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«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Каспийске
16 августа 2018, 00:24 • 40 • В России
В Каспийске должна быть построена военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом на специальном совещании в Дагестане заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что на территории в настоящее время ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского ВМФ, одновременно обустраивается инфраструктура на суше. Эксперты считают, что в закрытом бассейне Каспийского моря современная военная флотилия приобретает особое значение в качестве «неуязвимого ударного средства в области неядерного стратегического сдерживания».
РИА Новости
В Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Дагестане.
Глава военного ведомства подчеркнул, что в данный момент ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского Военно-морского флота, а также обустраивается инфраструктура на суше.
Одним из важнейших вопросов, по его словам, остаётся организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учётом развития судоремонтных мощностей региона.
«Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкалы, — сообщил Сергей Шойгу. — Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами».
В настоящее время в городе на юге России возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведётся строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале, также идут работы по созданию инфраструктуры военного городка. Первый этап строительных работ планируется завершить до конца 2018 года.
«Выбор Каспийска неслучаен»
Каспийская флотилия в своём составе имеет надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиацию, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.
За последние три года её боевой состав серьёзно обновился, и сегодня в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов. В частности, в состав флотилии уже вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» — «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», вооружённые универсальными ракетными комплексами «Калибр», а также два десантных катера проекта 11770 типа «Серна».
«Стратегически для Российской Федерации иметь базу в хорошем месте в Каспийске очень выгодно с позиции защиты интересов РФ. Поддерживаю идею министра обороны полностью. Единственное, что там очень много работы, но к этому надо идти», — сказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, российский военачальник Виктор Заварзин.
Выбор Каспийска в качестве места для новой базы неслучаен, также объяснил RT полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«После распада СССР и раздела Каспийской флотилии главная база, которая в советское время была в городе Баку, из рук России «уплыла», а флотилию были вынуждены перевести в Астрахань. Там хоть какие-то были условия минимальные для базирования, но Астрахань — не очень удобный порт, достаточно далеко от морского побережья, плюс к этому в связи с гидрологической обстановкой — там единственный фарватер выхода в Каспийское море. Поэтому было решено практически с нуля строить военно-морскую базу в Каспийске».
По словам эксперта, Каспийск — куда более выгодное место расположения для базы, поскольку корабли сразу попадают в открытую акваторию Каспийского моря и могут гораздо быстрее выполнять оперативные задачи.
Военный аналитик подчеркнул, что бассейн Каспийского моря закрытый, а это значит, что неприкаспийские страны не имеют права присутствовать в акватории.
«Поэтому флотилия приобретает особое значение как неуязвимое ударное средство в области неядерного стратегического сдерживания, — подчеркнул полковник Мураховский. — Что, собственно, Россия и продемонстрировала, нанося удары кораблями Каспийской флотилии по объектам террористов в Сирии».
Создание инфраструктуры базирования, кораблей, включая новые пирсы, стоянки, рейд и многое другое, полагает военный специалист, займёт не менее четырёх лет.
По мнению военного эксперта Владимира Щербакова, из мест, которые остались на территории после распада СССР, Каспийск — наиболее подходящее для создания такой базы. Там можно располагать не только катера, но и большие корабли с хорошим водоизмещением.
«Каспийск — то самое место, которое позволяет базировать экранопланы, если, конечно, они будут нужны, — сказал аналитик. — Второй момент: местоположение Каспийска ближе к тем странам, с которыми у нас могут возникнуть спорные вопросы по части самого Каспийского моря».
Напомним, на прошлой неделе пять прикаспийских стран (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан) после двух десятилетий переговоров решили прекратить споры о статусе Каспийского моря. Принятая сторонами Конвенция о правовом статусе Каспия упрощает поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе, которому долгое время прочили славу второго Персидского залива. По оценкам экспертов, общие запасы нефти и газа в этом водоёме составляют 15 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.
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