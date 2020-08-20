Незаконное «белорусское правительство в изгнании» предпочло Украину Польше и Литве

Белорусские власти пресекли попытку оппозиции создать «параллельное правительство переходного периода», чтобы поторговаться с Александром Лукашенко. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении уголовного дела по факту попытки захвата государственной власти незаконным «координационным советом». Таким образом, в Минске «альтернативное правительство» Тихановской работать не сможет, предстоит выбрать, куда бежать. Выбор, впрочем, предопределён форматом «люблинского треугольника».

В Польшу, где уже нашло прибежище семейство Цепкало, перебираться слишком обременительно. Как и в Литву. Наверняка пограничный режим со странами НАТО усугубится в свете происходящих событий. А это значит, что люди и денежные потоки не смогут сновать туда-сюда бесконтрольно. Иное дело – почти прозрачная белорусско-украинская граница. Таким образом, выбор оппозиции очевиден. Известно, что персональное приглашение Тихановской уже направили из администрации президента Украины (пока неясно, чья подпись на нём стоит, Зеленского, Ермака или Кирилла Тимошенко, который в последнее время то ли официально получил право подписи, то ли пользуется им на собственный страх и риск). Известно и то, что решение пригласить Тихановскую и «правительство в изгнании» именно в Киев принималось три дня назад во время заседания руководство военных разведок стран «люблинского треугольника».

Таким образом, следует выделить следующее. Правительство Белоруссии в изгнании – проект военных разведок Польши, Литвы и Украины. Кто их сюзерен – очевидно. Нет, это не США и не Евросоюз. Это Великобритания. Решение выбрать резиденцией Тихановской и её свиты Киев продиктовано лёгкостью пересечения границы – это обстоятельство стоит взять на контроль российским и белорусским спецслужбам. На первом этапе курировать переезд Тихановской с украинской стороны будет начальник военной разведки Минобороны Украины (а от администрации президента Украины куратором выступит Кирилл Тимошенко). Таким образом, Владимир Зеленский, по сути, принимает на себя ответственность за эскалацию напряжения в Белоруссии и оказание политического давления на её законного руководителя, Александра Лукашенко.