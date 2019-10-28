Незаурядный конкурент «Адмирала Горшкова». Фрегаты FDI перекроят баланс сил на морских и океанских ТВД • 106 • Аналитика









В частности, по данным новостного и военно-аналитического портала defensenews.com со ссылкой на компетентный источник в штаб-квартире «Naval Group», 24 октября 2019 года состоялась торжественная церемония первой резки стали для головного многоцелевого фрегата «Admiral Ronarc'h» проекта FDI («Fregate de Defence et Intervention»), постройка которого должна быть осуществлена до 2023 года мощностями дочернего подразделения «Naval Group» — компании «Lorient Naval Dockyard» в городе Лорьяне, располагающей необходимым для постройки фрегатов эллингом.



Несмотря на тот факт, что информация о закладке, а также грядущих строительстве, сходе со стапелей и обретении оперативной боевой готовности фрегатом «Адмирал Ронар» так и не стала предметом повышенного интереса российских военно-технических ресурсов, ожидаемое поступление кораблей данного проекта на вооружение ВМС Франции, а также военно-морских сил потенциальных стран-заказчиков (Польши и Греции) способно «перекроить» баланс сил на средиземноморском, балтийском и североатлантическом условных ТВД.



Уникальный «апгрейд» передового детища от «Naval Group» позволит ВМС Франции доминировать на морских и океанских ТВД

На этом фоне особую актуальность приобретает детальная оценка технологических параметров бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения, установленных на фрегатах проекта FDI, а также электродинамических характеристик надводной и гидродинамических параметров подводной частей кораблей данного семейства. Первое, что обращает на себя внимание в ходе сравнения перспективных фрегатов проекта FDI с уже состоящими на вооружении ВМС Франции эсминцами ПВО-ПРО дальней морской зоны типа «Horizon», а также многоцелевыми фрегатами типа FREMM, — это наличие у первого оригинальной компоновки корпуса «а-ля «Zumwalt», представленной обратными завалами бортов и форштевня.



Подобный концептуальный реверс-инжиниринг конструкции корпусов американских эсминцев класса «Замволт» (хоть и со значительно меньшим углом наклона форштевня) позволит новым французским фрегатам избавиться от излишней килевой и бортовой качек даже при весьма ощутимом волнении моря (5 или 6 баллов по шкале Бофорта), что обеспечит возможность применения корабельных зенитно-ракетных и противокорабельных ракетных комплексов даже в сложной метеорологической ситуации. Более того, угловатые обратные завалы бортов и форштевня в сочетании с наклонными гранями и рёбрами надстройки, а также многогранной башней 76-мм корабельной артиллерийской установки OtoBreda 76/62SR (покрытой габаритом радиопоглощающего материала) позволят добиться значительного снижения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) новых фрегатов проекта FDI, показатели которой будут заметно меньше, нежели у эсминцев Type 45 класса «Daring», а также фрегатов «Horizon», FREMM, «Sachsen» и даже проекта 22350 «Адмирал Горшков».



Данное преимущество значительно ограничит дальность пеленгования фрегатов проекта FDI посредством бортовых РЛС Н011М «Барс-Р» многофункциональных истребителей СУ-30СМ и прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38» противолодочных самолётов Ил-38Н, состоящих на вооружении морской авиации ВМФ России. Применительно к «Барсу-Р» дальность уверенного обнаружения фрегата FDI с выключенными радиолокационными средствами может составить 70—90 км, в то время как стандартная цель типа «эсминец «Arleigh Burke» обнаруживается на расстоянии около 120—150 км. Следовательно, для уверенного обнаружения и взятия на сопровождение «Адмирала Ронара» экипаж Су-30СМ будет вынужден войти в зону действия корабельного ЗРК PAAMS, оснащённого зенитными ракетами-перехватчиками «Aster-30». Коренным образом ситуация изменится лишь после масштабного переоснащения «тридцатых» на бортовые РЛС Н035 «Ирбис-Э», способные обнаруживать подобные цели на удалении до 170—220 км.



