ни капли крови за белорусский народ не пролил. Как-то так. О чём тогда разговор? Как можно всерьёз воспринимать людей, которые только глотку могут рвать? Как со стороны власти, так и со стороны оппозиции.не пролил ни капли крови за белорусов. В чём доказательство их любви к Отечеству? В таких вещах на слово верить не стоит.Собственно говоря, всё было хорошо! И никаких особых проблем на горизонте не наблюдалось. Выборы Лукашенко? Ну, извините, это как бы личное дело белорусов, и только их. При чём тут Россия? Россия поддерживала официального лидера, избранного народом Белоруссии. Какие тут могут быть претензии? Белорусы как-то не хотят вспоминать, что достаточно долго Лукашенко был популярен. В Беларуси, а не в Кремле, если что.Вот не нравится мне эта попытка повесить откровенный косяк с выбором национального лидера на Россию. Выбор делал белорусский народ — ему и отвечать. Сегодня я вот тоже могу спросить: а почему вы поддержали Лукашенко? Ведь проблемы с ним обозначились ещё в середине 90-х. Чего вы ждали? Это американцы любят «выбирать» племенных вождей для туземцев. Россия так не работает. Брать на себя выбор лидера и политического курса в соседнем государстве? Не слишком ли большая ответственность? Понимаю,большинству белорусов категорически не нравится то место, где оказалась их страна в результате их выбора. Но что делать? За спиной Лукашенко не стояла «дивизия спецназа ФСБ».Если что, то в России за последние 30 лет возник совсем другой режим, с белорусским имеющий весьма мало общего. Белорусская «оппозиция» любит одной строчкой объединять Путина и Лукашенко, но это не совсем корректно. Немного разные страны, немного разные политические системы. Увы. Россия своих правил игры не навязывала, как и своих политиков. Возможно, и напрасно, потому как тот результат, который получился в Беларуси, не устраивает никого, а прежде всего самих белорусов.И вот тут начинает сказываться определённый «инфантилизм», иначе и не назовёшь… Почему-то никто не говорит в сегодняшней Беларуси: «Это мы виноваты». Почему-то виновата Россия, которая как раз принципиальных решений за белорусов не принимала.Вообще, с 91-го Беларусь — независимое государство, со своей столицей, своим флагом, своим парламентом, своими законами. Своей политической системой, если что. И с той поры ничегоне менялось. Беларусь оставалась независимой. И типа якобы «Союзное государство» тут не поменяло абсолютно ничего. Де-факто шли какие-то преференции Минску (серьёзные), но вот через 20 лет окончательно выяснилось, что все решения по внутренней и внешней политике Беларуси принимаются исключительно в Минске. С оглядкой на мировое сообщество, но не на Россию.А ведь это и есть та самая независимость. А вы её себе как представляли? Если в виде зарплат по две тысячи евро, то это немного из другой оперы. За независимость давным-давно не нужно бороться. Она была получена ещё до Лукашенко, который к её получениюотношения не имеет. С 91-го года РБ — независимое государство, и все, кто призывает бороться за независимость, — не очень честные люди. Потому что независимость была получена до них и без них.Многие россияне искренне удивляются: почему белорусы не испытывают абсолютно никакой благодарности за экономическую помощь, полученную за годы правления Лукашенко от России? А дело обстоит именно так: никто в РБ никакой благодарности не испытывает и испытывать не собирается. Позиция такая: «Вы обязаны». Что вызывает в России ещё большее удивление.А всё дело в том, что главное — не реальные дела, главное — то, как это подаётся в прессе. Важнее всего пиар. Так вот, Лукашенко понимал дружбу с Россией весьма и весьма оригинально. Винить во всех бедах и вешать всех собак на Россию в РБ за последние четверть века стало традицией. Всё хорошее — от главного борца за независимость, всё плохое — от олигархической Москвы.Понимаете, на самом деле всё очень плохо, а главное — полностью испортилось отношение белорусов к России. В случае предъявления очевидных доказательств антироссийской деятельности белорусского (то есть их собственного!) государства немедленно следует монолог на повышенных тонах: а вы вообще никто, и скажите спасибо, что мы вообще с вами разговариваем.И тем не менее автор особых проблем не видит. Тут вам не Украина. И вот как раз очень здорово, что у нас два государства. Просто замечательно. Иногда жить порознь лучше, чем вместе. Если ваши взгляды и привычки различаются так сильно.