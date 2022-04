Незаменимые есть: каким страна запомнит Владимира Жириновского • 159 • Политика Яркий политик, истинный патриот, неординарная личность, всесторонне талантливый человек, боевой товарищ, неповторимая фигура . Таким запомнили Владимира Жириновского коллеги по правительству, Совфеду и Госдуме. В разговоре с «Известиями» его политические соратники и оппоненты признали искреннюю любовь лидера ЛДПР к стране, принципиальную позицию и заботу о ближних . Соболезнования по поводу кончины выразили Владимир Путин и Михаил Мишустин. Заметный уход Владимир Вольфович Жириновский, который по праву считается одним из самых ярких политиков демократической России, скончался 6 апреля . О смерти лидера ЛДПР сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. « Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России . Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей», — написал спикер ГД в своем Telegram-канале. Бессменного лидера ЛДПР запомнят за хлесткие высказывания и точные политические прогнозы. ВВЖ, как называли его многие соратники, пусть и не всегда тактично, но крайне ярко высказывался на различных площадках . Будь то трибуна Думы, многочисленные дебаты или обычные встречи с людьми. За это его уважали не только однопартийцы, но и противники. Соболезнования по поводу кончины выразили первые лица страны. Владимир Путин назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком , ярким оратором и полемистом. « Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач . И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — отмечается в телеграмме президента. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал лидера либерал-демократов «истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине». Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков « Все, кто знал Владимира Вольфовича Жириновского, ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность . Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах», — подчеркнул глава кабмина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям», что Владимир Вольфович был фигурой неординарной, неповторимой и вряд ли заменимой. « Я думаю, что после его ухода политический ландшафт сильно потускнеет, поистине это — человек-эпоха . Яркий, харизматичный, нередко эпатажный, с потрясающим чувством юмора, блистательный оратор и настоящий политический лидер», — подчеркнула Матвиенко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Каким страна запомнит самого эксцентричного политика последних десятилетий — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Жириновский выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1990 году Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov На открытии фотовыставки на мосту Багратион комплекса «Москва-Сити» в 2002 году Фото: Global Look Press/Natalya Loginova На всероссийском слёте активистов партии ЛДПР в Москве в сентябре 2021-го Фото: РИА Новости/Максим Блинов На пленарном заседании Госдумы 11 марта 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На торжественной церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Лидер ЛДПР во время мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» в 2014-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе С российским президентом Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля Фото: Global Look Press/Kremlin Pool На съезде партии ЛДПР в 2017-м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Жеребьевка в ЦИК для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму РФ в 2021 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков На фестивале семейной рыбалки в 2017 году Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Насыщенная жизнь Яркая звезда Владимира Жириновского взошла 25 апреля 1946 года. Он родился в Алма-Ате. Усердная учеба позволила ему с отличием окончить Институт восточных языков МГУ им. М.В. Ломоносова (сейчас Институт стран Азии и Африки). Своей специальностью он выбрал «Турцию и турецкий язык», а в 1977 году окончил юрфак МГУ . Такое многопрофильное образование и предопределило яркую карьеру и насыщенную жизнь Владимира Жириновского. Тем не менее в период получения образования он успел послужить (1970–1972 годы) в вооруженных силах в войсках Закавказского военного округа, а также поработать в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира (1972–1975 годы). С 1977 по 1983 год Жириновский был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. А после этой работы возглавлял юридический отдел издательства «Мир», где и проработал до 1990 года. Именно 1990-е стали временем подлинного расцвета Владимира Жириновского как политика. Уже в декабре 