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Незаменимая Россия. Глава МИД Италии объяснил, как важна Москва для Европы

08 февраля 2022, 18:40  •  96 • Политика
Россия является незаменимой страной для поставок газа в Европу, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Итальянский министр прокомментировал ситуацию вокруг Украины, а также высоко оценил роль "Северного потока - 2" для Европы. По его словам, газопровод ослабляет позиции Украины в переговорах по поставкам газа из России.
Москва остаётся незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе,
- заметил Луиджи Ди Майо.
Он напомнил, что Евросоюз и Великобритания импортируют 40% газа из России. Россия с помощью "Северного потока - 2" может сохранить поставки в Европу, сократив при этом транзит в Украину, поэтому Киев так препятствует запуску газопровода, подытожил министр.

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