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«Незаконная конструкция»: США призвали жителей Косова «показать любовь» на выборах

15 февраля 2021, 00:45  •  71 • В мире
Дипмиссия США призвала жителей непризнанного Косова «показать любовь», приняв участие в голосовании на парламентских выборах 14 февраля. Соответствующее обращение было размещено на официальной странице американской дипмиссии в Facebook. По мнению аналитиков, текущие действия США говорят о том, что Вашингтон старается закрепить непризнанное косовское государство на политической карте мира любым доступным способом.
 
Выборы в Косове © REUTERS/Laura Hasani
 

Дипмиссия США в Косове опубликовала агитационное обращение к жителям края c призывом голосовать на досрочных выборах в парламент непризнанной республики.

«В этот День святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косова в твоих руках», — призвало американское посольство в Facebook.

This Valentine’s Day show your love for your country and your family. Vote! Kosovo’s future is in your hands.

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