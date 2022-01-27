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Незабытый подвиг: в России почтили память жертв блокадного Ленинграда

27 января 2022, 18:30  •  38 • Политика
Блокада Ленинграда — пример геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом заявили опрошенные «Известиями» историки в день 78-й годовщины полного избавления города от вражеского кольца. Эксперты уверены, что попытка истребления жителей СССР в целом должна быть признана как свершившийся факт на уровне ООН. По их мнению, это важно для сохранения исторической правды и недопущения популяризации мнений псевдоспециалистов, которые допускают, что Ленинград нужно было отдать в руки нацистам. 27 января почтил память павших и Владимир Путин, который ежегодно в этот день отправляется на Пискаревское мемориальное кладбище.

«Родители даже не знали»

Владимир Путин по сложившейся традиции в годовщину полного снятия блокады Ленинграда посетил свой родной город. На Пискаревском мемориальном кладбище он почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу «Мать-Родина». Страшные события Второй мировой войны лично затронули семью президента: один из братьев Владимира Путина — Виктор (1940–1942) — скончался от дифтерии во время блокады. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, и был похоронен его брат.
«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке оказался захоронен. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады, и всё. Поисковики даже нашли конкретный участок. На Пискаревке захоронили», — поделился президент еще в 2019 году личной трагической семейной историей.
Зенитная батарея в Ленинграде в дни блокады
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Блокада Ленинграда, которая осуществлялась нацистской Германией и ее союзниками, продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 до 27 января 1944-го. Операция «Искра» по прорыву кольца вокруг Ленинграда началась 12 января 1943 года на Невском пятачке. Она победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. К слову, одним из защитников Невского пятачка в 1941 году был отец президента Владимир Спиридонович Путин, который получил ранение осколком во время сражения.

Не просто капитуляция

Блокада Ленинграда — это одна из самых страшных страниц Второй мировой войны. Это была попытка нацистской Германии полностью уничтожить население города. То есть речь шла о спланированном геноциде, а не о попытках просто с помощью голода вынудить капитуляцию ленинградцев, — рассказал «Известиям» латышский историк Янис Кузинс.
Есть множество исторических источников, которые подтверждают намерение нацистов, напомнил эксперт. К примеру, достаточно вспомнить записи в дневнике Франца Гальдера, который в те годы возглавлял генеральный штаб сухопутной армии вермахта: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки».
Блокада Ленинграда — это чистая иллюстрация геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны, согласен эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. При этом, по его мнению, важно, чтобы не только осада Северной столицы, повлекшая гибель огромного числа людей, а в целом события 40-х годов прошлого века были признаны на уровне ООН как геноцид в отношении населения СССР.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
— Потому что те потери, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, не имеют аналогов в истории человечества. Это дает нам полное моральное право требовать такое признание, — заявил «Известиям» Никита Буранов. — Кроме того, это бы стало хорошим ответом на заявления некоторых «экспертов», которые из года в год утверждают, что, например, не стоило защищать Ленинград. По их мнению, нужно было сдать город в руки нацистов, чтобы избежать столь колоссальных потерь. Можно любой вопрос Великой Отечественной войны обсуждать с таких позиций. Но мы имеем достаточное количество информации, чтобы донести до молодого поколения один простой факт: противник планировал сравнять с землей город, а жителей уничтожить.
По сей день историкам не удалось установить точное число жертв. Предполагается, что за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Пискаревское кладбище стало крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны, где покоится свыше 420 тыс. ленинградцев, а также 70 тыс. воинов — защитников города на Неве.
Как сообщил 27 января ТАСС директор Пискаревского мемориала Евгений Панкевич, кладбище и его Аллея Памяти с плитами, посвященными представителям разных национальностей, регионов и профессий, воевавших за Ленинград, станут доступны для посещения онлайн в 2022 году. Таким образом, увидеть эти исторические памятники можно будет из любой точки мира. «Своим новым проектом мы хотим напомнить, что ленинградцы не были один на один со страшным испытанием, и обратиться к памяти каждого, кто воевал за город», — рассказал Панкевич. Аллея Памяти, основанная в 2000 году, сейчас включает 111 памятных плит, посвященных защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе, поддерживая его жизнеспособность.
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