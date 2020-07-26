Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев • 64 • Аналитика

Ну что же, ситуация, о которой я писал в материале сразу после начала армяно-азербайджанского конфликта, движется по уже привычным для всех рельсам. Непонятно чья провокация, затем обострение военной составляющей и взаимные угрозы вплоть до применения ракет по объектам инфраструктуры противника и перевод конфликта в вялотекущую фазу.





Будем стрелять, пока русские не предложат свои услуги для примирения?

Уже сегодня понятно, что политики с обеих сторон выжидают. Если отбросить всю шелуху о контактах с какими-то странами, о военной помощи с какой-то стороны, о влиянии иностранных НКО на правительства обеих стран, то сразу становится понятным, что единственным объективным рефери в этом конфликте может быть только Россия. Участвовать в разрешении данного вопроса кому-то другому совсем не хочется.



Кстати, и те события на линии противостояния, которые происходят ежедневно и о которых сообщают обе стороны, есть попытка сыграть на нервах именно русских, попытка свалить вину за очередных убитых и раненых на Россию. Этакий хитро закрученный сценарий, когда и Ереван и Баку заявляют о готовности к примирению, а Россия, единственно возможный посредник, которому верят обе страны, молчит и не делает никаких попыток примирить дерущихся.



Тактика понятна и даже не скрывается правительствами обеих стран. Выждать, чтобы потом иметь более крепкие позиции в грядущих переговорах. Мы должны были победить и победили бы, а потому наши условия приоритетнее тех, которые выдвигает противник. При этом для внутреннего пользования руководство обеих стран рассказывает о сотнях и тысячах патриотов, которые готовы прямо сейчас идти воевать.



Мне, если честно, противна позиция обеих стран. И в Ереване, и в Баку прекрасно знают о сотнях тысяч граждан своих стран и этнических армян и азербайджанцев, проживающих в других странах по всему миру. В силу некоторых особенностей армяне и азербайджанцы вынуждены вести свой бизнес в других странах.



Ну как представить рынок любой европейской страны без торговцев из Азербайджана? Ну, умеют они торговать лучше других. И любят это делать. А как представить рынок строительства без армян? Тех самых бригад, которые работают от зари до зари на стройках? Тех, кто в любую жару укладывает асфальт на наших дорогах. Тоже умеют и любят этим заниматься.



Тогда о чем думают руководители обеих стран? Они не думают о том, что конфликт между диаспорами в других странах и так существует. Ненависть представителей двух народов, подкрепленная кровью убитых родственников, пока не выливается в открытую резню, но это пока. Пока правоохранители в этих странах могут контролировать настроения в диаспорах и вовремя пресекать конфликты.



Кстати, я бы обратил внимание и на заявления высокопоставленных чиновников и политиков обеих стран. Я о готовности применить ракетное вооружение в случае эскалации боевых действий. Как-то мимо ушей пропустили это заявление большинство наших экспертов. А между тем оба государства имеют на своей территории объекты, уничтожение которых будет означать уничтожение страны. По крайней мере, экономически.



Я напомню, об обещаниях МО Армении атаковать Мингечевирское водохранилище и об ответном обещании МО Азербайджана атаковать АЭС в Армении. Конечно, мне возразят, что это элемент информационной войны, а на самом деле никто на такие меры не решится. Может, и так. Только вот воспитание у меня не такое, привык верить своим глазам и делать свои выводы. Кошка, загнанная в угол, превращается в тигра и будет драться до конца. До победы или смерти…



Что предпринимает Россия для тушения пожара

Сегодня достаточно много людей, которые «не видят» усилий России по локализации и прекращению армяно-азербайджанского конфликта. Нет резких окриков, нет угроз, нет санкций… Короче говоря, нет всего той мишуры, которую любят поднимать политики при решении даже пустяковых вопросов.



А между тем даже западные эксперты отмечают огромную работу российского МИДа в обеих столицах. Дипломаты в Ереване и Баку не прекращают работу ни на минуту. Результатов же пока не видно по одной простой причине. Если раньше, до прихода к власти правительства Пашиняна, Армения занимала условно пророссийскую позицию, была действующим членом ОДКБ, то сейчас Ереван скорее враг России, чем друг. И антироссийские выступления там — обыденность. Да и в работе ОДКБ Армения не участвует уже два года.



