Незалежная в положении: Одесситы боятся, что в частные гостиницы заселят военных

Окончание. В предыдущих частях она уже рассказала (в номерах «КП» за 12, 13, 14 декабря с. г.) о настроениях в Киеве и Харькове. Впереди - Одесса.

ПАРНЕЙ ХВАТАЮТ ПРЯМО НА УЛИЦАХ

Военные, военные, военные… Боже, сколько их тут. Не успела я сесть в поезд Харьков - Одесса, сразу увидела четверых, они ехали в соседнем купе. Но все-таки разве можно оставаться серьезным, если едешь в Одессу? Потому они пили безбожно всю дорогу. И травили анекдоты. На чистом русском! (Да, я теперь, как и многие на Украине, стала обращать на это внимание. Заразно, что ли?)

Несмотря ни на что... 93% украинцев уверены: договор о дружбе с Россией разрывать нельзя! 00:00 00:00

Сойдя с поезда, я увидела еще одну группу людей в форме. Они окружили парня и о чем-то допытывались. А ко мне подкатило такси.

- Прошу, рашн «Мерседес»! - распахнул дверку «Волги» водитель. - Вы засмотрелись на сцену вербовки молодого человека в АТО (так тут называют войну в Донбассе. - Ред.)? Не стоит!

На Украине в этом году жесткий недобор новобранцев, призывная кампания выполнена всего на 40%. Поэтому парней хватают прямо на улицах, тащат в военкоматы и держат там, пока не соберется медкомиссия и не определит годность к службе.

По пути от вокзала до Дерибасовской я видела еще патрули, еще и еще. Но при попытке сделать фото водитель меня жестко пресек:

- Зачем снимаете? Вы из СБУ (Служба безопасности Украины. - Ред.)?

- Боже! У вас тут что, СБУ вездесущая? Все так ее боятся. Я турист! Но не каждый день едешь в курортный город на осадном положении!

Моих шуток он явно не понял и оставшуюся дорогу ехал молча.

А на пляжах появились противотанковые ежи... Неужели и сегодня военная истерия в Одессе может повториться? Фото: facebook.com

«У НАС СВОИ ГЕРОИ»

Как выяснилось, в Одессу действительно массово завозят военных и расселяют в бывших пионерских лагерях.

- Всю эту клоунаду мы уже проходили, - усмехается известный в городе писатель, краевед, историк Олег. Он единственный из всех, с кем я разговаривала в эти дни на Украине, разрешил мне не скрывать его имени. Но, услышав об этом, его супруга Наталья разволновалась:

- Может не надо? Я жить спокойно хочу! И так вон под давлением «активистов» уже отменяют твои лекции, не имеющие никакого отношения к политике. А сколько доносов на тебя написали в «компетентные органы»! Давно друзья предлагали сделать израильский паспорт, так ведь отказался…

Олег - еще и единственный, кто посоветовал мне алиби на случай допроса на блокпостах: «Скажете, что едете в областной архив искать следы бабушки. Плюс забухать местные таировские вина».

- Молчи, женщина. Это мой город, я уезжать из него не собираюсь. А страна - нет, не моя. И президент не мой. - И уже снова обращаясь ко мне: - Такая курьезная истерия, когда все ждали высадки русского десанта, была у нас весной 2014-го. Кто-то всерьез верил, что придут русские солдаты и отберут дачку у моря. Буквально на пляжах установили противотанковые ежи, рыли окопы на кромке обрывов, в оползневой зоне. У нас все бестолково. Все, что творит этот режим, можно было бы считать безобидной клоунадой, если бы не было направлено против интересов самой Украины. Эта власть держится исключительно на военной истерии. Не будет ее - не будет и этой подлой власти…

- Я вообще не понимаю, на чем все держится, - вступает в разговор Наталья. - Мы тут одичали без русской речи. Всеобщая депрессия. Пароходство распродано. Промышленность загублена. Сейчас распродают уже и стратегические предприятия. Как-то все умирает. Раньше идешь мимо морпорта, а там жизнь бурлит: краны лязгают, полон рейд судов под разгрузку. А теперь - тишь. Не знаю, какие заводы у нас еще работают. По-моему, никакие.

- Морвокзал еще Саакашвили уничтожил, - добавляет Олег. - При таком раскладе все пойдет в обход этой страны. И Одесса хиреет.

- Ну а туристы-то? Едут?

- Раньше город был забит россиянами. А русский турист - жирный турист. Все отели, рестораны были забиты гостями из России. Сейчас приезжают люди с другим менталитетом - прижимистые, опасливые. Пить кофе в опере простому западенцу не по карману. Снимают дешевенькое жилье, готовят сами, сувениров не покупают.

Наталья - художник-керамист. Она делает прелестные авторские вещи.

- Россияне покупали. Сейчас отправляю кое-что в Москву на реализацию. На том и живем. Здесь спрос упал на все, не то что на свистульки и фигурки котиков.

В доме очень холодно. Я кутаюсь в шарф, Олег предлагает коньяк для согрева. Вообще на Украине везде - в домах, кафе, на вокзалах - холодно. Не топят совсем, экономят.

- Ну неужели все так плохо? Театры, опера… Всегда в кризис творчество расцветало же?

- Вы слыхали, конечно, как «активисты» в Одессе срывали концерты Константина Райкина и других артистов. Страна закрыта для многих актеров, писателей, продюсеров. Вот несколько дней назад отправили обратно солиста Большого театра Андрея Меркурьева. Какие-то ряженые приходят и освистывают. Доходит до абсурда: Тодоровский не рискнул снимать в Одессе фильм об Одессе. Вот и все искусство. Одна у нас отдушина - ходим на Куликово Поле каждое 2-е число месяца на акцию памяти погибших в Доме профсоюзов, на Аллею Славы ходим 9 Мая. Еще этой весной пикетировали суд по делу о сносе памятника Екатерине Второй.

