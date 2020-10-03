Незаконные отпрыски стали высочествами: Суд Брюсселя принял уникальное решение

Дельфина Боэль является дочерью бывшего короля Бельгии, рождённой на стороне. По решению Апелляционного суда Брюсселя теперь она официально является членом королевской семьи.

Мадам Боэль сменит фамилию. Вскоре она станет Дельфиной Саксен-Кобург-Гота. Женщина получила титул принцессы. Её дочь Жозефин и сын Оскар тоже теперь принадлежат Саксен-Кобург-Готской династии. Их будут именовать "Её Высочество" и "Его Высочество".

Больше десяти лет понадобилось Дельфине Боэль, чтобы доказать родство с королём Альбертом II. В январе 2020 года он признал её своей дочерью. Матерью Дельфины является баронесса Сибилл де Селис Лонгшам. Она уверяет, что их роман с Альбертом продолжался почти 20 лет, но потом её возлюбленного короновали.

В 2013 году Альберт II отрёкся от престола. Соответственно, утратил иммунитет на неприкосновенность. В тот же день баронесса дала интервью, в котором рассказала о рождённой от экс-короля дочери. Вскоре были инициированы судебные разбирательства, сообщает бельгийский телерадиоканал RTBF.