Что же касается способности Ил-38Н обнаруживать фрегаты проекта FDI, то здесь всё обстоит не менее сложно. Радиолокационный модуль бортового прицельно-поискового комплекса «Новелла-П-38» по-прежнему представлен устаревшей волноводно-щелевой антенной решеткой, которая исключает возможность селекции целей с малой ЭПР на фоне применения противником заградительных и прицельных по частоте шумовых помех, полностью нивелировать воздействие которых могут лишь высокоэнергетические радиолокационные комплексы на базе активных ФАР.



«Сердцем» бортового радиоэлектронного оборудования фрегатов класса FDI является перспективная боевая информационно-управляющая система (БИУС) SETIS, разработанная корпорацией «Naval Group» и располагающая полностью открытой архитектурой высокопроизводительной элементной базы модульного типа. Данное решение позволяет не только регулярно обновлять программное обеспечение терминалов управления ЗРК PAAMS, противолодочными торпедами MU90/IMPACT / Hard Kill и радиолокационными средствами корабля, но и обеспечивать программно-аппаратную адаптацию новых модулей обработки радиолокационной и радиотехнической информации, а также регулярно модернизировать терминал обмена тактической информацией, использующий защищённые сетецентрические радиоканалы «Link-11», «Link-16» и даже более передовой «Link-22», способный похвастаться уходом от концепции применения центрального управляющего терминала и более защищённым шумоподобным сигналом. Ярко выраженная модульность БРЭО фрегатов проекта FDI также заключается в интеграции дополнительных подсистем поддержки работы многофункциональной РЛС (RESM) и оборудования обмена тактическими данными (CESM).



Что же касается архитектуры многофункциональной РЛС управления корабельным зенитно-ракетным / противоракетным комплексом PAAMS и ракетами-перехватчиками «Aster-15/30», то здесь специалисты «Naval Group» решили уйти от концепции использования вращающейся ПФАР-РЛС EMPAR, установленной на фрегатах «Horizon» и отличающейся более низкой помехозащищённостью, менее высоким разрешением в связи с использованием нижнего спектра частот дециметрового C-диапазона волн (от 4 до 5,6—6 ГГц), а также определённой задержкой в обновлении радиолокационной информации, связанной с непрерывным вращением антенного поста с частотой 60 об./мин. Подобный принцип работы EMPAR может привести к увеличению вероятности прорыва противоракетного «зонтика» корабельной ударной группировки в случае задействования противником современных 3-маховых и гиперзвуковых средств воздушного нападения, оснащённых бортовыми комплексами РЭБ.



В итоге была выбрана более эффективная концепция неподвижного антенного поста с четырёхсторонней активной ФАР «Sea Fire», конструкция антенного поста которой схожа с многофункциональными РЛС APAR немецких фрегатов «Саксония» и «Полимент» российских фрегатов пр. 22350 «Адмирал Горшков». Каждое антенное полотно, представленное 768 индивидуально управляемыми приемо-передающими модулями на базе СВЧ-транзисторов из нитрида галлия, обладает высочайшей помехозащищённостью и работает в X-диапазоне сантиметровых волн, а также осуществляет непрерывное сканирование воздушно-космического пространства в фиксированном азимутальном секторе шириной 90—100 градусов.



