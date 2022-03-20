Нейтральный статус Украины: Есть два варианта

Политолог Евгений Пашковский озвучил два возможных варианта нейтрального статуса Украины. Незалежная может пойти по пути Финляндии или Австрии.

Эксперт полагает, что если украинские власти проявят политическую волю, то нет ничего невозможного в том, чтобы Незалежная приняла нейтральный статус страны. И есть даже два варианта, по одному из которых может в дальнейшем развиваться страна. Остаются лишь два вопроса: как именно и кем будет гарантироваться этот нейтральный статус?

Возможен сюжет с финляндизацией, когда Финляндия стала занимать дружескую позицию к Советскому Союзу после Второй мировой войны, - рассказал в интервью, данном телеканалу "360", политолог Евгений Пашковский. - Возможен сюжет с нейтральной Австрией.

При этом второй случай демонстрирует довольно длительный нейтралитет, и свои гарантии о положении вне блоков Вена выполняет. А вот готова ли Украина не только подписать соглашение, но и выполнять его - большой вопрос. Как показывают Минские договорённости, для Киева обещания, закреплённые на бумаге, могут оказаться трудновыполнимыми.