Таким образом, российские дипломаты, как я думаю, доводят до обоих правительств позицию нашей страны. Мы нейтральны. Мы уважаем оба народа, но становиться на сторону одного из них не будем. Что достаточно сильно злит армян. СМИ ежедневно напоминают нам о российской военной базе в Армении, о членстве в ОДКБ, о «традиционной дружбе», сразу забыв о антироссийской риторике недавних дней.



Точно так же сложно объяснить наш нейтралитет и в Баку. То, что Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, вполне объяснимо. Как объяснимо наше сотрудничество с Белорусью, например. Но это сотрудничество ничуть не мешает Баку вести с Москвой политический, экономический, культурный и прочие диалоги. Это не мешает Азербайджану закупать наше вооружение. Мы заключили много взаимовыгодных договоров.



В целом, если выражаться дипломатическим языком, сейчас идет активный поиск приемлемых для обеих сторон решений, выработка вариантов этих решений и подготовка соответствующей встречи лидеров государств.



Доброе слово и пистолет

Сегодня со всех сторон доносятся панические вопли «человеколюбов» о том, что может разразиться война, которая подожжет весь Кавказ. Тезис, надо сказать, достаточно надуманный, спорный. Но будем исходить из того, что военные на то и существуют, чтобы предусмотреть даже такие маловероятные случаи и принять меры по из недопущению.



Мы уже писали о реакции США и НАТО на российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Подавляющему большинству наших читателей понятно, что такие учения никогда не проводятся с чистого листа. Это только в кинофильмах подразделения и части действуют как единый механизм без соответствующего обучения. В жизни же слаженность действий подразделения, не говоря уже о частях, соединениях и объединениях, есть результат огромного труда командиров всех уровней, инженерно-технического состава, специалистов множества воинских профессий.



Проще говоря, чтобы полк выполнил боевую задачу, необходимо, чтобы каждый винтик этого сложного механизма работал на эту задачу. Для этого и проводятся перед полковыми учениями учения во взводах, ротах, батальонах. Проводится боевое слаживание подразделений. Чтобы каждый солдат и офицер четко представлял алгоритм своих действий при выполнении приказов.



Чтобы понять громадность поставленной на учения задачи, достаточно перечислить хотя бы часть сил и средств, которые будут задействованы. Итак, участвуют 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц техники и вооружения, 414 летательных аппарата, 106 кораблей и вспомогательных судов. Географический охват тоже впечатляет. Южный и Западный военные округа, морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов, ВДВ, части и соединения центрального подчинения.



И вся эта мощь будет проводить тактические учения как подготовку к стратегическим. Запланировано 56 таких учений на 35 полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей. Как итоговая проверка перед началом стратегических учений «Кавказ-2020», министерством обороны проводится внезапная проверка войск. Коррупция в России: удалось ли хоть немного ее побороть?



Я специально не стал писать об учениях более конкретно и углубленно. Тем более что материал о другом. Понятно, что в ходе подготовки в частях и соединениях проведена большая работа. Боевая техника и вооружение находится в отличном состоянии. Подготовлены тыловые службы, медицинское обеспечение, связь и все остальное.



Это и есть тот самый «пистолет» рядом с «добрым словом», который в случае непонимания какой-либо из сторон конфликта Россия может применить как инструмент умиротворения.



Я утверждал тогда и повторяю сегодня: война не нужна ни одному народу и даже государству. Ни Армения, ни Азербайджан воевать не хотят. Более того, судя по заявлениям различных политиков этих стран, нет даже понимания того, из-за чего этот конфликт возник. По моему мнению, это просто возможность выпустить пар, которого накопилось достаточно много в связи с экономическими проблемами, в связи с карантином и ограничениями, связанными с болезнью.



