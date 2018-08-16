«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Каспийске

В Каспийске должна быть построена военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом на специальном совещании в Дагестане заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что на территории в настоящее время ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского ВМФ, одновременно обустраивается инфраструктура на суше. Эксперты считают, что в закрытом бассейне Каспийского моря современная военная флотилия приобретает особое значение в качестве «неуязвимого ударного средства в области неядерного стратегического сдерживания».

В Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе совещания в Дагестане.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в данный момент ведётся работа по расширению бухты для кораблей российского Военно-морского флота, а также обустраивается инфраструктура на суше.

Одним из важнейших вопросов, по его словам, остаётся организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учётом развития судоремонтных мощностей региона.

«Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкалы, — сообщил Сергей Шойгу. — Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами».

О предстоящем перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск Шойгу объявлял ещё в апреле. По его словам, количество военнослужащих здесь «будет увеличиваться кратно».

В настоящее время в городе на юге России возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведётся строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале, также идут работы по созданию инфраструктуры военного городка. Первый этап строительных работ планируется завершить до конца 2018 года.

«Выбор Каспийска неслучаен»

Каспийская флотилия в своём составе имеет надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиацию, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.

За последние три года её боевой состав серьёзно обновился, и сегодня в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов. В частности, в состав флотилии уже вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» — «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», вооружённые универсальными ракетными комплексами «Калибр», а также два десантных катера проекта 11770 типа «Серна».

Каспийск, Астраханская область

© Пресс-служба Минобороны

«Стратегически для Российской Федерации иметь базу в хорошем месте в Каспийске очень выгодно с позиции защиты интересов РФ. Поддерживаю идею министра обороны полностью. Единственное, что там очень много работы, но к этому надо идти», — сказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, российский военачальник Виктор Заварзин.

Выбор Каспийска в качестве места для новой базы неслучаен, также объяснил RT полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«После распада СССР и раздела Каспийской флотилии главная база, которая в советское время была в городе Баку, из рук России «уплыла», а флотилию были вынуждены перевести в Астрахань. Там хоть какие-то были условия минимальные для базирования, но Астрахань — не очень удобный порт, достаточно далеко от морского побережья, плюс к этому в связи с гидрологической обстановкой — там единственный фарватер выхода в Каспийское море. Поэтому было решено практически с нуля строить военно-морскую базу в Каспийске».

По словам эксперта, Каспийск — куда более выгодное место расположения для базы, поскольку корабли сразу попадают в открытую акваторию Каспийского моря и могут гораздо быстрее выполнять оперативные задачи.

Военный аналитик подчеркнул, что бассейн Каспийского моря закрытый, а это значит, что неприкаспийские страны не имеют права присутствовать в акватории.

«Поэтому флотилия приобретает особое значение как неуязвимое ударное средство в области неядерного стратегического сдерживания, — подчеркнул полковник Мураховский. — Что, собственно, Россия и продемонстрировала, нанося удары кораблями Каспийской флотилии по объектам террористов в Сирии».

Создание инфраструктуры базирования, кораблей, включая новые пирсы, стоянки, рейд и многое другое, полагает военный специалист, займёт не менее четырёх лет.

По мнению военного эксперта Владимира Щербакова, из мест, которые остались на территории после распада СССР, Каспийск — наиболее подходящее для создания такой базы. Там можно располагать не только катера, но и большие корабли с хорошим водоизмещением.

«Каспийск — то самое место, которое позволяет базировать экранопланы, если, конечно, они будут нужны, — сказал аналитик. — Второй момент: местоположение Каспийска ближе к тем странам, с которыми у нас могут возникнуть спорные вопросы по части самого Каспийского моря».

А с учётом того, что Каспий теперь поделён, то, конечно, базу надо создавать быстрее, так как этого требует геополитическая обстановка, резюмировал Щербаков.

Напомним, на прошлой неделе пять прикаспийских стран (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан) после двух десятилетий переговоров решили прекратить споры о статусе Каспийского моря. Принятая сторонами Конвенция о правовом статусе Каспия упрощает поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе, которому долгое время прочили славу второго Персидского залива. По оценкам экспертов, общие запасы нефти и газа в этом водоёме составляют 15 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.