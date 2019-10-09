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Незаконным проверкам приготовили "зеркальный" ответ

09 октября 2019, 20:09  •  31 • В России

- У нас закончился конкурс «Цифровой прорыв». Это очень хорошее мероприятие, и я хочу поздравить всех, кто в нем принял участие и победил, но почему-то победили сразу 22 команды? - удивился Владимир Путин, открывая очередное совещание с членами правительства.

Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что все дело в большом количестве номинаций. А всего финал турнира собрал свыше трех тысяч человек из 77 регионов России.

- Одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные теоретические, а вполне практические задачи, источником которых были запросы либо федеральных органов власти, либо государственных компаний, - рассказал он. - Например, в номинации «ЖКХ и городская среда» решение по сервису для вызова мастеров в сфере ЖКХ на дом уезжает в Пермский край. У нас губернатор очень заинтересовался этим решением. Не дожидаясь итогов, Росатом «купил», в хорошем смысле этого слова, 72 специалиста для аудита трубопроводных комплексов в части дефектоскопии транспортных трубопроводов.

Президент напомнил, что начатая целая серия мероприятий в сфере контроля и надзора тоже должна получить практические результаты.

- В этом году должен быть запущен специальный сервис – «зеркало» реестра проверок, который имеет целью создать обратную связь между тем, что происходит со стороны государства, и тем, как бизнес ощущает это на себе, - привел пример Путин.

Глава минэкономразвития Максим Орешкин доложил, как созданный четыре года назад генпрокуратурой Единый реестр проверок получит эту самую "обратную связь".

- Для решения этой проблемы создан «Зеркальный реестр» проверок. Его главный функционал – это получение обратной связи в онлайн-режиме о проведенных проверках от субъектов малого и среднего бизнеса в целях дальнейшего сопоставления со сведениями, которые содержатся в Едином реестре проверок, - рассказал Орешкин. - Этот инструмент уже готов, и с 15 октября он заработает на базе портала «Бизнес-навигатор МСП». Через портал предприниматель сможет отметить нарушения при проверке, буквально в один клик отправить такое обращение в Прокуратуру. Теперь каждый инспектор должен знать, что если он идет на нарушения, например, не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то его с высокой вероятностью постигнет кара через этот механизм.

- На сегодняшний момент Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток, - доложил о законодательных изменениях вице-премьер Константин Чуйченко. - Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого это фактически смертный приговор. В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм.

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