Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Главная / Украина

Незаконное «белорусское правительство в изгнании» предпочло Украину Польше и Литве

20 августа 2020, 16:35  •  170 • Украина
Белорусские власти пресекли попытку оппозиции создать «параллельное правительство переходного периода», чтобы поторговаться с Александром Лукашенко. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении уголовного дела по факту попытки захвата государственной власти незаконным «координационным советом». Таким образом, в Минске «альтернативное правительство» Тихановской работать не сможет, предстоит выбрать, куда бежать. Выбор, впрочем, предопределён форматом «люблинского треугольника».
В Польшу, где уже нашло прибежище семейство Цепкало, перебираться слишком обременительно. Как и в Литву. Наверняка пограничный режим со странами НАТО усугубится в свете происходящих событий. А это значит, что люди и денежные потоки не смогут сновать туда-сюда бесконтрольно. Иное дело – почти прозрачная белорусско-украинская граница. Таким образом, выбор оппозиции очевиден. Известно, что персональное приглашение Тихановской уже направили из администрации президента Украины (пока неясно, чья подпись на нём стоит, Зеленского, Ермака или Кирилла Тимошенко, который в последнее время то ли официально получил право подписи, то ли пользуется им на собственный страх и риск). Известно и то, что решение пригласить Тихановскую и «правительство в изгнании» именно в Киев принималось три дня назад во время заседания руководство военных разведок стран «люблинского треугольника».
Таким образом, следует выделить следующее. Правительство Белоруссии в изгнании – проект военных разведок Польши, Литвы и Украины. Кто их сюзерен – очевидно. Нет, это не США и не Евросоюз. Это Великобритания. Решение выбрать резиденцией Тихановской и её свиты Киев продиктовано лёгкостью пересечения границы – это обстоятельство стоит взять на контроль российским и белорусским спецслужбам. На первом этапе курировать переезд Тихановской с украинской стороны будет начальник военной разведки Минобороны Украины (а от администрации президента Украины куратором выступит Кирилл Тимошенко). Таким образом, Владимир Зеленский, по сути, принимает на себя ответственность за эскалацию напряжения в Белоруссии и оказание политического давления на её законного руководителя, Александра Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 15:50
За что украинские националисты ополчились на оборонное предприятие и как они собираются взорвать 37 тонн гептила
20 августа 2020, 08:20
Американские силовики берут Украину под прямое управление
20 августа 2020, 01:00
Уроки лжи от Кристины Квин на Украине
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
19 августа 2020, 15:50
Владимир Зеленский не смог набрать необходимых трёхсот депутатских голосов в поддержку мирного плана
19 августа 2020, 17:40
Кто может стать новым главой президентской администрации – Сергей Шефир или Сергей Трофимов?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.