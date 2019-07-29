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«Незаконные ограничения»: в России отреагировали на заявления Киева о санкциях против строивших Крымский мост компаний

29 июля 2019, 23:54  •  27 • В России
В отношении Крыма и России речь идёт не о санкциях, а о незаконных ограничениях. Так в Совете Федерации отреагировали на призыв «представителя украинского президента в Крыму» Антона Кориневича ввести рестрикции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. В Совфеде также отметили, что подобными заявлениями чиновник, который, по сути, ничем не руководит, пытается заявить о себе в информационном пространстве. Между тем в Госсовете Крыма подчеркнули, что такие выпады в сторону полуострова лишний раз убеждают жителей в том, что на референдуме они сделали правильный выбор.
 
© most.life
 

Заявление так называемого представителя украинского президента в Крыму Антона Кориневича о возможности введения «санкций» против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, стоит рассматривать как очередную попытку придумать, как ещё навредить России. Такое мнение в разговоре с RT высказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Крымчане этого «пана» никогда не видели, в Крыму Антон Кориневич не живёт, по мосту нашему не ездит, чем живёт Крым, не знает, но жути нагоняет усердно. Периодически выдумывает, чем ещё навредить Крыму и всем тем, кто нам помогает. Я категорически против применения термина «санкции». В отношении Крыма и России санкций нет и быть не может. Есть незаконные ограничения, которые сегодня налагаются определёнными субъектами международного права, и рано или поздно им придётся ответить за тот вред, который они причиняют России и его субъекту Республике Крым и городу Севастополю», — констатировала Ковитиди.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич высказал мнение, что украинские власти должны «очень серьёзно обсудить» вопрос санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Речь идёт о финансовых рестрикциях в отношении участвовавших в строительстве Крымского моста компаний.

«Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет», — добавил украинский чиновник в интервью интернет-изданию «Сегодня».

«Надо же себя как-то обозначать»

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич отметился таким заявлением, чтобы хоть как-то заявить о себе в информационном пространстве.

«Все, в том числе на Украине, понимают, что этот человек ничем не управляет и ничего не контролирует. А что он должен ещё делать? Надо же себя как-то обозначать. Я, конечно, немного утрирую, но вот так это вижу. Должность у человека своеобразная: он не министр иностранных дел, не председатель правительства, не президент, не глава палаты. Реагировать на это надо так же, как и на саму должность», — заметил сенатор в беседе с RT.

Как указал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, заявление Кориневича расходится с общеевропейским трендом, нацеленным на поиск возможностей для отмены по меньшей мере финансовых рестрикций и налаживания экономического сотрудничества с Россией.

«Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация. В этом смысле все попытки Порошенко, которые мы видели за пять лет — введение санкций, другие попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, блокада, которую Крым пережил, — всё это лишь укрепляло российский статус Крыма и в первую очередь укрепляло уверенность людей, которые проголосовали на референдуме в 2014 году, в правильности выбора», — подчеркнул Ганжара.

Ранее в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассказали о пакете предложений по новым рестрикциям в отношении российских компаний, работающих в Крыму. Причина разработки новых ограничений — создание «реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Наряду с этим высказывались угрозы в адрес Крымского моста. Так, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут «в течение нескольких минут» разрушить мост через Керченский пролив. Однако военные эксперты и депутаты Госдумы констатировали, что Россия располагает всем необходимым арсеналом для защиты объекта от любого нападения.

Между тем работа Крымского моста из-за этих словесных выпадов со стороны Киева никоим образом не страдает. Согласно данным инфоцентра «Крымский мост» от 23 июля, за 14 месяцев работы по нему проехали около 6 млн автомобилей, причём только с начала лета 2019-го Керченский пролив пересекли более миллиона машин.

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