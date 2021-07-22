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Незаконные санкции: В договоре Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2" распознали угрозу
22 июля 2021, 15:10 • 176 • Политика
Немецкий политик посчитал договорённости Германии и США относительно "Северного потока - 2" незаконными, нарушающими идею суверенитета, что опасно для самого Берлина и Европы. В них прописаны санкции по отношению к России.
Положение Германии и США по "Северному потоку - 2" назвали незаконным. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на письмо главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.
По его словам, в документе, подписанном сторонами, Берлин требует права вводить санкции по отношению к России, если та будет ограничивать поступление газа на Украину. Это противоречит идее суверинитета Германии и Европы, считает Эрнст.
"Экстерриториальные санкции были и остаются незаконными в соответствии с международным правом. Отказ от них должен быть само собой разумеющимся", — подчеркнул Эрнст.
Ранее политик говорил, что большим достижением для Германии является отсутствие угроз со стороны США при строительстве газопровода.
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