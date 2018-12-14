Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов

В предыдущих частях она уже рассказала (в номерах «КП» за 12 и 13 декабря) о настроениях в Киеве, где многие боятся приезда друзей из Москвы, чтобы не оказаться под подозрением в «сепаратизме», но втайне надеются, что Украина все же вернется к «прежней жизни».

Несмотря ни на что... 93% украинцев уверены: договор о дружбе с Россией разрывать нельзя! 00:00 00:00

ВАГОННЫЕ СПОРЫ

Из Киева выдвигаюсь в Харьков. Я вся в ожидании блокпостов и проверки документов - этим меня пугали все без исключения. Но вместо грозных военных приходит миловидная блондинка в форменной одежде «Укрзалiзници» (железной дороги. - Авт.).

Вместе с билетом протягиваю паспорт с двуглавым орлом. Минута и… проверка окончена. Больше никаких вопросов ко мне до самого Харькова ни у кого не было.

В этом моем вагоне в отличие от того, что ехал в Киев из Москвы, мужчин очень много. И все разговоры у них только о политике. Ух, чего я наслушалась! И про то, какая сволочь этот Порошенко, доходы которого выросли за время президентства в 10 раз.

- Да не в 10! В 15, говорят, - возмущается мужчина лет 60 с колоритными седыми усами. - А нас отправляет воевать. Ввел, сволочь, военное положение там, где за него голосовать никто не хочет. Мы и так в собственной стране как люди второго сорта, а теперь вообще никто. Вы читали, что теперь в любой момент могут забрать машину и выселить из квартиры? Последнее хотят забрать!

- Да это все бутафория под выборы. Неужели вы не понимаете, - вступает в диалог еще один усатый мужчина. - У Порошенко же рейтинги в минусе, вот и суетится. А Тимошенко тоже хороша. Ох и хитра! Всегда была против России, а теперь переобулась, обещает мир устроить. Врет! Никому не верю.

На перроне в Харькове усачи расстаются уже как родные. Обнимаются, лобызаются.

ГУЛЯЙ-ГОРОД

Первое, что я слышу, выходя из вокзала: «Автобус на Белгород, маршрутка на Белгород».

- Сколько стоит?

- 200 гривен (около 500 рублей. - Авт.).

- Мужиков сажаете?

- В Россию - да, оттуда - нет. Военное положение.

Близость войны в Харькове с первого взгляда не чувствуется. Даже в Киеве, где военное положение не введено, кругом люди в форме и обстановка мрачнее. Здесь же народ гуляет по бульварам даже с наступлением темноты. На улице со скоплением баров и ресторанов не протолкнуться от машин и нарядных девушек.

- Ого! Нормальное у вас тут военное положение! - говорю приятелю, местному предпринимателю Михаилу.

- Это еще что! Ты бы видела, что раньше было - до 2014-го, - вздыхает он. - Весь Белгород был здесь. Молодежь приезжала, семьи с детьми - по магазинам погулять, борща поесть. Неженатые - по клубам ночным. Сейчас смотри - русских никого.

- Я заглянула в пару магазинов с одеждой, цены кусаются. Даже в Москве дешевле.

- Так то после майдана. Бензин вырос, валюта выросла - вот и цены такие. До майдана мы тут роскошно жили, я на ценники и не смотрел.

«НАШИ ДЕТИ НЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТо РОССИЯ И УКРАИНА БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ»

Проблемы с бизнесом теперь тут у всех.

- Торговал я российскими товарами у нас в Харькове и нашими у вас, - говорит Михаил. - Сейчас, чтобы груз через границу протащить, надо о-го-го сколько отвалить и нашим, и вашим, и давай спляшем. А теперь еще - военное положение, так вообще привет. Отправят окопы копать. Что придет в голову этому президенту, то и заставит делать.

- В Киеве мне говорили, что некоторые даже рады.

- Не знаю таких дураков. Все ждали, что Порошенко введет военное положение еще в 2014-м, когда Крым «ушел». Не дождались. А теперь вот - нате! Только уже зачем? Новый год, а я не могу товар из России привезти, все отказываются сюда ехать! Историю переписывают, запрещают в школах русский язык. Через 20 лет наши дети и знать не будут, что Россия и Украина когда-то были друзьями. Страшно.

