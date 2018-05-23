Нейтральная журналистика — как пища без соли! • 105 • Аналитика







Примечательно, что у Юсина проблем в Киеве не бывает, как у других наших журналистов, высылка из страны и тем более судьба арестованного редактора РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского ему не грозит. Почему? По причине политкорректности и приверженности к обезжиренной лексике. Приверженности к так называемой журналистике фактов, лишённых эмоциональности и оценочных суждений. Например, словосочетание «бандеровский режим» оскорбляет разум Юсина, он подобных выражений не употребляет, что принимается, видимо, к сведению бандеровским режимом.





Проблема нашего RT и коммерсантовского Юсина заключается в том, что мировые западные СМИ, бывшие образцами «журналистики фактов» и «объективности», и «политкорректности», вдруг напрочь утратили все эти замечательные качества. Сегодня они соревнуются в предвзятости, навешивании ярлыков, в откровенной лжи и хамстве по отношению к России, с самой низкопробной жёлтой прессой. Даже Би-би-си! Так что вспоминается незабвенная фраза из фильма «Брат»: «Были же люди как люди!..» Даже у Дональда Трампа вырвалось: «Фальшивые СМИ обезумели!»



Почему же Би-би-си и прочие светочи западной журналистики вдруг перестали соблюдать всякие приличия, отказались от всех «ценностей пера», которым учили мир и которые наши федеральные СМИ так стараются соблюдать, следуя профессиональной этике и приверженности к качественной журналистике? Западные СМИ по дурости или подлости своей так делают, или есть какие-то объективные причины?



Просто сменилась эпоха. В предыдущую эпоху безраздельного господства и диктата Запада его мировым СМИ было легко быть объективными и политкорректными: не было причин для беспокойства, весь мир был у них «в кармане», так почему бы и не выставлять себя святее папы римского?



Сегодня мир меняется, Россия, Китай и другие незападные страны отказываются подчиняться диктату Запада, это справедливо или несправедливо? Качественная журналистика «что, где, когда» не ставит такого непрофессионального вопроса, ведь его не было в прошлую «справедливую эпоху», и поэтому остаётся в этой прошлой эпохе, хотя и говорит об идущих информационных войнах. А вот западная журналистика полностью перешла в новую эпоху информационных войн. Первой жертвой любой войны становится правда, это общеизвестный факт, который упорно не видит наша качественная журналистика.



Наступили времена информационных войн, и западные «свободные» СМИ стройными рядами встали на тропу войны, поэтому стали вдруг предвзяты и лживы: на войне как на войне, ложь становится простой военной хитростью! Не важно, что западные страны погружают в хаос целые регионы мира, для «свободных» СМИ важнее, что это их страны: «Пусть моя страна не права, но это моя страна!» Мы же знаем эту старинную западную мудрость.



Так западные мировые СМИ в одночасье превратились в волков информационных войн, а наши федеральные СМИ всё стараются быть качественными объективными овечками, приверженными нейтральной лексике. Судьба овец в стае волков очевидна… Или придётся вспомнить, что «с волками жить – по-волчьи выть».



К счастью, в России, особенно в интернете, появилась «некачественная» журналистика, которая называет вещи своими настоящими именами, невзирая на былые статусы и ранги, в том числе Би-би-си. Следуя призыву Антона Павловича Чехова, который начинал ведь журналистом: «Каждая собака должна лаять тем голосом, какой ей Бог дал». Гоголь пошёл здесь дальше Чехова: «Чёрт должен быть показан со всей его шерстью». ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия



Вообще, нейтральные тексты читать сложно: и зло, и беды они приемлют равнодушно, они «правдивы» как жизнь без эмоций, как еда без соли. Спасают ситуацию в том же RT именно авторские колонки, наши и не наши, выражающие субъективное мнение, но разве мнение Юсиных менее субъективно?



Если Порошенко на камеру называет себя «циничным Бандерой», называет в Киеве проспекты именами гитлеровских пособников Бандеры и Шухевича, то почему же нам стесняться называть киевский режим бандеровским? Всё надеемся, что волк под благотворным влиянием своих западных гарантов и Минских соглашений перевоспитается в овечку?



Наша качественная журналистика всё старается не замечать, что киевский волк прикидывается овечкой, и под демагогию о «демократии и западных ценностях» установил уже откровенную бандеровскую диктатуру, которая давно хватает журналистов, Вышинский здесь не первый и не последний. Олеся Бузину просто убили, а для «качественной журналистики» это просто факт… Какие свободные выборы, какая оппозиционная деятельность, какая журналистика может быть после одесской Хатыни, под присмотром наци-батальонов вроде «Азова»? Только «нейтральная лексика» не видит всего этого и делает как бы нормальным: «бандеровцев в Киеве нет», поэтому Юсиным в Киеве ничего не грозит.



Говорят ещё, что федеральные СМИ не видят бандеровцев, чтобы «не нагнетать ситуацию», не поддаются на какие-то провокации… В условиях информационной войны это не имеет никакого значения: война подразумевает «нагнетание ситуации», поэтому наши нейтральные СМИ на деле помогают её нагнетать, облегчая работу якобы «украинским СМИ» по разоблачению «российско-террористического агрессора». В то время как действенный отпор останавливает настоящего агрессора, как пощёчина снимает истерику, это медицинский факт.