Всё больше и больше удивляюсь: зачем вообще городить огород? И в области внутренней политики, и в области внешней, и в области экономической политики Россия и Беларусь всё больше расходятся. Зачем пытаться это объединить в одну «квазигосструктуру»? Какой в этом смысл? Если белорусы хотят жить в своём государстве по своим правилам, то ради бога. Просто замечательно. Знаете, никого ни за что не хочется агитировать.Все интеграционные проекты в РБ откровенно играют против нас — любое такое предложение в Беларуси оформляется в виде очевидного доказательства попыток России захватить Беларусь. Простите, оно нам надо? После захвата украинских кораблей-нарушителей группа белорусских активистов возложила бумажные кораблики к российскому посольству в знак протеста. Если кто не помнит, то после уничтожения российской «сушки» к турецкому посольству в Минске не вышел никто, а Лукашенко помчался в Турцию обниматься с Эрдоганом.Зачем вам внутри страны откровенная европейская «колонна»? Прозападная и антироссийская? Нам что, Прибалтики в своё время не хватило? Экономики в РБ нет, есть громадные долги, воевать за Россию РБ не хочет категорически (нас гонят на убой!), ресурсов там кот наплакал… чего от них добиваться?Вам не кажется, что мы слишком много сил и средств потратили на «братскую» Украину? Сил, средств, внимания и, главное, времени? После чего гордая украинская нация поскакала за печеньками? У нас любят говорить про потерянные деньги, а мне хотелось бы указать на потерянное время. Можно возместить деньги, но никто не может возместить время. Самое главное: мы слишком долго работали с Украиной, уделяя ей основное внимание. В расчёте на «нечто».Зачем наступать с Беларусью на те же грабли? 20 лет идёт разговор о некоем «Союзном государстве», но мы так ни до чего и не дошли. Вы, простите, хотите этим заниматься до бесконечности? Или больше на планете государств нет и заняться вам больше нечем? 20 лет все танцы идут вокруг того, что белорусы хотят иметь «Союзное государство» и «общий рынок» исключительно на территории России, а что их, то их, и туда россиянам хода нет — там «нэзалежна держава».Обсуждать же одно и то же по 20-му кругу несколько странно. Ничего принципиально нового мы уже не услышим. Необходимо двигаться дальше. Да, «был проект». Да «не выстрелил». Ну и что теперь? Рыдать и рвать на себе остатки волос?На самом деле все «конфликты» достаточно надуманны. Не было ни «имперской оккупации», ни «борьбы за независимость», героев борьбы за независимость тоже не было и нет. Это всё информационные фейки. И делить русским и белорусам нечего — у каждого народа сегодня своё государство, и где тут повод для конфликтов? У каждого народа своя экономика и свой бюджет. Свой президент и своя армия. И это уже очень давно имеет место быть.На самом деле автор гораздо больший сторонник белорусской независимости, чем даже Александр Лукашенко или белорусская оппозиция (а она есть). Просто из прагматичных соображений. Потому что уже надоела откровенно ненормальная ситуация с государственной контрабандой, требованиями денег и громкими воплями об угрозе аннексии. Как бы уже не смешно.Нам и делить уже нечего: всё поделено и граница проведена. Принципиальная разница с Крымом в том, что белорусы себя русскими не считают и в Россию не рвутся. Ну и бог с ними. Вольному — воля, святому — рай. Не нравится как раз искусственно высокая конфликтность по линии Москва — Минск. И лучшее решение — фактическое признание наличия двух государств, что имеет место быть уже скоро 30 лет. Всё, занавес. Остальное вторично.Поддерживая «умные» разговоры об «интеграции», мы постоянно подставляемся. Не надо позволять использовать себя в качестве жупела в чужих политических играх. Аккуратней надо с такими вещами. Ни среди населения РБ, ни тем более в руководстве массового желания интеграции нет. А тогда зачем? А чтобы был повод поскандалить по теме «разных цен на газ» и «угрозе аннексии» (Россия нам дорого продаёт газ и хочет захватить, захватить, используя газовый шантаж, чтобы продавать газ ещё дороже).Зачем нам участвовать в чужих разборках, пусть и в качестве «весомого аргумента»? Лучшая и политически правильная позиция — постоянная демонстрация уважения к госсуверенитету РБ. И прекращение всех и всяческих «интеграционных бесед». До добра они нас точно не доведут. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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