Незакрытый гештальт Трусовой: ни одного тройного акселя за два сезона

Удивительный факт в спортивной карьере Александры Трусовой: за два сезона выступлений во взрослых соревнованиях она ни разу не побеждала в короткой программе на более-менее крупных турнирах.

Даже на двух этапах Кубка России в прошедшем сезоне, когда сильнейших фигуристок распределили по разным стартам, Саша в коротких программах вновь проигрывала кому-то из соперниц, оказываясь в привычной для себя роли догоняющей.

Единственный раз, когда Трусова возглавила турнирную таблицу после первого дня соревнований, произошел на очень скромном по составу участников турнире серии "Челленджер" Мемориал Ондрея Непелы в сентябре 2019 года.

На данный момент лучший официальный результат Александры в короткой программе не достигает даже 75 баллов — 74,95.

Для сравнения: текущий мировой рекорд, принадлежащий россиянке Алене Косторной, составляет 85,45 балла, и Саша даже со своим идеальным прокатом до него недобирает более десяти баллов — это очень много для такой супертехничной фигуристки.

Единственный раз при Тутберидзе

© РИА Новости / Владимир Песня Тренер Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске

Два года назад, в 2019 году — перед самым финалом Гран-при в Турине — тренерский штаб Трусовой во главе с Этери Тутберидзе задумал раз и навсегда решить эту проблему с постоянным проигрышем Русской Ракеты в коротких программах.

Саша на том турнире должна была исполнить ультра-си прыжок аксель в 3,5 оборота, единственный элемент подобной сложности, который фигуристки могут вставлять в свои короткие программы (четверные, как известно, в них запрещены).