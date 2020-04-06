«Незаконные попытки»: как некоторые компании вынуждают сотрудников выходить на работу в нерабочую неделю

В первую неделю, официально объявленную нерабочей в связи с режимом самоизоляции, некоторые российские работодатели призывали своих сотрудников выйти на работу под угрозой штрафов и увольнений. В ряде регионов прокуратура уже запустила проверки по факту таких сообщений. При этом стало известно и о компаниях, которые сразу прибегли к массовому увольнению. Что известно о нарушениях указа о выходной неделе — в материале RT.

В ряде регионов предприятия и компании заставляют своих сотрудников выходить на работу под угрозой увольнения, несмотря на то что указом президента эта неделя была объявлена нерабочей. Об этом сообщают региональные омбудсмены и СМИ.

«Дверь закрыта для вида»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что уже обратилась в правительство и Генпрокуратуру с просьбой принять меры, чтобы не допустить принуждения россиян к выходу на работу.

«Обратилась к председателю правительства и к генеральному прокурору по тем заявлениям, которые поступают ко мне и к моим коллегам в регионах», — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

О случаях злоупотреблений со стороны работодателей стало известно уже в начале рабочей недели, 30 марта.

Так, в Республике Бурятия аппарат уполномоченного по правам человека получил подобные обращения от работников торговых центров, ТСЖ, банка, магазинов, станции техобслуживания, частных торговых компаний, а также СМИ.

«Например, работники Республиканской типографии сообщили, что работают взаперти, меры по сокращению контактности работодателем игнорируются. Аналогичные заявления поступили от работников ИП Волкова, где дверь открывают клиентам по договорённости. Работники ТЦ «Макси Смит» сообщили, что пройти к ним можно не с парадного входа. Повторно обратились работники ООО «Мастер Барс» и сообщили, что принимают заказы и обслуживают клиентов, но «для вида дверь закрыта», — пояснили в аппарате уполномоченного 30 марта.

В ведомстве отметили, что среди людей, не освобождённых от работы, были в том числе граждане предпенсионного возраста, у которых риск заражения коронавирусом выше, чем у молодых людей. Региональный омбудсмен передал информацию в республиканское министерство промышленности и торговли для проверки информации.

В Мордовии после обращения RT региональная прокуратура провела проверку выполнения указа президента России о нерабочих днях на предприятии ЗАО «Плайтерра», расположенном в посёлке Умёт Зубово-Полянского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на предприятии продолжали работать 44 сотрудника.

«В ходе проведённой проверки указанная организация остановила деятельность на период действия указа президента Российской Федерации, — пояснили RT в ведомстве. — Работники освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы».

В свою очередь, генеральный директор ЗАО «Плайтерра» Сергей Никоноров заявил местным СМИ, что никаких нарушений прав рабочих фабрика не допускала. По его словам, руководство компании заранее уведомило республиканские власти о работе сотрудников в выходной день 30 марта на добровольных условиях. По его мнению, сообщение о нарушении прав рабочих на фабрике было недоразумением. «Возможно, кто-то из персонала неверно понял график»,— пояснил Никоноров.

С давлением со стороны работодателя, по сообщению региональных властей, столкнулись и жители Тюменской, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Псковской областей.

Так, в администрацию Екатеринбурга за неделю поступило более 130 обращений с сообщениями о недобросовестных работодателях. Городские власти передали эту информацию в Роспотребнадзор, который должен начать необходимые проверки.

«Люди хотят работать»

Как минимум в двух регионах сотрудники одной из крупнейших в России компаний по продаже машин «ТрансТехСервис» (ТТС) столкнулись не с принуждением к работе, а с массовым сокращением.

30 марта министр семьи, труда и соцзащиты Республики Башкирия Ленара Иванова рассказала, что один из местных работодателей хотел заставить уволиться по собственному желанию не менее 800 сотрудников.

«Был просто взрыв звонков на телефоны министерства труда после обращения Владимира Путина. Мы опубликовали рекомендации о применении указа об объявлении нерабочей недели. Мы узнали об одном отличившемся нашем работодателе. Он заставил 800 работников написать заявление об увольнении по собственному желанию», — сказала Иванова на оперативном совещании в правительстве региона.

Она не назвала работодателя, однако местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идёт о «ТрансТехСервисе». С аналогичной проблемой столкнулись сотрудники этой компании в соседней Республике Татарстан. Прокуратура региона проводит проверку по факту обращений работников, которые заявили, что компания расторгает с ними договор.

«Надзорное ведомство проверит законность действий руководства предприятия и соблюдение трудовых прав граждан. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В самой компании пояснили, что из-за временного прекращения работы все участники автобизнеса в этом году понесут убытки, поэтому увольнение 800 сотрудников может стать только началом.

«В связи с закрытием автоцентров вполне ожидаемо падение продаж на 100%, т. е. до нуля. По завершении ограничительных мер, связанных с пандемией, продажи возобновятся, но до конца года не вырастут более чем до 50% от уровня прошлого года. У населения не останется свободных средств и накоплений. Дополнительно на потребительском спросе отразится повышение цен, вызванное падением рубля. Ну и, конечно, необходимо учитывать тот факт, что автомобиль — это не предмет первой необходимости, — приводит портал Chеlny-biz.ru официальный комментарий холдинга. — В случае полного банкротства, увы, весь коллектив в составе более чем 5000 человек останется без работы».

Президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко в беседе с RT рассказал, что в числе первых, кто ощутил на себе экономические последствия пандемии, оказались предприятия малого бизнеса со штатом до 100 человек и сфера обслуживания — от пекарен до фитнес-центров.

«За несколько дней работы наших горячих линий в конфедерации и СПЧ мы получили уже несколько сотен обращений со всей страны о незаконных попытках отправить людей в неоплачиваемые отпуска. Кроме того, сообщают и о попытках работодателей принудить сотрудников к работе, — пояснил собеседник. — При этом из разговоров с трудовыми коллективами я понял, что и сами люди хотят продолжать работать, поскольку понимают, что ситуация на рынке труда сейчас очень непростая. Сами работодатели тоже испуганы: многие из них были бы рады сохранить коллектив, но у них уже нет для этого средств».

По словам Кравченко, в течение месяца ситуация усугубится: малый и средний бизнес может почувствовать недостаток оборотных средств и прибыли на фоне необходимости выплачивать зарплату, сборы по кредитам и аренде. Кроме того, в России около 20 млн работников не имеют официальных трудовых договоров, а значит, они юридически не защищены от действий своих работодателей, заявил эксперт.

«Фактически треть рабочей силы в стране находится в теневой зоне. Чаще всего такие люди задействованы в строительстве, сфере обслуживания и мелкой торговле. Конечно, эти сотрудники теряют работу в одночасье», — отметил собеседник.