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«Незалежность»: США требуют от Киева отдать право на формирование судебных органов международным экспертам

22 мая 2021, 06:50  •  8 • Украина

Посольство США в Киеве призвало власти Украины привлечь к формированию Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и руководящих органов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) независимых экспертов.

Пост на эту тему появился на странице посольства в Facebook 21 мая по итогам встречи представителей США и ЕС с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым и заместителем главы Офиса президента Украины Андреем Смирновым.

Встречу, посвященную реформированию ВСП, ВККС и НАБУ, посольство расценило как конструктивную.

«Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия на Украине.

Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах.

Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так. Независимые эксперты — единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимы судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага», — пояснили в посольстве.

Отметим, что под «международными экспертами» понимаются иностранные граждане, которых собираются делегировать страны Запада, которые давали средства на «реформы».

По замыслу западных стран, они должны иметь решающее право голоса при отборе членов руководящих органов судебной системы — Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. А также при отборе новых руководителей САП и НАБУ.

В то же время предлагаемые президентом и «слугами народа» законопроекты предусматривают паритетное участие в комиссиях по отбору членов ВСП и директора НАБУ как международных экспертов, так и представителей судейского сообщества и Кабмина соответственно.

За это данные законопроекты уже раскритиковали грантовые организации, связанные с западными посольствами.

Отметим, что многие юристы и представители судейского сообщества считают требования Запада по международным экспертам антиконституционными и расценивают их как элементы внешнего управления страной.

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