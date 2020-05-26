Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / Политика

Незаметный и потенциально опасный: Россия начала строительство первого "стелс"-бомбардировщика

26 мая 2020, 14:55  •  87 • Политика
В России началось строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика. Уже известно, что он станет практически незаметным и потенциально опасным для врага, ведь будет обладать рядом преимуществ.
Постройка первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80) началась в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.
Известно, что изготовлением элементов планера первой машины займётся один из авиазаводов в структуре Объединённой авиастроительной корпорации.
"Разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", - сообщил один из источников.
На данный момент ведётся изготовление кабины самолёта.
"Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - говорится в сообщении.
Сообщается также о том, что в конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").
Кроме того, машина будет способна нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие.
Также самолёт оснастят новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Скорость полёта будет дозвуковая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 03:55
"Пора отказаться": Михеев указал на ошибки пенсионной реформы
26 мая 2020, 07:55
"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Россию из проектов США по космосу
26 мая 2020, 11:55
Американский суперистребитель треснул после испытания - СМИ
26 мая 2020, 03:55
Люди не понимают, зачем это нужно: В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению
26 мая 2020, 03:55
Пушков уличил американский журнал во лжи о Путине и Трампе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.