Таким образом, все четыре полотна радара «Sea Fire» обеспечивают полноценный и непрерывный обзор воздушного пространства «без отвода глаз» от наиболее ракетоопасных направлений, в то время как сантиметровый X-диапазон работы позволяет выдавать более точное (нежели радар EMPAR) целеуказание сверхманевренным зенитным ракетам «Aster-30», либо реализовать полуактивный режим наведения, что нереализуемо в связке с фрегатами «Horizon». Логично предположить, что серия уникальных многоцелевых фрегатов класса FDI, оснащённых радарами «Sea Fire», позволит французским корабельным и авианосным ударным группировкам опередить ВМФ Великобритании в операциях по всеракурсному отражению массированных ракетных ударов противника, ведь вращающаяся РЛС «Sampson» британских эсминцев Тип 45 обладает тем же спектром недостатков, что и радар EMPAR. Как стало недавно известно, состоявшаяся 12 июля 2019 года церемония спуска на воду головной многоцелевой атомной подводной лодки 4-го поколения «Suffren» класса «Barracuda SNA» является далеко не единственным событием эпохального значения в становлении перспективной компоненты современных Военно-морских сил Франции, а также в увеличении уровня конкурентоспособности военно-морской техники, разрабатываемой и строящейся на объектах корпорации «Naval Group».В частности, по данным новостного и военно-аналитического портала defensenews.com со ссылкой на компетентный источник в штаб-квартире «Naval Group», 24 октября 2019 года состоялась торжественная церемония первой резки стали для головного многоцелевого фрегата «Admiral Ronarc'h» проекта FDI («Fregate de Defence et Intervention»), постройка которого должна быть осуществлена до 2023 года мощностями дочернего подразделения «Naval Group» — компании «Lorient Naval Dockyard» в городе Лорьяне, располагающей необходимым для постройки фрегатов эллингом.Несмотря на тот факт, что информация о закладке, а также грядущих строительстве, сходе со стапелей и обретении оперативной боевой готовности фрегатом «Адмирал Ронар» так и не стала предметом повышенного интереса российских военно-технических ресурсов, ожидаемое поступление кораблей данного проекта на вооружение ВМС Франции, а также военно-морских сил потенциальных стран-заказчиков (Польши и Греции) способно «перекроить» баланс сил на средиземноморском, балтийском и североатлантическом условных ТВД.На этом фоне особую актуальность приобретает детальная оценка технологических параметров бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения, установленных на фрегатах проекта FDI, а также электродинамических характеристик надводной и гидродинамических параметров подводной частей кораблей данного семейства. Первое, что обращает на себя внимание в ходе сравнения перспективных фрегатов проекта FDI с уже состоящими на вооружении ВМС Франции эсминцами ПВО-ПРО дальней морской зоны типа «Horizon», а также многоцелевыми фрегатами типа FREMM, — это наличие у первого оригинальной компоновки корпуса «а-ля «Zumwalt», представленной обратными завалами бортов и форштевня.Подобный концептуальный реверс-инжиниринг конструкции корпусов американских эсминцев класса «Замволт» (хоть и со значительно меньшим углом наклона форштевня) позволит новым французским фрегатам избавиться от излишней килевой и бортовой качек даже при весьма ощутимом волнении моря (5 или 6 баллов по шкале Бофорта), что обеспечит возможность применения корабельных зенитно-ракетных и противокорабельных ракетных комплексов даже в сложной метеорологической ситуации. Более того, угловатые обратные завалы бортов и форштевня в сочетании с наклонными гранями и рёбрами надстройки, а также многогранной башней 76-мм корабельной артиллерийской установки OtoBreda 76/62SR (покрытой габаритом радиопоглощающего материала) позволят добиться значительного снижения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) новых фрегатов проекта FDI, показатели которой будут заметно меньше, нежели у эсминцев Type 45 класса «Daring», а также фрегатов «Horizon», FREMM, «Sachsen» и даже проекта 22350 «Адмирал Горшков».Данное преимущество значительно ограничит дальность пеленгования фрегатов проекта FDI посредством бортовых РЛС Н011М «Барс-Р» многофункциональных истребителей СУ-30СМ и прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38» противолодочных самолётов Ил-38Н, состоящих на вооружении морской авиации ВМФ России. Применительно к «Барсу-Р» дальность уверенного обнаружения фрегата FDI с выключенными радиолокационными средствами может составить 70—90 км, в то время как стандартная цель типа «эсминец «Arleigh Burke» обнаруживается на расстоянии около 120—150 км. Следовательно, для уверенного обнаружения и взятия на сопровождение «Адмирала Ронара» экипаж Су-30СМ будет вынужден войти в зону действия корабельного ЗРК PAAMS, оснащённого зенитными ракетами-перехватчиками «Aster-30». Коренным образом ситуация изменится лишь после масштабного переоснащения «тридцатых» на бортовые РЛС Н035 «Ирбис-Э», способные обнаруживать подобные цели на удалении до 170—220 км.