Newsweek: Путин даже в 100 лет сможет грамотно управлять страной

• 292 • В мире

По данным издания Newsweek, если российского лидера Владимира Путина выберут в 2048 году, то у России будет столетний президент

В Newsweek появился материал о том, что российского лидера Владимира Путина могут выбрать на пост главы государства в 2048 году. И если это действительно случится, то у России будет столетний президент.

Все началось с того, что неизвестные интернет-пользователи зарегистрировали адреса сайтов с именем российского лидера Владимира Путина и датами следующих четырёх президентских выборов в России - Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru.

И хотя предположение, что Путин сможет пробыть у власти еще одно десятилетие, идет вразрез с российским законодательством, некоторые пользователи в соцсетях начали обсуждать такую возможность.

Как пишет корреспондент Newsweek, если Путина выберут президентом в 2048 году, к концу этого срока президенту исполнится 101 год. А это, как говорится в материале, "сильно превышает не только пенсионный возраст в России". Впрочем, интернет-пользователи тут же заявили, что российский лидер отлично себя чувствует. И даже в столь преклонном возрасте сможет талантливо и грамотно управлять страной.