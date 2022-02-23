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Newsweek назвало дату вторжения России. Но подвёл украинский источник
23 февраля 2022, 22:05 • 169 • Политика
Издание Newsweek назвало дату вторжения России. Однако подвёл украинский источник, который напомнил, что это уже третий вариант так называемой американской разведки.
Издание Newsweek пополнило список западных источников, заявляющих о дате вторжения России на Украину. Несмотря на то, что заявления выглядят смешно, журналисты продолжают упражняться в фейках. Newsweek ссылаются на безымянного сотрудника разведки США, который говорит о предупреждении для президента Украины Владимира Зеленского. Якобы администрация президента США Джо Байдена сообщила Зеленскому, что русские могут вторгнуться в течение 48 часов.
Также в заметке говорится об авиационных наблюдателях, которые заметили нарушение границ Украины в воздушном пространстве. Якобы авиация России совершила "непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом".
Дальше - больше. Издание ссылается и на безымянный источник в окружении украинского президента. И он также подтверждает якобы поступившую от США информацию. Однако, что забавно, этот собеседник не скрывает: это уже третье подобное предупреждение от Вашингтона для Украины. А русские всё никак не вторгаются...
Сценарий нападения публикуется типичный: начнут или с кибератаки, или с авиаударов, и, по всей видимости, идти будут со стороны Донбасса и Белоруссии. Доказательств, безусловно, никакиз.
Напомним, Россия неоднократно отвергала планы нападения на Украину. Однако известно, что ДНР и ЛНР запросили военную помощь русских после признания нами независимости республик. И Вооружённые силы России, действительно, будут контролировать режим прекращения огня и не дадут ВСУ обстреливать мирное население республик.
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.
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