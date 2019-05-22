«Нейтрализованы ответным огнём»: во Владимирской области обезвредили готовивших теракт боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое террористов, планировавших совершить атаку в месте массового скопления людей, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Силовики предложили злоумышленникам сдать оружие, однако те ответили огнём и были обезврежены. В доме боевиков нашли оружие, самодельную взрывчатку и экстремистскую литературу. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирных жителей нет.

Во Владимирской области нейтрализованы двое боевиков, планировавших теракт. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

По информации НАК, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) получили сведения, что в одном из домов в городе Кольчугино Владимирской области находятся вооружённые преступники, планирующие террористический акт.

Начальник областного управления ФСБ принял решение о проведении контртеррористической операции и введении в регионе режима КТО.

«Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы», — отметили в НАК.

На месте перестрелки обнаружено оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

По данным оперативного штаба комитета, преступники оказались сторонниками одной из террористических организаций, их личности установлены. Злоумышленники поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили по их заданию теракт в месте массового пребывания людей. Отмечается, что потерь среди сотрудников силовых ведомств и пострадавших среди гражданского населения нет.

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На данный момент операция завершена. Об этом заявили в администрации Кольчугинского района.

«Люди примерно час назад (около 06:00 мск. — RT) вернулись домой. Сейчас занимаемся подключением домов к инфраструктуре. Пострадавших строений среди зданий, прилегающих к дому, где проводилась спецоперация, нет», — рассказал ТАСС руководитель районной администрации Максим Барашенков.

ФСБ проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Операции ФСБ в 2019 году

В конце апреля ФСБ сообщила о задержании террористов на Северном Кавказе и в Приморье. Так, на территории Махачкалы и Грозного силовики раскрыли группу из пяти злоумышленников, которые намеревались напасть на полицейских в Каспийске и Грозном.

Злоумышленники планировали совершить атаку с воздуха, применив самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами и прикреплённое к квадрокоптеру. Террористы рассказали ФСБ, что нашли схему изготовления бомбы в интернете.

У экстремистов также обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств, револьвер кустарного производства, четыре выстрела для гранатомёта, две гранаты, три боевых ножа, магазины от автомата Калашникова и более 80 патронов различного калибра.

Вторая задержанная группа действовала в Приморье. В состав ячейки одной из запрещённых организаций входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона. Они рассчитывали ограбить нескольких местных бизнесменов и скрыться в Сирии, чтобы воевать на стороне террористов.

Силовики нашли у них компоненты для изготовления бомб, переделанный под боевые патроны травматический пистолет Макарова, религиозно­-экстремистскую литературу и средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

Ещё одна крупная операция по задержанию террористов прошла в середине апреля в Тюмени. Сотрудники силовых ведомств взяли штурмом дом, в котором скрывались вооружённые боевики. Очевидцы рассказали, что перед задержанием террористов эвакуировали целый район.

Злоумышленники были ликвидированы в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Перед применением оружия силовики предложили экстремистам сдаться, однако те открыли огонь.

В доме боевиков нашли два автомата Калашникова, самодельную взрывчатку, религиозную литературу и различные носители электронной информации. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что боевики планировали совершить теракт в людном месте.

Отметим, что в апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о существенном сокращении террористических преступлений в России.