Конфликт надо заканчивать. Никогда не стоит доставать оружие тогда, когда есть возможность поговорить. Оружие достают только тогда, когда драка неизбежна. Именно драка, а не дефиле по подиуму с человеческими жертвами и комментариями шоуменов от политики. Ну что же, ситуация, о которой я писал в материале сразу после начала армяно-азербайджанского конфликта, движется по уже привычным для всех рельсам. Непонятно чья провокация, затем обострение военной составляющей и взаимные угрозы вплоть до применения ракет по объектам инфраструктуры противника и перевод конфликта в вялотекущую фазу.Уже сегодня понятно, что политики с обеих сторон выжидают. Если отбросить всю шелуху о контактах с какими-то странами, о военной помощи с какой-то стороны, о влиянии иностранных НКО на правительства обеих стран, то сразу становится понятным, что единственным объективным рефери в этом конфликте может быть только Россия. Участвовать в разрешении данного вопроса кому-то другому совсем не хочется.Кстати, и те события на линии противостояния, которые происходят ежедневно и о которых сообщают обе стороны, есть попытка сыграть на нервах именно русских, попытка свалить вину за очередных убитых и раненых на Россию. Этакий хитро закрученный сценарий, когда и Ереван и Баку заявляют о готовности к примирению, а Россия, единственно возможный посредник, которому верят обе страны, молчит и не делает никаких попыток примирить дерущихся.Тактика понятна и даже не скрывается правительствами обеих стран. Выждать, чтобы потом иметь более крепкие позиции в грядущих переговорах. Мы должны были победить и победили бы, а потому наши условия приоритетнее тех, которые выдвигает противник. При этом для внутреннего пользования руководство обеих стран рассказывает о сотнях и тысячах патриотов, которые готовы прямо сейчас идти воевать.Мне, если честно, противна позиция обеих стран. И в Ереване, и в Баку прекрасно знают о сотнях тысяч граждан своих стран и этнических армян и азербайджанцев, проживающих в других странах по всему миру. В силу некоторых особенностей армяне и азербайджанцы вынуждены вести свой бизнес в других странах.Ну как представить рынок любой европейской страны без торговцев из Азербайджана? Ну, умеют они торговать лучше других. И любят это делать. А как представить рынок строительства без армян? Тех самых бригад, которые работают от зари до зари на стройках? Тех, кто в любую жару укладывает асфальт на наших дорогах. Тоже умеют и любят этим заниматься.Тогда о чем думают руководители обеих стран? Они не думают о том, что конфликт между диаспорами в других странах и так существует. Ненависть представителей двух народов, подкрепленная кровью убитых родственников, пока не выливается в открытую резню, но это пока. Пока правоохранители в этих странах могут контролировать настроения в диаспорах и вовремя пресекать конфликты.Кстати, я бы обратил внимание и на заявления высокопоставленных чиновников и политиков обеих стран. Я о готовности применить ракетное вооружение в случае эскалации боевых действий. Как-то мимо ушей пропустили это заявление большинство наших экспертов. А между тем оба государства имеют на своей территории объекты, уничтожение которых будет означать уничтожение страны. По крайней мере, экономически.Я напомню, об обещаниях МО Армении атаковать Мингечевирское водохранилище и об ответном обещании МО Азербайджана атаковать АЭС в Армении. Конечно, мне возразят, что это элемент информационной войны, а на самом деле никто на такие меры не решится. Может, и так. Только вот воспитание у меня не такое, привык верить своим глазам и делать свои выводы. Кошка, загнанная в угол, превращается в тигра и будет драться до конца. До победы или смерти…Сегодня достаточно много людей, которые «не видят» усилий России по локализации и прекращению армяно-азербайджанского конфликта. Нет резких окриков, нет угроз, нет санкций… Короче говоря, нет всего той мишуры, которую любят поднимать политики при решении даже пустяковых вопросов.А между тем даже западные эксперты отмечают огромную работу российского МИДа в обеих столицах. Дипломаты в Ереване и Баку не прекращают работу ни на минуту. Результатов же пока не видно по одной простой причине. Если раньше, до прихода к власти правительства Пашиняна, Армения занимала условно пророссийскую позицию, была действующим членом ОДКБ, то сейчас Ереван скорее враг России, чем друг. И антироссийские выступления там — обыденность. Да и в работе ОДКБ Армения не участвует уже два года.