«Незаконный процесс»: смогут ли затянуть реализацию проекта «Северный поток — 2»

Оператор строительства «Северного потока — 2» не рассматривает перенос сроков запуска газопровода с 2019-го на 2020 год. Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания считает незаконными попытки Дании затянуть реализацию проекта. Как ранее стало известно, ввод газопровода в эксплуатацию может сместиться на следующий год в том случае, если Дания одобрит третью заявку на прокладку магистрали, поданную в апреле. При этом Дания отказывается вынести решение по двум заявкам, которые были представлены значительно раньше. Nord Stream 2 AG оспаривает действия датских властей. Канцлеры ФРГ и Австрии высказались в поддержку «Северного потока — 2». По их словам, реализация проекта будет завершена. Эксперты считают, что Копенгаген затягивает процесс под давлением США.

Оператор «Северного потока — 2» не подтверждает возможность запуска газопровода в 2020 году. Ранее сообщалось, что срок завершения строительства придётся перенести, если Дания утвердит третью заявку на прокладку магистрали по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

«В графике третьей заявки действительно что-то говорится о 2020 годе, но, с нашей точки зрения, это незаконный процесс выдачи разрешения. Поэтому мы не можем подтвердить, что срок ввода проекта в 2020 году действительно рассматривается», — приводит ТАСС заявление представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Также в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что не согласны с решением Датского энергетического агентства, которое ранее потребовало, чтобы компания подала заявку и сопровождающую документацию по варианту маршрута к юго-востоку от острова Борнхольм (это третий вариант). По этой причине Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Апелляционный совет Дании.

«В нашей апелляции утверждается, что решение Датского энергетического агентства (ДЭА) незаконно. Соответственно, это решение должно быть аннулировано с тем, чтобы ДЭА могло без промедления выдать разрешение по северо-западному маршруту «Северного потока — 2», — подчеркнул собеседник агентства.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что другие два маршрута соответствуют всем требованиям и потому разрешение на строительство может быть дано по каждому из них.

Ранее компания выпустила доклад, в котором отмечалось, что, если Дания одобрит только третий маршрут, «Северный поток — 2» может быть введён в эксплуатацию во второй половине 2020-го.

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырёх вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведётся в водах Германии, Швеции и Финляндии. Планируется, что система трубопроводов будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — отмечается в документе.

Документацию по третьему варианту маршрута оператор строительства передал датской стороне в середине апреля. Тогда отмечалось, что Копенгаген намеренно затягивает процесс.

«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — говорится в сообщении.

В конце 2017 года в Дании был принят закон, который наделяет правительство правом запрещать строительство трубопроводов в территориальных водах, если они противоречат внешнеполитическим интересам или угрожают национальной безопасности.

15 мая Nord Stream 2 AG сообщила, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение отчёт о влиянии газопровода на окружающую среду третьего маршрута.

«Отчёт основан на результатах подробных экологических изысканий, проведённых вдоль планируемого маршрута газопровода. Отчёт включает полную информацию об основных характеристиках и технических решениях планируемой газопроводной системы, а также детальную оценку потенциальных воздействий на физико-химическую, биологическую и социально-экономическую среду в датском секторе», — сообщили в компании.

Датский остров Борнхольм

© VisitDenmark

Отмечается, что представители датских властей и неправительственные организации смогут направить свои замечания и вопросы до 10 июля. А общественные слушания будут организованы в городе Рённе 19 июня.

При этом сам газопровод готов более чем на 50%, уточнили в компании.

«Делается под нажимом США»

Такая позиция Дании вызвана нажимом со стороны США, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что компании-оператору надо подавать в суд на датчан. То, что они делают, — это явно не их инициатива. Это делается под нажимом США — вся эта канитель с разрешением на строительство. Они бы выдали его сразу», — пояснил он в беседе с RT.

В то же время ни Дания, ни Евросоюз юридически не способны остановить реализацию «Северного потока — 2», напомнил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«То, что сейчас констатирует оператор, — об этом говорится уже не первый день. В «Газпроме» допускали сдвиг, но они рассуждают в категориях десятилетий, по гарантийному сроку систем. А сдвиги в пару месяцев не критичны... Половина построена, и у Дании нет полномочий остановить проект или запретить его. Как и у Евросоюза», — сказал он RT.

Напомним, США последовательно выступают против строительства газопровода. Согласно их позиции, «Северный поток — 2» якобы увеличит зависимость Европы от России.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство. — RT)», — сказал он.

Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что проект носит исключительно коммерческий характер. Президент России Владимир Путин отмечал, что, оказывая давление на европейских партнёров, Вашингтон пытается вынудить их покупать более дорогой американский сжиженный газ.

«Что касается попыток наших американских партнёров разрушить те или иные договорённости, те или иные проекты — речь идёт и о «Северном потоке — 2», и о некоторых других проектах, — то мы неоднократно об этом говорили, и я хочу ещё раз повторить: под предлогом различных политических причин на самом деле предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Ничего больше за этим не стоит», — говорил он 15 мая.

Поддержка со стороны ФРГ и Австрии

Германия и Австрия выступают в поддержку строительства «Северного потока — 2».

Так, в пятницу, 17 мая, австрийский канцлер Себастьян Курц подчеркнул, что проект будет реализован.

«Я, как убеждённый европеец, считаю этот проект положительным, как и немецкое правительство, и многие другие страны в Европейском союзе. Я думаю, что мы вместе сможем реализовать этот проект», — сказал он.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель также высказалась в поддержку «Северного потока — 2». По её словам, проект почти полностью одобрен, и новая Газовая директива ЕС не повлияет на строительство.

«Проект в значительной степени одобрен. Новая Газовая директива даёт Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но и она этому (строительству. — RT) не помешает», — приводит слова Меркель газета Handelsblatt.