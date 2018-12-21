«Незаконно применили физическое насилие»: следователи проверяют действия полицейских при задержании в Орске

В Оренбургской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, применивших силу при задержании мужчины и его 13-летнего пасынка. Поводом для расследования стала видеозапись, на которой правоохранители проводят жёсткое задержание подозреваемого в распространении запрещённых веществ. По данным следствия, полицейские «незаконно применили физическое насилие». В СК уточнили RT, что личности стражей порядка устанавливаются.

В Следственном комитете России по Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«По данным следствия, днём 14 декабря 2018 года должностные лица отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское» в ходе проведения ОРМ в отношении местного жителя о его причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории города Орска, находясь около автомобиля Nissan Teana по улице М. Горького в городе Орске, незаконно применили физическое насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении фигуранта, его знакомого и 13-летнего пасынка», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель ведомства Анжелика Линькова в беседе с RT рассказала, что конкретных подозреваемых в избиении пока нет: их точное число, а также личности стражей порядка сейчас устанавливаются.

«Следователи допрашивают руководителей и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское», мать подростка, очевидцев задержания», — сообщили в СК.

О происшествии стало известно 16 декабря, когда местная жительница Лейла Абуденова обратилась в местное издание Ural56.ru с заявлением об избиении 14 декабря её мужа и 13-летнего сына сотрудниками полиции. В подтверждение своих слов женщина предоставила 50-секундное видео.

В объектив видеокамеры попал процесс задержания одного из подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. На кадрах видно, как к припаркованному на пустыре автомобилю Nissan Teana, возле которого находятся два человека, подъезжают несколько автомобилей. Из машин выбегают около десятка мужчин, которые валят людей на снег, попутно избивая руками и ногами.

В этот момент из салона Teana пытался выйти третий пассажир, к нему также подскочили несколько человек и повалили на землю. На кадрах видно, что никто из задержанных не пытается оказывать сопротивление.

После того как об инциденте рассказали и другие местные СМИ, на него обратили внимание в региональном главке МВД.

«По факту опубликованной информации и видео в сети Интернет назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет дана оценка действиям участников происшествия», — сообщили 17 декабря в региональном УМВД.

Как сообщили RT в пятницу в пресс-службе ведомства, проверка продолжается и новой информации по этому поводу не поступало.

О подробностях избиения рассказывает сама Лейла Абуденова. «Ребёнку надели наручники, мужа, который не оказывал сопротивления, начали избивать трое сотрудников полиции. Их в разные машины посадили. Это видно с камер. А когда я приехала, меня не пускали к ребёнку. Они говорили, что здесь детей нет. Здесь задержанные в наркотическом опьянении. Отталкивали от машины. Я стала звонить в полицию, потом они сняли наручники и открыли дверь машины, где был мой ребёнок. Сказали, что сына никто не бил, он сам упал», — приводит слова женщины издание Ural56.ru.

Перед обращением в правоохранительные органы Абуденова сняла побои, нанесённые сыну. «У него синяк на челюсти, на руках синяки от наручников. Сын сказал полицейским, когда они его избивали, что ему всего 13 лет, но они продолжали его бить. Также они осматривали его карманы», — рассказала она.

По словам женщины, у её мужа онкологическое заболевание, в связи с чем дома хранятся лекарства, содержащие наркотические вещества. В настоящее время задержанный супруг находится в СИЗО, так как полицейские при задержании нашли у него в кармане наркотики. Абуденова утверждает, что их ему подкинули.

«Обыски были и в машине, и дома, там ничего не нашли. Домой приехали с готовыми понятыми и протоколами. Мне, пока я не позвонила адвокату, не разрешали ещё одного понятого с моей стороны. Более того, дома у нас есть наркотические препараты, так как он онкобольной. Зачем человек, имея регулярный доступ, будет бегать и искать. Он прекрасно знает, что умрёт в тюрьме», — заявила она.

При этом Абуденова призналась, что муж ранее был судим и когда-то употреблял наркотики.