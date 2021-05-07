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Незакрытый гештальт Трусовой: ни одного тройного акселя за два сезона

07 мая 2021, 22:10  •  76 • Аналитика
Удивительный факт в спортивной карьере Александры Трусовой: за два сезона выступлений во взрослых соревнованиях она ни разу не побеждала в короткой программе на более-менее крупных турнирах.
Даже на двух этапах Кубка России в прошедшем сезоне, когда сильнейших фигуристок распределили по разным стартам, Саша в коротких программах вновь проигрывала кому-то из соперниц, оказываясь в привычной для себя роли догоняющей.
Единственный раз, когда Трусова возглавила турнирную таблицу после первого дня соревнований, произошел на очень скромном по составу участников турнире серии "Челленджер" Мемориал Ондрея Непелы в сентябре 2019 года.
На данный момент лучший официальный результат Александры в короткой программе не достигает даже 75 баллов — 74,95.
Для сравнения: текущий мировой рекорд, принадлежащий россиянке Алене Косторной, составляет 85,45 балла, и Саша даже со своим идеальным прокатом до него недобирает более десяти баллов — это очень много для такой супертехничной фигуристки.

Единственный раз при Тутберидзе

© РИА Новости / Владимир Песня
Тренер Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске
Два года назад, в 2019 году — перед самым финалом Гран-при в Турине — тренерский штаб Трусовой во главе с Этери Тутберидзе задумал раз и навсегда решить эту проблему с постоянным проигрышем Русской Ракеты в коротких программах.
Саша на том турнире должна была исполнить ультра-си прыжок аксель в 3,5 оборота, единственный элемент подобной сложности, который фигуристки могут вставлять в свои короткие программы (четверные, как известно, в них запрещены).
И в ноябре 2019, за пару недель до финала Гран-при, появляется первое видео с исполнением Трусовой тройного акселя на катке "Хрустальный":
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