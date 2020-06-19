Незаслуженно и нечестно: Путин впервые раскрыл факты о Ржевской битве

Глава государства сообщил, что, по архивным источникам, в годы Великой Отечественной войны под Ржевом погибло или без вести пропало более миллиона человек. Путин подчеркнул, что эти данные озвучиваются публично впервые.

Президент указал, что красноармейцы потеряли в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести.

При этом, подчёркивает он, это далеко не полные цифры, но даже эта имеющаяся информация показывает ужас случившегося.

Путин подчеркнул, что раскрывает эти данные, "чтобы почтить память подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно и нечестно мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы".