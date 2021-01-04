Незамедлительно: Команда Байдена намерена договориться с Россией

Он отметил, что даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества. В первую очередь он напомнил о вопросах контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

"Уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несёт для всего мира ядерное оружие", - заявил советник Байдена.

По его словам, США намерены незамедлительно начать заниматься вопросом продления договора СНВ-3 в связи с тем, что это отвечает национальным интересам США.