Конгресс США принял всем известный закон: «Меры о противодействии врагам Америки путём санкций». Россия в этом законе объявляется «врагом Америки», но многие в России этого как бы не понимают… В программе «Право знать!» Дмитрия Куликова выступила недавно Маргарита Симоньян, главред RT. Симоньян сумела вывести этот информационный ресурс на мировой уровень, канал RT много сделал для России, чем заставил себя уважать западную прессу, и заслуживает всяческого нашего уважения. Но с чем-то хочется не согласиться, в некоторых вопросах лексического характера, которые поднял политкорректный и часто бывающий в Киеве политолог «Коммерсанта» Юсин.Примечательно, что у Юсина проблем в Киеве не бывает, как у других наших журналистов, высылка из страны и тем более судьба арестованного редактора РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского ему не грозит. Почему? По причине политкорректности и приверженности к обезжиренной лексике. Приверженности к так называемой журналистике фактов, лишённых эмоциональности и оценочных суждений. Например, словосочетание «бандеровский режим» оскорбляет разум Юсина, он подобных выражений не употребляет, что принимается, видимо, к сведению бандеровским режимом.Проблема нашего RT и коммерсантовского Юсина заключается в том, что мировые западные СМИ, бывшие образцами «журналистики фактов» и «объективности», и «политкорректности», вдруг напрочь утратили все эти замечательные качества. Сегодня они соревнуются в предвзятости, навешивании ярлыков, в откровенной лжи и хамстве по отношению к России, с самой низкопробной жёлтой прессой. Даже Би-би-си! Так что вспоминается незабвенная фраза из фильма «Брат»: «Были же люди как люди!..» Даже у Дональда Трампа вырвалось: «Фальшивые СМИ обезумели!»Почему же Би-би-си и прочие светочи западной журналистики вдруг перестали соблюдать всякие приличия, отказались от всех «ценностей пера», которым учили мир и которые наши федеральные СМИ так стараются соблюдать, следуя профессиональной этике и приверженности к качественной журналистике? Западные СМИ по дурости или подлости своей так делают, или есть какие-то объективные причины?Просто сменилась эпоха. В предыдущую эпоху безраздельного господства и диктата Запада его мировым СМИ было легко быть объективными и политкорректными: не было причин для беспокойства, весь мир был у них «в кармане», так почему бы и не выставлять себя святее папы римского?Сегодня мир меняется, Россия, Китай и другие незападные страны отказываются подчиняться диктату Запада, это справедливо или несправедливо? Качественная журналистика «что, где, когда» не ставит такого непрофессионального вопроса, ведь его не было в прошлую «справедливую эпоху», и поэтому остаётся в этой прошлой эпохе, хотя и говорит об идущих информационных войнах. А вот западная журналистика полностью перешла в новую эпоху информационных войн. Первой жертвой любой войны становится правда, это общеизвестный факт, который упорно не видит наша качественная журналистика.Наступили времена информационных войн, и западные «свободные» СМИ стройными рядами встали на тропу войны, поэтому стали вдруг предвзяты и лживы: на войне как на войне, ложь становится простой военной хитростью! Не важно, что западные страны погружают в хаос целые регионы мира, для «свободных» СМИ важнее, что это их страны: «Пусть моя страна не права, но это моя страна!» Мы же знаем эту старинную западную мудрость.Так западные мировые СМИ в одночасье превратились в волков информационных войн, а наши федеральные СМИ всё стараются быть качественными объективными овечками, приверженными нейтральной лексике. Судьба овец в стае волков очевидна… Или придётся вспомнить, что «с волками жить – по-волчьи выть».К счастью, в России, особенно в интернете, появилась «некачественная» журналистика, которая называет вещи своими настоящими именами, невзирая на былые статусы и ранги, в том числе Би-би-си. Следуя призыву Антона Павловича Чехова, который начинал ведь журналистом: «Каждая собака должна лаять тем голосом, какой ей Бог дал». Гоголь пошёл здесь дальше Чехова: «Чёрт должен быть показан со всей его шерстью».Вообще, нейтральные тексты читать сложно: и зло, и беды они приемлют равнодушно, они «правдивы» как жизнь без эмоций, как еда без соли. Спасают ситуацию в том же RT именно авторские колонки, наши и не наши, выражающие субъективное мнение, но разве мнение Юсиных менее субъективно?Если Порошенко на камеру называет себя «циничным Бандерой», называет в Киеве проспекты именами гитлеровских пособников Бандеры и Шухевича, то почему же нам стесняться называть киевский режим бандеровским? Всё надеемся, что волк под благотворным влиянием своих западных гарантов и Минских соглашений перевоспитается в овечку?Наша качественная журналистика всё старается не замечать, что киевский волк прикидывается овечкой, и под демагогию о «демократии и западных ценностях» установил уже откровенную бандеровскую диктатуру, которая давно хватает журналистов, Вышинский здесь не первый и не последний. Олеся Бузину просто убили, а для «качественной журналистики» это просто факт… Какие свободные выборы, какая оппозиционная деятельность, какая журналистика может быть после одесской Хатыни, под присмотром наци-батальонов вроде «Азова»? Только «нейтральная лексика» не видит всего этого и делает как бы нормальным: «бандеровцев в Киеве нет», поэтому Юсиным в Киеве ничего не грозит.Говорят ещё, что федеральные СМИ не видят бандеровцев, чтобы «не нагнетать ситуацию», не поддаются на какие-то провокации… В условиях информационной войны это не имеет никакого значения: война подразумевает «нагнетание ситуации», поэтому наши нейтральные СМИ на деле помогают её нагнетать, облегчая работу якобы «украинским СМИ» по разоблачению «российско-террористического агрессора». В то время как действенный отпор останавливает настоящего агрессора, как пощёчина снимает истерику, это медицинский факт.Конгресс США принял всем известный закон: «Меры о противодействии врагам Америки путём санкций». Россия в этом законе объявляется «врагом Америки», но многие в России этого как бы не понимают… Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 105 Источник Похожие новости Чёрный миф о "взаимовыгодности" продажи Русской Америки Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику! Нейтральная журналистика — как пища без соли!

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