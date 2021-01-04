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Незамедлительно: Команда Байдена намерена договориться с Россией
04 января 2021, 22:30 • 134 • Политика
Команда Джо Байдена, а в частности новая администрация США, намерена договариваться с Россией в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам советника Байдена по нацбезопасности США Джейка Салливана, команда нового президента намерена начать договариваться незамедлительно.
Он отметил, что даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества. В первую очередь он напомнил о вопросах контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.
"Уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несёт для всего мира ядерное оружие", - заявил советник Байдена.
По его словам, США намерены незамедлительно начать заниматься вопросом продления договора СНВ-3 в связи с тем, что это отвечает национальным интересам США.
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