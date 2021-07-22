Незаконные санкции: В договоре Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2" распознали угрозу

Немецкий политик посчитал договорённости Германии и США относительно "Северного потока - 2" незаконными, нарушающими идею суверенитета, что опасно для самого Берлина и Европы. В них прописаны санкции по отношению к России.

Положение Германии и США по "Северному потоку - 2" назвали незаконным. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на письмо главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

По его словам, в документе, подписанном сторонами, Берлин требует права вводить санкции по отношению к России, если та будет ограничивать поступление газа на Украину. Это противоречит идее суверинитета Германии и Европы, считает Эрнст.

"Экстерриториальные санкции были и остаются незаконными в соответствии с международным правом. Отказ от них должен быть само собой разумеющимся", — подчеркнул Эрнст.

Ранее политик говорил, что большим достижением для Германии является отсутствие угроз со стороны США при строительстве газопровода.