1989 года он принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). В марте 1990-го на съезде политической силы в Москве стал ее председателем и оставался на этом посту бессменно. С этой должности он шесть раз баллотировался на пост президента — в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Именно эта политсила сегодня считается старейшей в РФ. Партийная площадка, символом и идеологом которой Жириновский был все эти десятилетия, стала и для самого политика эффективной платформой. Активно и ярко проявлял себя один из самых опытных политиков России и в многочисленных телепередачах, во время пленарных заседаний Госдумы, на дебатах кандидатов в президенты. В ГД разработали проект закона о зеркальном ответе на запрет СМИ РФ за рубежом Фото: РИА Новости/ Выдвижение Владимира Жириновского кандидатом на пост президента РФ от ЛДПСС в апреле 1991 года « Вы запустите пленку с моим выступлением в молодежь, сразу уменьшится количество инфарктов и инсультов », — оценивал сам Жириновский воздействие своих выступлений. И правда, его речи всегда были яркими и собирали большое количество слушателей: хоть телезрителей, хоть уличных прохожих. Надо сказать, что его заявления очень быстро становились «вирусными» и распространялись в соцсетях, разбирались на мемы . Бывало, своими острыми высказываниями он доводил оппонентов и до слез. Так, к примеру, было на дебатах кандидатов в президенты в 2018 году, когда один из претендентов на высший пост Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций. Действительно, дебаты с участием Жириновского были отдельным видом шоу, приковывающим внимание миллионов россиян. В его понимании, если дебаты — то такие, чтобы по студии стаканы летали. Это он демонстрировал и на практике. В эфире программы «Один на один» в 1995 году встретились два ярких политика — Владимир Жириновский и Борис Немцов. Суть разговора мало кто сейчас перескажет, но каждый вспомнит, что тогда родилась традиция политического обливания, которая из российского явления стала международным. Жириновский тогда плеснул соком, как утверждается апельсиновым, в своего оппонента. Потом уже спустя много лет в самого Жириновского на дебатах кандидатов в президенты в 2018 году плеснули водой. Обидчицу, которой стала Ксения Собчак, лидер ЛДПР обложил нецензурной бранью и потребовал выгнать из студии. Воспоминания коллег По отношению к оппонентам, в том числе думским, надо сказать, Жириновский был достаточно резок. «На наших глазах вы видите, чем занимается «Справедливая Россия». Новые большевички. Тоже опора на уголовников, на тех, кто был выгнан из предыдущих политических структур . Политический мусор подбирают под себя», — говорил как-то политик. Особым было его отношение к советскому периоду, что не могло не повлиять на взаимоотношения с фракцией коммунистов. Это выражалось не только в публичных скандалах, но и в обычных мелочах, которые вызывали умиление. « Кто пил чай? Чей чай? Зюганов пил? Замените », — как-то высказался Жириновский, выйдя на трибуну в Госдуме. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Коллеги-коммунисты тем не менее всё равно с теплотой вспоминают совместные годы работы . В частности, первый зампред ЦК КПРФ, депутат ГД Владимир Кашин в беседе с «Известиями» назвал главу либерал-демократов неординарной личностью. — Мы представляли разные политические взгляды и силы. Часто были даже в зале Думы нелицеприятные речи в адрес наших взглядов обоюдных. Но у нас было много общего. Это касается границ страны, положения нашего многонационального народа. За многие годы работы в Госдуме я могу сказать, что он очень многогранный человек . Мне приходилось часто беседовать один на один. Он часто приходил к нам на парламентские слушания и нас поддерживал, — отметил политик. Вспомнил он и позицию Владимира Вольфовича к пандемии. Кашин отметил, что Жириновский много сделал для того, чтобы депутаты соблюдали санитарные нормы. Он часто был в маске, перчатках, делал прививки. «Может, где-то переоценил значение этих мер», — выразил мнение многолетний коллега. Он также отметил неизменное неравнодушие теперь уже экс-лидера ЛДПР к происходящему вокруг. В ГД раскритиковали массовую высылку российских дипломатов из Европы И единомышленники, и оппоненты, и даже недруги признают, что страна потеряла истинного патриота, для которого слово «Родина» было святым, в разговоре с «Известиями» отметил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. — Политики, журналисты, простые граждане запомнят Владимира Жириновского как яркого, страстного оратора и принципиального бойца на нашем непростом политическом поле битвы , — подчеркнул лидер справороссов. Свою позицию высказали и новички в парламенте. В частности, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил «Известиям», что такого политика, как Владимир Жириновский, будет в Госдуме не хватать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев — От нас ушел коллега, боевой товарищ. Мне повезло знать его лично. Много лет я наблюдал за ним с экрана телевизора, а потом, когда я стал депутатом, удалось уже познакомиться и пообщаться. Он был очень гибким человеком, интересующимся жизнью. Встретил нашу партию очень недоверчиво, воспринимал как конкурента, а потом увидел, что мы в чем-то с ним созвучны, хотя и в чем-то различны , — пояснил политик. Жириновский также запомнился как активный сторонник русского мира и защитник русских граждан за рубежом. Не случайно с особой теплотой о Жириновском вспоминают в Крыму. Задолго до событий 2014 года он пророчил воссоединение полуострова с Россией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в разговоре с «Известиями» назвал его ярким и честным политиком: «Хотел сказать спасибо за то, что он всегда отстаивал крымские интересы» . Точные прогнозы Запомнится Жириновский не только ярким поведением, но и точными политическими предсказаниями. От него проскакивали истинные пророчества человека с блестящим историческим образованием. Он был уверен в возвращении Крыма, когда об этом еще даже не мечтали. На сессии ПАСЕ мог объяснить, чем грозит необдуманное вмешательство в дела Ближнего Востока . Отдельное место, конечно, у истинного защитника «русского мира» занимала Украина. « НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году , обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином », — привел высказывание ВВЖ в своей недавней книге «Пророк в своем Отечестве» его соратник, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов отметил, что Владимир Жириновский был настоящим политиком, ощущавшим общественные настроения кожей. « Мощный аналитик — возможно, лучший в России, всегда дававший точные прогнозы, зачастую опираясь лишь на собственную интуицию . Непререкаемый и жесткий партийный лидер», — заявил «Известиям» эксперт. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Однако его популярность в народе была связана с тем, что он мог говорить с людьми не на сухом чиновничьем языке. А граждане слышали от него то, что хотели услышать. В частности, он выступал за переход на четырехдневную рабочую неделю. Предлагал уменьшить рабочую неделю за счет сокращения праздничных дней и оставить только два праздничных выходных дня — 1 января и 9 мая. «Мы пришли в этот мир не для того, чтобы вкалывать день и ночь. Больше надо отдыхать», — отмечал бессменный лидер ЛДПР. Политолог оценил возможность проведения переговоров Путина и Зеленского в Венгрии Причиной популярности Жириновского, безусловно, стало и то, что он позволял себе с высоких трибун говорить то, что многие стеснялись . У него были эмоциональные высказывания на все случаи жизни. Но вместе с этим не прислушиваться к нему, несмотря на эпатаж, не могли. По словам политтехнолога Александра Твердова, благодаря Жириновскому ЛДПР удалось стать народной партией и поднимать самые проблемные и злободневные темы, касающиеся жизни простых людей. « Жириновский не боялся продвигать молодежь, доверять ей озвучивать мнение по самым серьезным вопросам. Безусловно, ему трудно будет найти равноценную замену и как политику, и как политическому менеджеру », — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. Тем не менее с годами экспрессия давалась лидеру партии всё сложнее. Но он бы не был Жириновским, если бы упустил свой шанс оказаться в свете софитов и объективах телекамер. Даже во время своего последнего появления на публике он давал «картинку». 25 января 2022 года Владимир Вольфович провел встречу со студентами , с которыми, наверное, наиболее успешно из всех политиков умел выстраивать коммуникацию. Во время той встречи парламентарий поделился жизненными советами, затрагивая животрепещущую проблему «старых дев». Он обратился к россиянкам с призывом рожать как можно больше и чаще. Амбиции Жириновского-политика были далеко идущими. « 24-й год — выборы президента, 30-й год — выборы президента, 36-й год — выборы президента. Мне всего 90 лет будет! » — описывал он свои планы на будущее. Тем не менее всем планам не суждено было сбыться. В 2010 году Жириновский в интервью Владимиру Познеру уже подводил итоги своей жизнедеятельности, рассуждая о том, что он скажет, оказавшись перед Богом. «Я сделал всё, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду . Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — говорил тогда Жириновский. В помощи людям политик видел свое предназначение. Таким он хотел запомниться россиянам. Прощание с Владимиром Жириновским состоится в Колонном зале Дома союзов в пятницу, 8 апреля.