Пока же в Харькове в отличие от Киева можно говорить на чистом русском - без «геканья» и «шиканья». И говорить, что я из Москвы.

- Вы из России, девушка? - спрашивают в кафе, видя мою кредитку. - Как там у вас? К жениху, что ли, приехали? Просто так?! Смелая. Давайте вас пирожным угостим.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВИНЕГРЕТ

В Харькове вообще винегрет настроений и взглядов. С одной стороны, после ухода со сцены донецких кланов на свет вышел харьковский истеблишмент. Глава МВД Арсен Аваков, экс-глава администрации президента Борис Ложкин и его сменщик Игорь Райнин - эти видные харьковчане, говорят, входят в «стратегическую семерку» людей, принимающих ключевые решения в стране.

С другой стороны, из Харькова и владелец относительно независимого медиахолдинга NewsOne Евгений Мураев. Хотя он и не вещает с какой-то пророссийской позиции, но в его телеэфиры приходят спикеры, жестко критикующие Порошенко.

Да и мэр Геннадий Кернес, крайне уважаемый горожанами, известен своими «плавающими» политическими взглядами. Он участвовал в митинге «русской весны» 1 апреля 2014 года. Но после резко «переобулся» (говорят, после беседы с Коломойским) и стал так же рьяно поддерживать официальный Киев.

- Да правильно он все сделал, - рассуждает мой приятель Вячеслав. - Иначе у нас тут бы «ХНР» случилась. Уже вот-вот прямо было, даже дату съезда депутатов юго-востока Украины едва не назначили. А в итоге что - стреляли бы и у нас тут, как в Донецке и Луганске. Вот скажи, оно нам надо? Жить спокойно хочется уже сейчас.

НЕ ДЕЛАЙ ФОТО, НЕ СЕЛИСЬ В ГОСТИНИЦУ

Первая эйфория от встречи с городом, где любят русских и Россию, быстро разбивается о жестокую реальность.

Здесь все рады поболтать, узнать, «как там в Москве», но «никаких фото», пожалуйста.

- Слушай, Василиса, ты только фото со мной у себя в Фейсбуке не размещай, ладно? - такую фразу я слышу тут от всех. - Мало ли что, СБУ (служба безопасности Украины. - «КП») придерется... Для себя снимай сколько влезет, другим не показывай.

Такое чувство, что эта СБУ в глазах украинцев просто вездесущая. Люди на улицах тоже осторожничают. От объектива отворачиваются, и даже мобильный телефон в руке вызывает вопросы: «Вы ничего там не пишете?», «Нас никто не слушает?». Ну а те, кто знает, что я журналист, даже из числа знакомых, вообще стараются на щекотливые темы при мне не говорить.

- Я забыл тебя спросить, где ты остановилась? - перезванивает Миша. - В гостинице? Ты с ума сошла?! Давай быстро выселяйся, я тебя к куме подселю. Ты разве не знаешь, что отели обязаны сообщать в Киев обо всех постояльцах с российским паспортом?! К себе не могу, извини. Сама понимаешь.

Понимаю. Я приехала-уехала, а им в этом городе жить. Вечером на улице я уже стала замечать патрульные группы - по 2 - 3, а то и 5 человек. И приятельница добавила масла в огонь.

- Не таскайся ты по городу. Порошенко же ловит у нас тут шпионов, диверсантов. У нас же все, кто открыто заявляет о дружбе с Россией и русскими, сразу сепаратист. Так у нас весь город сепаратисты! Но тихие. Войны, как в Донбассе, никто не хочет.

В ОДЕССЕ ОКОПЫ РОЮТ?

Вечером на площади Независимости встречаю очередную бабулю, просящую милостыню.

- А куда деваться? Квартплата знаешь какая дорогая. А еще военное положение. Скоро, стало быть, война.

- А кто нападет-то, бабуля?

- Говорят, русские. И чего войны устраивают всегда зимой? Народ померзнет же. В Одессе, говорят, окопы роют.

- Может, врут?

- Вряд ли! Я сама родом с Белгородчины. Не думала, что доживу до того, что своих же буду бояться. Вот как запугали. Скорей бы Бог забрал мою душу - не видеть этого безобразия.

А паспорт в Харькове у меня так ни разу никто и не спросил. Так же как и в поезде на Одессу, куда я направилась дальше.

Продолжение следует.

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