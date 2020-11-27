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Незалежная может лишиться последнего рынка сбыта

27 ноября 2020, 13:15  •  134 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве опасаются мести Лукашенко
После ноты, которую МИД Белоруссии вручил украинскому послу, Киев должен отозвать своих дипломатов из Минска и прекратить с ним торговые отношения. К этому призвал украинский политолог Вадим Трюхан.
По его мнению, для Украины должна быть неприемлема ситуация, когда у власти в Белоруссии остается Александр Лукашенко. Официально Киев уже перестал называет его президентом, но нельзя останавливаться на полумерах.
"Наступил момент, когда посла нужно отозвать",
– настаивает украинский политолог. Он убежден, что белорусская нота – это лишь первый шаг. Теперь Лукашенко будет всячески "вредить" Украине, в первую очередь, мешать поставкам энергоносителей и продуктов.
"Надо уже сейчас замещать рынок Беларуси другими странами. Выхода нет. (…) Мы уже прошли точку невозврата",
– предупредил Трюхан в эфире "Апостроф ТВ".
Накануне в белорусский МИД был вызван посол Украины, которому указали на недопустимость актов вандализма в отношении посольства Минска в Киеве.
Ранее правительство РФ приняло решение закрыто торговое представительство в Киеве. По мнению украинских экспертов, это сократит до минимума возможность попадания произведенных в Незалежной товаров на российский рынок. Но прежде движение продукции между РФ и Украиной незаконно шло через Белоруссию.
Теперь этот путь может быть перекрыт, да и самим белорусам украинцы ничего не смогут продать. В ЕС же Киев свою продукцию не протолкнет – там, напротив, уже сделали все, чтобы уничтожить возможного конкурента.

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