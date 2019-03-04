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Незаконных "микрофинансистов" и коллекторов будут сажать

04 марта 2019, 16:39  •  60 • В России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина доложила Владимиру Путину, как ее ведомство будет выполнять поручения президента, сформулированные по итогам Послания.

- Вы поставили задачу вернуть инфляцию к целевым показателям – 4 процента, но понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше, - рассказала она. - Какое-то время она у нас была ниже 4 процентов. В прошлом году – чуть-чуть выше, 4,3 процента. В этом году из-за временных факторов сейчас около 5 процентов, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4 процентам.

- Важно только, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, о которых вы говорили, - напомнил Путин.

- Это действительно очень важно, потому что, когда снижается инфляция, постепенно снижаются ставки по кредитам. Это важно для второй задачи – по развитию ипотеки.

- И ипотеки, и вообще оживления производства, - подчеркнул президент.

- По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим, - привела данные отчетности Набиуллина. - Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов (в позапрошлом году было 2 триллиона), и ставки были достаточно низкими. Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум.

Глава Центробанка рассказала о перспективах внедрения "ипотечных каникул", как меры социальной поддержки людей, попавших в трудную ситуацию.

- Ещё одна тема – это наведение порядка на рынке микрокредитования, - дошла до совсем болезненных точек Набиуллина.

- Я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься, - заметил Путин.

- Нет, мы занимаемся этим, наводим порядок. Если у нас 5 лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним, - сказала Набиуллина. - Конечно, микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам. Были приняты решения о том, чтобы постепенно уменьшать предел задолженности, который может быть у человека: когда-то у нас было, что человек может иметь 4 долга, до недавних пор 3 долга. С января этого года – уже 2,5; в июле будет 2 и с 1 января следующего года – полтора. То есть это уменьшает предельную задолженность, которую человек может иметь перед микрофинансовыми организациями.

- Риски снижает, - согласился президент.

- Но в чём действительно у нас проблема и где ещё нет большого прогресса – это борьба с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка, которых мы не регулируем, - обратила внимания глава ЦБ. - Они предлагают незаконную рекламу своей деятельности. Поэтому мы ставим вопрос, что всё-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют такую незаконную деятельность незаконных микрофинансовых организаций, увеличить ответственность – в том числе запретить микрофинансовым организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям. Есть неформальные коллекторы, которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов.

- А что касается повышения ответственности, что вы предлагаете? - спросил Путин.

- Сейчас обсуждаются два варианта: либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности.

- Я вас прошу представить вместе с Генпрокуратурой два варианта. Направьте мне, пожалуйста, ваши предложения, - попросил президент.

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