Знаменитый рынок "Привоз"Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Олег, почему такие разные настроения на Украине у людей? Кардинально разные просто.

- Потому что мы - маленькая империя. Причем слепили ее из территорий с разной историей, менталитетом, языком. Но если СССР был союзом республик со своей культурой, то нам навязан унитаризм. Украина должна быть федеративной. И если в Тернополе Бандера герой и ему ставят памятники - на здоровье. Но Одессе никто не имеет права его навязывать: у нас свои герои.

ДОМ ПРОФСОЮЗОВ - ПОД ПРИСМОТРОМ СБУ

Когда я собралась на Куликово Поле к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014-го националисты заживо сожгли полсотни активистов антимайдана, то сразу несколько человек предупредили: веди себя аккуратно. Там везде камеры и эсбэушники в штатском по кустам сидят.

- И вообще, одна не ходи. Давай я с тобой, - взялся меня проводить одессит Аркадий. Когда-то он работал в фирме по продаже мрамора. Сейчас таксует и сдает квартиру в сезон.

Берем такси как бы к вокзалу, чтобы отвести подозрение. Но таксист сразу понимает, что нам надо...

- Вы к Дому профсоюзов, что ли? Так вам не у вокзала надо выходить, я подальше вас высажу. А что без цветов? Я сам нет-нет, да заеду свечку зажечь. И тогда, весной 2014-го, приезжал, помогал деньгами, едой. Бабуля из соседнего дома, знакомая моей мамы, там внутри сгорела. А пришла просто супчика принести, да так и не вышла оттуда…

Узнав, что я из Москвы, таксист воодушевился еще больше.

- Теперь говорят, что это диверсанты из России подожгли. Вранье! Украинские нацики сделали. Все на моих глазах было! Два лагеря - пророссийский и проукраинский шли стенка на стенку. И вот результат…

Аркадий добавляет подробности, как раненых увозили в тюрьму прямо из больниц. Потом кого-то отпустили, и те сразу сбежали - кто на Запад, кто на Восток - воевать в Донбасс.

Само здание Дома профсоюзов стоит нетронутым с тех самых пор: черные глазницы окон, острые осколки вместо стекла. Только забор появился. Кажется, вся эта страшная трагедия произошла прямо вчера.

Мрачное зрелище, скажу я вам.

- Каждое второе число тут собираются почтить память погибших. А на следующее утро половина цветов и свечей всегда пропадает. Это эсбэушники их выкидывают. А все участники этих акций давно у них в списке. Но кого это волнует? - улыбается он. И обращается куда-то к кустам: - Пусть смотрят. Смешно просто. Хотели бы русские, давно бы в Одессе что-то могли устроить. Но кому это надо? Мы тут дичаем потихоньку в собственном соку. Город разваливается, никто ничего не чинит. Приезжих мало. Короче, тоска...

АНТИТУРИСТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Нас душат эти узурпаторы, - только услышав мой вопрос про военное положение, всплескивает руками владелец ресторанчика на пляже «Аркадия» Савелий. - Только-только после кошмара 2014 года к нам потянулись туристы. Сезон-2018 обещал быть не таким провальным. Одесса - круглогодичный курорт, и мы ждали хоть какого туриста на новогодние праздники. А теперь даже самые дохленькие, и те достанутся Львову, где нет военного положения. Многие страны уже объявили своим гражданам, что при военном положении к нам лучше не соваться.

И Савелий прав. В Молдавии, Белоруссии и Польше официально приостановили продажу путевок в Одессу.

Все это раздражает одесситов.

Вместо иронии и хохота на «Привозе» какая-то зловещая тишина и покупателей совсем нет.

- Что вы тут все снимаете? Инвентаризируете, что будете забирать на случай войны? - выдает мне свежую одесскую шутку продавец мяса.

- Народ затаривается салом? Гречкой?

- Сечкой! Чтобы Порошенко сечь. Видишь, народу никого вообще. Кому покупать? Денег у людей нет.

В панике и владельцы отелей.

- Говорят, уже насильно заселяют вояк в частные гостиницы. Идиотизм! Может, им еще завтрак прикажут подавать в кровать? Если военное положение до весны не снимут, отдыхать тут будут только военные начальники, причем за наш счет. Будем посмотреть, как говорится в Одессе.

Такую старинную открытку с символической подписью подарили автору в Одессе.Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

САЛО В ШОКОЛАДЕ

В Москву я возвращалась через Киев. В этот день Верховная рада голосовала за прекращение Договора о дружбе Украины и России. Какой-то шустрый блогер в центре Киева опрашивал людей. И ему отвечали:

- А какая уже между нами дружба? И договор этот липовый давно надо было порвать.

- Раскололи нас, братьев-славян. И люди гибнут. Это ужасно.

- Раньше к коммунизму мы шли-шли и не дошли. А теперь в Европу собрались, но и туда не дойдем. А с Россией надо дружить, иначе - война.

- Ой, все Европа мерещится. Так чего ж в европейской столице Киеве - многоквартирные дома без горячей воды и отопления! На грани выживания.

Одесские улочкиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Да что вы с этой дружбой? Человек, который считает себя президентом, лезет в церковные вопросы. Указывает нам уже не только с кем дружить, но и какому богу молиться.

Вот такая теперь дружба на осадном положении. Все равно, что сало в горьком шоколаде.

Р.S. Спасибо моим друзьям на Украине за верность, понимание и надежду на то, что все в конце-концов наладится.

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