«Незаконная конструкция»: США призвали жителей Косова «показать любовь» на выборах

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Дипмиссия США призвала жителей непризнанного Косова «показать любовь», приняв участие в голосовании на парламентских выборах 14 февраля. Соответствующее обращение было размещено на официальной странице американской дипмиссии в Facebook. По мнению аналитиков, текущие действия США говорят о том, что Вашингтон старается закрепить непризнанное косовское государство на политической карте мира любым доступным способом.