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NEXTA снова попался на фейке: Провокация с Симоньян обернулась позорным провалом

11 сентября 2020, 20:20  •  140 • Политика
Разжигатель протестов в Белоруссии Telegram-канал NEXTA сообщил о визите Симоньян в минскую школу и призвал "встретить" её там. Главред RT лично разоблачила фейк сообщением из Москвы.
Польский Telegram-канал NEXTA снова попался на фейке. Организатору беспорядков в Минске очень хотелось устроить новую провокацию, однако в результате он сам попал впросак.
Речь идёт о сообщении, что главред канала RT Маргарита Симоньян и её съёмочная группа собираются приехать в одну из школ Минска. Провокатор указал точный адрес и даже пометил место на карте, чтобы его было легче найти. Прямых призывов к насилию не было, скрытые намёки присутствовали.
Однако информация о визите в минскую школу оказалась полностью фейковой. О этом сообщила сама Маргарита Симоньян, которая в настоящий момент находится в Москве. Для неё информация о визите в школу стала таким же сюрпризом, как и для всех остальных.
Пришла на Мосфильм к Куликову, а журналист Цимбалюк мне говорит: "Странно, некста сообщает, что Симоньян сейчас проводит встречу в школе в Минске", - написала Симоньян на своём Telegram-канале.
Напомним, что это уже далеко не первый фейк, который публикует NEXTA, чтобы разжечь ситуацию в столице Белоруссии. В первые дни протестов в Минске Telegram-канал писал о несуществующих убитых участниках протестов, а также российском спецназе, который якобы патрулирует улицы и задерживает протестующих. Автор Telegram-канала находится в Польше и пишет оттуда инструкции по нападению на правоохранителей и другую, не менее общественно опасную информацию.

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