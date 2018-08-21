Незалежность оказалась хуже голодомора: Украина потеряла 10 млн жизней

За 25 лет население Украины снизилось с 52 до 42 млн человек, страна продолжает вымирать, сообщают украинские СМИ.

Годы независимости Украины обернулись для нее потерей собственного населения. Согласно данным Госстата, за последние 25 лет население страны уменьшилось с 52 млн до 42 млн человек. Как утверждают украинские СМИ, страна за прошедшие четверть века потеряла людей больше, чем во времена голодомора в 30-х годах прошлого века.

«За 25 лет - минус 10 млн украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия, - сообщает корреспондент украинского телеканала ТСН. - Это в 2,5 раза больше, чем во время голодомора. Это даже больше, чем было убито во время Второй мировой войны».

При этом ранее в государственной службе статистики сообщили, что число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.

В ООН также отметили эту тенденцию. По исследованиям аналитиков организации, к 2050 году население Украины может сократиться до 36 млн человек, страна рискует превратиться в край стариков и детей.

На текущий момент страна занимает одну из последних позиций в Европе по демографическим показателям.