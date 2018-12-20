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«Незаконный и опасный инструмент»: почему правозащитники в США и Британии выступают против технологии распознавания лиц

20 декабря 2018, 02:40  •  54 • В мире
Британские правозащитники протестуют против испытаний технологии распознавания лиц, которые проводит полиция Лондона. По их словам, такие действия являются вторжением в личную жизнь и нарушают права граждан. Им вторят и правозащитные организации в США — они заявляют, что американские полицейские управления используют систему распознавания лиц без одобрения федеральных властей, к тому же такие методы слежки противоречат демократическим принципам. Эксперты считают, что, несмотря на все возражения правозащитников, руководство западных стран убедит население променять свою приватность на иллюзию безопасности — пока эффективность подобных технологий вызывает очень большие вопросы.
 
Полицейский следит за мониторами камер наблюдения в Лондоне Reuters © Kieran Doherty
 

Правозащитные организации Великобритании протестуют против применения лондонской полицией новой системы распознавания лиц, а также против её испытания на ничего не подозревающих гражданах. Новый раунд экспериментов с системой проходил с 17 по 18 декабря в Сохо, Лестер-сквер и на площади Пикадилли — фешенебельных районах Лондона, где расположены многие известные торговые центры, рестораны и бары.

Британская организация Big Brother Watch в своём докладе утверждает, что данная технология не только нарушает гражданские права британцев, но и попросту неэффективна. Согласно данным, в ходе предыдущих испытаний системы сканирования в Стратфорде и Халле 100% сигналов о распознавании преступников в итоге оказались ложными.

«В данном случае, как и с любым другим инструментом массового слежения, в большей мере страдают не преступники, а рядовые граждане. То, что к настоящему времени использование этой технологии не принесло никакой пользы, говорит о том, что это совершенно напрасная трата государственных средств и рабочего времени сотрудников правопорядка. Полиции давно пора отказаться от этого опасного и незаконного инструмента», — приводит издание Forbes слова Силки Карло, директора Big Brother Watch.

Несмотря на упорство лондонской полиции (эти испытания стали шестыми с момента начала программы в 2016 году), некоторые службы отказываются от применения системы из-за её малой эффективности. Например, аналогичную программу свернуло полицейское управление Манчестера.

  • Камера наблюдения на Кингс-Кросс в Лондоне
  • AFP
  • © LEON NEAL

Правозащитники из другой британской НКО Liberty в этом году уже подали в суд на полицейское управление Южного Уэльса за использование технологии распознавания лиц.

«Попытка полиции по-тихому развернуть системы распознавания лиц на улицах и в местах скопления граждан демонстрирует пренебрежение демократическими нормами, несерьёзное отношение к проблеме дискриминации и отрицание фундаментальных прав на личную жизнь и свободу самовыражения», — приводит газета The Guardian заявление организации.

Тоталитаризм будущего

Лондон применял «тоталитарные способы слежки за гражданами» и до появления технологий по распознаванию лиц, напомнил политолог Александр Асафов в разговоре с RT.  

«Именно Лондон лидирует среди мировых столиц по количеству камер наблюдения на улицах. И до применения этой технологии Лондон с точки зрения личных свобод в общественных местах уже был очень тоталитарным городом», — рассказал эксперт.

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При этом, как отмечают эксперты, проблема широкого использования системы распознавания лиц имеет и вполне объективные причины. Последние годы преступность в Лондоне растёт. Так, к середине декабря 2018-го количество убийств в городе за год достигло 130 — это самый высокий показатель за последние десять лет, сообщает BBC. Члены муниципального совета направили мэру Садику Хану открытое письмо, в котором указывали, что он должен принять «решительные и серьёзные меры», чтобы обуздать волну преступности. 

Однако аналитики считают, что переход к использованию системы распознавания лиц и «тотальной слежке за населением» необходимо предварительно обосновать и подготовить к этому общество. И обсуждение подобных вопросов с участием правозащитных организаций как раз и преследует цель объяснить обществу полезность данных технологий и необходимость их использования силовиками для обеспечения безопасности жизни граждан, указывает Асафов.

По его словам, открытые споры с общественниками сами по себе представляют достаточно известный приём: поднимается какая-то проблема, в качестве контраргументов выдвигаются порой самые абсурдные возражениями, в результате спорная технология принимается в наиболее неудобном для граждан виде.