Что же касается способности Ил-38Н обнаруживать фрегаты проекта FDI, то здесь всё обстоит не менее сложно. Радиолокационный модуль бортового прицельно-поискового комплекса «Новелла-П-38» по-прежнему представлен устаревшей волноводно-щелевой антенной решеткой, которая исключает возможность селекции целей с малой ЭПР на фоне применения противником заградительных и прицельных по частоте шумовых помех, полностью нивелировать воздействие которых могут лишь высокоэнергетические радиолокационные комплексы на базе активных ФАР.«Сердцем» бортового радиоэлектронного оборудования фрегатов класса FDI является перспективная боевая информационно-управляющая система (БИУС) SETIS, разработанная корпорацией «Naval Group» и располагающая полностью открытой архитектурой высокопроизводительной элементной базы модульного типа. Данное решение позволяет не только регулярно обновлять программное обеспечение терминалов управления ЗРК PAAMS, противолодочными торпедами MU90/IMPACT / Hard Kill и радиолокационными средствами корабля, но и обеспечивать программно-аппаратную адаптацию новых модулей обработки радиолокационной и радиотехнической информации, а также регулярно модернизировать терминал обмена тактической информацией, использующий защищённые сетецентрические радиоканалы «Link-11», «Link-16» и даже более передовой «Link-22», способный похвастаться уходом от концепции применения центрального управляющего терминала и более защищённым шумоподобным сигналом. Ярко выраженная модульность БРЭО фрегатов проекта FDI также заключается в интеграции дополнительных подсистем поддержки работы многофункциональной РЛС (RESM) и оборудования обмена тактическими данными (CESM).Что же касается архитектуры многофункциональной РЛС управления корабельным зенитно-ракетным / противоракетным комплексом PAAMS и ракетами-перехватчиками «Aster-15/30», то здесь специалисты «Naval Group» решили уйти от концепции использования вращающейся ПФАР-РЛС EMPAR, установленной на фрегатах «Horizon» и отличающейся более низкой помехозащищённостью, менее высоким разрешением в связи с использованием нижнего спектра частот дециметрового C-диапазона волн (от 4 до 5,6—6 ГГц), а также определённой задержкой в обновлении радиолокационной информации, связанной с непрерывным вращением антенного поста с частотой 60 об./мин. Подобный принцип работы EMPAR может привести к увеличению вероятности прорыва противоракетного «зонтика» корабельной ударной группировки в случае задействования противником современных 3-маховых и гиперзвуковых средств воздушного нападения, оснащённых бортовыми комплексами РЭБ.В итоге была выбрана более эффективная концепция неподвижного антенного поста с четырёхсторонней активной ФАР «Sea Fire», конструкция антенного поста которой схожа с многофункциональными РЛС APAR немецких фрегатов «Саксония» и «Полимент» российских фрегатов пр. 22350 «Адмирал Горшков». Каждое антенное полотно, представленное 768 индивидуально управляемыми приемо-передающими модулями на базе СВЧ-транзисторов из нитрида галлия, обладает высочайшей помехозащищённостью и работает в X-диапазоне сантиметровых волн, а также осуществляет непрерывное сканирование воздушно-космического пространства в фиксированном азимутальном секторе шириной 90—100 градусов.Таким образом, все четыре полотна радара «Sea Fire» обеспечивают полноценный и непрерывный обзор воздушного пространства «без отвода глаз» от наиболее ракетоопасных направлений, в то время как сантиметровый X-диапазон работы позволяет выдавать более точное (нежели радар EMPAR) целеуказание сверхманевренным зенитным ракетам «Aster-30», либо реализовать полуактивный режим наведения, что нереализуемо в связке с фрегатами «Horizon». Логично предположить, что серия уникальных многоцелевых фрегатов класса FDI, оснащённых радарами «Sea Fire», позволит французским корабельным и авианосным ударным группировкам опередить ВМФ Великобритании в операциях по всеракурсному отражению массированных ракетных ударов противника, ведь вращающаяся РЛС «Sampson» британских эсминцев Тип 45 обладает тем же спектром недостатков, что и радар EMPAR. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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