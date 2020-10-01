Newsweek Polska: Готова ли Польша содержать военных США?

Полякам придётся изрядно раскошелиться на содержание американских военных

Еженедельный общественно-политический журнал Newsweek Polska решил разобраться, во сколько обойдётся Польше содержание американских военных. Впрочем, не столько содержание (что тоже недёшево), а создание военной инфраструктуры, в которую входят ангары, подземные склады, авиационные и ракетные базы, всевозможные специализированные объекты, полигоны, взлётно-посадочные полосы для военных самолётов при уже действующих аэропортах и дороги – много хороших дорог, а ещё жильё для военных – целые городки со всем необходимым.

«Когда проект только обсуждался на заседании комиссии по обороне, я спрашивал министра Блащака (Mariusz Błaszczak), сколько это будет стоить. Он старательно избегал прямых ответов. При этом масштаб запланированных инвестиций огромен»,

– цитирует издание депутата Чеслава Мрочека (Czesław Mroczek), экс-заместителя главы оборонного ведомства, ныне – заместителя председателя комиссии Сейма по обороне.

«Когда 15 августа во время визита в Польшу госсекретаря США Майкла Помпео Блащак ставил подпись под двусторонним договором об усиленном военном сотрудничестве, говорилось в основном о том, что тот позволит увеличить американский контингент в нашей стране. Однако при подписании документа не обсуждалось, какие обязательства взяла на себя польская сторона. Это стало ясно, когда Сейм занялся ратификацией договора, а в документе № 573 обнаружился его текст с приложениями. Одно из них представляет собой список того, к чему получат доступ военные из США: это объекты и участки в двадцати с лишним населённых пунктах»,

– отмечает Newsweek Polska.

По мнению экс-европарламентария Януша Земке (Janusz Zemke), в прошлом – заместителя министра обороны, «договор накладывает большие обязательства на Польшу, речь идёт о масштабных инвестициях, я не знаю, потянем ли мы в финансовом плане такой проект».

Ведь абсолютно все работы по строительству, переустройству и ремонту, а также расходы на текущее обслуживание объектов берёт на себя польская сторона.

«Также она целиком оплатит размещение и питание военных, клиниговые услуги, электричество, воду, отопление, кондиционирование, вывоз мусора (в том числе опасных отходов) и охрану. В 75% она будет покрывать расходы на топливо, в том числе авиационное. Военные смогут бесплатно пользоваться железнодорожными перевозками и аэродромами. Их также освободят от навигационных и других сборов, связанных с обслуживанием воздушных судов (в том числе за посадку и стоянку)»,

– перечисляет Newsweek Polska грядущие затраты Польши.

Только лишь на содержание американских войск Польше нужно будет тратить более 110 млн евро каждый год, а если прибавить к этому все остальные расходы – получатся миллиарды, уверен Чеслав Мрочек.

Он не понимает, где Министерство обороны сможет взять такие деньги, тем более что в процессе реализации находятся два проекта Минобороны и оба – финансово затратные. Речь идёт о приобретении зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» стоимостью в 4,4 млрд евро и приобретение самолётов F-35.

Но и это ещё не всё – согласно договору, американская сторона имеет право расширять список своих требований. Если вдруг у армии США появится какой-то новый проект, и его необходимо будет финансировать, Польша не имеет права отказать – только одобрить. И оплатить. В случае же проведения военных учений польская сторона обязана будет также предоставить (и оплатить) всё необходимое, а также разрешить безвозмездно пользоваться государственной и муниципальной собственностью, а иногда – и частной (но на временной основе), если потребуется. Понятно, что частным лицам это не понравится, но у них никто не будет спрашивать.

Но больше всего возмущения общественности вызвал пункт подписанного договора, в котором говорится об освобождении американских военных от уплаты штрафов и иных взысканий. Польша также признаёт приоритет американской юрисдикции по отношению к военным. Другими словами, в Польше военные США неподсудны. Многие польские депутаты обращали внимание на этот пункт и критиковали его, однако документ уже подписан.

Мрочек уверен: польские власти считают самым важным «иметь как можно больше американских военных на нашей территории», больше их ничего не интересует. И ещё уверяют, что всё это является «инвестицией в развитие оборонного потенциала страны» и «важным фактором стимулирования экономики на локальном уровне».

«Там, куда должны приехать американские военные, всегда сначала появляются надежды, что это позволит заработать, развернуть бизнес, оживить тот или иной населённый пункт. Позднее может наступить разочарование. Дело не только в том, что у американцев есть свои столовые и магазины, где ведётся беспошлинная торговля, а поэтому у них не появляется особого желания совершать покупки за пределами баз. На строительстве и ремонте локальным фирмам заработать тоже не удастся. Этим должны заниматься компании, у которых есть сертификаты безопасности, необходимые для допуска к возведению военных объектов. В Польше таких компаний немного»,

– говорит Януш Земке.

По его мнению, строить американские базы на территории Польши будут также американские строительные фирмы, а поляки – только платить по счетам.