«В итоге жители города решат, что ради безопасности они готовы мириться с возможными неудобствами. Именно так в Лондоне устанавливали злополучные камеры и нарушили приватность в других сферах, вроде зон безопасности аэропортов», — пояснил Асафов.

Результатом общественных прений по этому вопросу станет то, что, несмотря на группу недовольных правозащитников, технология будет принята и станет использоваться для контроля над западным обществом, отмечает эксперт. 

Однако не все граждане будут мириться с её распространением, предупреждает Асафов. По его словам, уже сейчас существуют прозрачные маски, которые не позволяют программе распознавать лицо. 

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«Возможно даже, что в определённых социальных кругах и группах такие предметы борьбы с «большим братом» войдут в моду. Но это не остановит распространение технологии. Она будет введена с максимальным неудобством для населения и с максимальным удобством для правоохранителей», — заключил эксперт. 

В обход системы

Кроме Великобритании, дебаты по поводу этичности использования технологий массового распознавая лиц были подняты и в США.

В центре внимания американских СМИ и правозащитников оказалась компания Amazon. В конце октября участники НКО Project on Government Oversight опубликовали переписку представителей Amazon с чиновниками из Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Как следует из писем, Amazon обсуждала возможность заключения контракта на использование своей программы распознавания лиц Rekognition силовым ведомством, которое часто подвергается критике со стороны правозащитников и политиков США.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), ведущая в США правозащитная организация, опубликовал доклад, в котором утверждал, что целый ряд небольших силовых ведомств в Северной Калифорнии и Флориде уже вовсю пользуется программой распознавания от Amazon, несмотря на то что та не прошла никаких официальных испытаний и не была одобрена к использованию федеральным правительством.

«Программы распознавания лиц вроде Rekognition угрожают гражданской свободе, представляя особую опасность для тех слоёв общества, которые уже и так подвергаются несправедливому преследованию в нынешней политической обстановке. У людей должна быть возможность свободно гулять по улицам без правительственного надзора», — отмечается в докладе ACLU.

Общественный отбор

Группа сотрудников Amazon в открытом письме обратилась к главе компании Джеффу Безосу с требованием прекратить продажу программы Rekogntion силовым ведомствам.

Как и правозащитники, они подчеркивали жестокое обращение миграционной полиции США с беженцами, а также возможность злоупотребления такими технологиями со стороны силовиков, которые якобы намеренно преследуют чернокожих политических активистов.

  • Полицейские на Лондонском мосту
  • Reuters
  • © Peter Nicholls
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Кроме того, правозащитники указывали на то, что программа от Amazon склонна к расовому профайлингу: в США под этим подразумевают, что каждый полицейский видит в афроамериканце потенциального преступника. Часто в подобном поведении обвиняют белых американских полицейских. ACLU провёл независимое исследование, загрузив в программу 25 тыс. протоколов об арестах, после чего программе было предложено найти предполагаемых преступников среди членов конгресса США.

«Ложные совпадения большей частью показывали афроамериканцев, включая шестерых конгрессменов, среди которых был и легендарный правозащитник, конгрессмен Джон Льюис от штата Джорджия», — говорилось в рапорте ACLU.

Однако Безос и руководство Amazon не стали ограничивать поставки своей программы силовикам, заявив, что сама «иммунная система» общества в итоге сгладит все технические недочёты.

Безопасность или свобода 

Перед гражданами западных стран ставят вопрос выбора между безопасностью и возможностью «заплывать за буйки», не подвергаясь при этом слежке, прокомментировал ситуацию политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Такая свобода будет представлена гражданам как самоубийственная. В Соединённых Штатах этот вопрос решится без проблем, ведь в своё время закон Patriot Act, принятый после терактов 11 сентября, легализовал слежку за всей страной и был воспринят общественностью с полным пониманием», — отметил эксперт в разговоре с RT.

А разоблачения экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, касающиеся слежки ведомства за гражданами, хоть и вызвали определённое недовольство, но ни к каким переменам не привели, напоминает Синельников-Оришак.

«По умолчанию американское общество с этим согласилось. Там внушают гражданам мысль, что невозможно в XXI веке не использовать новейшие технологии безопасности. И ради безопасности социума необходимо смириться с ущемлением некоторых прав. Однако эффективность этих новых технологий слежения пока остаётся под вопросом», — заключил эксперт.

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