Таким образом, российские дипломаты, как я думаю, доводят до обоих правительств позицию нашей страны. Мы нейтральны. Мы уважаем оба народа, но становиться на сторону одного из них не будем. Что достаточно сильно злит армян. СМИ ежедневно напоминают нам о российской военной базе в Армении, о членстве в ОДКБ, о «традиционной дружбе», сразу забыв о антироссийской риторике недавних дней.Точно так же сложно объяснить наш нейтралитет и в Баку. То, что Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, вполне объяснимо. Как объяснимо наше сотрудничество с Белорусью, например. Но это сотрудничество ничуть не мешает Баку вести с Москвой политический, экономический, культурный и прочие диалоги. Это не мешает Азербайджану закупать наше вооружение. Мы заключили много взаимовыгодных договоров.В целом, если выражаться дипломатическим языком, сейчас идет активный поиск приемлемых для обеих сторон решений, выработка вариантов этих решений и подготовка соответствующей встречи лидеров государств.Сегодня со всех сторон доносятся панические вопли «человеколюбов» о том, что может разразиться война, которая подожжет весь Кавказ. Тезис, надо сказать, достаточно надуманный, спорный. Но будем исходить из того, что военные на то и существуют, чтобы предусмотреть даже такие маловероятные случаи и принять меры по из недопущению.Мы уже писали о реакции США и НАТО на российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Подавляющему большинству наших читателей понятно, что такие учения никогда не проводятся с чистого листа. Это только в кинофильмах подразделения и части действуют как единый механизм без соответствующего обучения. В жизни же слаженность действий подразделения, не говоря уже о частях, соединениях и объединениях, есть результат огромного труда командиров всех уровней, инженерно-технического состава, специалистов множества воинских профессий.Проще говоря, чтобы полк выполнил боевую задачу, необходимо, чтобы каждый винтик этого сложного механизма работал на эту задачу. Для этого и проводятся перед полковыми учениями учения во взводах, ротах, батальонах. Проводится боевое слаживание подразделений. Чтобы каждый солдат и офицер четко представлял алгоритм своих действий при выполнении приказов.Чтобы понять громадность поставленной на учения задачи, достаточно перечислить хотя бы часть сил и средств, которые будут задействованы. Итак, участвуют 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц техники и вооружения, 414 летательных аппарата, 106 кораблей и вспомогательных судов. Географический охват тоже впечатляет. Южный и Западный военные округа, морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов, ВДВ, части и соединения центрального подчинения.И вся эта мощь будет проводить тактические учения как подготовку к стратегическим. Запланировано 56 таких учений на 35 полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей. Как итоговая проверка перед началом стратегических учений «Кавказ-2020», министерством обороны проводится внезапная проверка войск.Я специально не стал писать об учениях более конкретно и углубленно. Тем более что материал о другом. Понятно, что в ходе подготовки в частях и соединениях проведена большая работа. Боевая техника и вооружение находится в отличном состоянии. Подготовлены тыловые службы, медицинское обеспечение, связь и все остальное.Это и есть тот самый «пистолет» рядом с «добрым словом», который в случае непонимания какой-либо из сторон конфликта Россия может применить как инструмент умиротворения.Я утверждал тогда и повторяю сегодня: война не нужна ни одному народу и даже государству. Ни Армения, ни Азербайджан воевать не хотят. Более того, судя по заявлениям различных политиков этих стран, нет даже понимания того, из-за чего этот конфликт возник. По моему мнению, это просто возможность выпустить пар, которого накопилось достаточно много в связи с экономическими проблемами, в связи с карантином и ограничениями, связанными с болезнью.Конфликт надо заканчивать. Никогда не стоит доставать оружие тогда, когда есть возможность поговорить. Оружие достают только тогда, когда драка неизбежна. Именно драка, а не дефиле по подиуму с человеческими жертвами и комментариями шоуменов от политики. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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