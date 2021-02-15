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«Незаконная конструкция»: США призвали жителей Косова «показать любовь» на выборах
15 февраля 2021, 00:45 • 71 • В мире
Дипмиссия США призвала жителей непризнанного Косова «показать любовь», приняв участие в голосовании на парламентских выборах 14 февраля. Соответствующее обращение было размещено на официальной странице американской дипмиссии в Facebook. По мнению аналитиков, текущие действия США говорят о том, что Вашингтон старается закрепить непризнанное косовское государство на политической карте мира любым доступным способом.
Выборы в Косове © REUTERS/Laura Hasani
Дипмиссия США в Косове опубликовала агитационное обращение к жителям края c призывом голосовать на досрочных выборах в парламент непризнанной республики.
«В этот День святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косова в твоих руках», — призвало американское посольство в Facebook.
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