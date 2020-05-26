Незаметный и потенциально опасный: Россия начала строительство первого "стелс"-бомбардировщика

Постройка первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80) началась в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Известно, что изготовлением элементов планера первой машины займётся один из авиазаводов в структуре Объединённой авиастроительной корпорации.

"Разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", - сообщил один из источников.

На данный момент ведётся изготовление кабины самолёта.

"Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - говорится в сообщении.

Сообщается также о том, что в конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").

Кроме того, машина будет способна нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие.

Также самолёт оснастят новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Скорость полёта будет дозвуковая.