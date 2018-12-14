«Нейтрализовали агрессора»: полиция ликвидировала страсбургского стрелка

Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в центре Страсбурга ликвидирован. Об этом сообщило МВД Франции. В момент задержания он оказал сопротивление сотрудникам полиции и был убит. Злоумышленник был хорошо известен правоохранительным органам и несколько раз сидел в тюрьме. В результате нападения «страсбургского стрелка» погибли три человека, более 10 получили ранения.

Злоумышленник, подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге, ликвидирован. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Он добавил, что информацию также донесли до сведения президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа.

По словам Кастанера, в момент задержания подозреваемый оказал сопротивление полиции.

«Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора», — приводит РИА Новости слова руководителя французского МВД.

В своём Twitter Кастанер отдельно похвалил полицейских, написав, что «гордится ими».

Fier de nos policiers.#Strasbourgpic.twitter.com/f784pciXQj — Christophe Castaner (@CCastaner) 13 декабря 2018 г.

Как сообщает France24, в ходе патрулирования трое городских полицейских заметили человека, по описанию похожего на подозреваемого. Стражи порядка попытались арестовать его, но мужчина открыл огонь. Полицейские ответили тем же, в результате чего оказавший сопротивление злоумышленник погиб.

По сообщению газеты Le Figaro, собравшиеся вокруг полицейского оцепления жители аплодировали правоохранителям и кричали «браво».

Двое суток в бегах

По данным французских СМИ, речь идёт о 29-летнем гражданине Франции арабского происхождения по имени Шериф Шекат. Сообщается, что мужчина укрывался на одном из складов в квартале Мэно. До вооружённого столкновения с полицией мужчина на протяжении двух дней находился в бегах.

Текущая операция по его поимке началась около 9 часов вечера по местному времени примерно в двух километрах от места атаки на рождественскую ярмарку. Накануне сообщалось, что в поиске Шеката участвовали около 700 полицейских.

Напомним, стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла около 20 часов по местному времени во вторник, 11 декабря. По сообщению французского МВД, злоумышленник в действовал в трёх местах города — на улице Орфевр, на площади Гутенберга и мосту Пон-дю-Корбо.

В результате атаки на месте погибли два человека, еще 14 получили ранения, пятеро из них оказались в тяжёлом состоянии. Впоследствии еще один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Сразу после инцидента полиция начала операцию, а МВД Франции призвало местных жителей не покидать дома и следить за рекомендациями властей. Особые меры в центральной части города действовали до 3 часов ночи по местному времени. Преступнику удалось скрыться из оцепленного района, последующие операции не привели к его задержанию.

Вечером 13 декабря французские власти сообщили, что задержали пять человек по делу о нападении на рождественскую ярмарку. В их число вошли отец и два брата подозреваемого. Подробностей об остальных задержанных не сообщалось.

Закрытую после атаки рождественскую ярмарку планируется открыть в пятницу, 14 декабря. Мэр Страсбурга Ролан Рис подчеркнул, что это решение было принято еще до ликвидации стрелка полицией.

Осуждён 27 раз

Ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе был осуждён в общей сложности 27 раз за преступления, совершённые в Швейцарии, Франции и Германии. Впервые за нарушение закона его привлекли в 1999 году, когда Шекату было 10 лет. По информации France24, подозреваемый провёл два года и три месяца в тюрьме в Германии за кражу с отягчающими обстоятельствами, а после этого, в 2017 году, еще полтора года за грабёж в швейцарской тюрьме.

Еще до этих тюремных сроков во Франции обратили внимание на увлечение Шеката идеями радикального ислама во время пребывания во французской тюрьме. Его внесли в список потенциально опасных для государства лиц.

Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что Шекат находился под активным наблюдением у спецслужб наряду с другими радикальным элементами.

По данным газеты Le Figaro, террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за инцидент в Страсбурге, назвав Шеката «солдатом» этой организации. В сообщении на одном из экстремистских сайтов говорится, что «страсбургский стрелок» действовал «в ответ на призыв атаковать граждан государств международной коалиции».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.