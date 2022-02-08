Незаменимая Россия. Глава МИД Италии объяснил, как важна Москва для Европы

Итальянский министр прокомментировал ситуацию вокруг Украины, а также высоко оценил роль "Северного потока - 2" для Европы. По его словам, газопровод ослабляет позиции Украины в переговорах по поставкам газа из России.

Москва остаётся незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе,

- заметил Луиджи Ди Майо.

Он напомнил, что Евросоюз и Великобритания импортируют 40% газа из России. Россия с помощью "Северного потока - 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, поэтому Киев так препятствует запуску газопровода, подытожил министр.