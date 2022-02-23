Newsweek назвало дату вторжения России. Но подвёл украинский источник

Издание Newsweek назвало дату вторжения России. Однако подвёл украинский источник, который напомнил, что это уже третий вариант так называемой американской разведки.

Издание Newsweek пополнило список западных источников, заявляющих о дате вторжения России на Украину. Несмотря на то, что заявления выглядят смешно, журналисты продолжают упражняться в фейках. Newsweek ссылаются на безымянного сотрудника разведки США, который говорит о предупреждении для президента Украины Владимира Зеленского. Якобы администрация президента США Джо Байдена сообщила Зеленскому, что русские могут вторгнуться в течение 48 часов.

Также в заметке говорится об авиационных наблюдателях, которые заметили нарушение границ Украины в воздушном пространстве. Якобы авиация России совершила "непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом".

Дальше - больше. Издание ссылается и на безымянный источник в окружении украинского президента. И он также подтверждает якобы поступившую от США информацию. Однако, что забавно, этот собеседник не скрывает: это уже третье подобное предупреждение от Вашингтона для Украины. А русские всё никак не вторгаются...

Сценарий нападения публикуется типичный: начнут или с кибератаки, или с авиаударов, и, по всей видимости, идти будут со стороны Донбасса и Белоруссии. Доказательств, безусловно, никакиз.

Напомним, Россия неоднократно отвергала планы нападения на Украину. Однако известно, что ДНР и ЛНР запросили военную помощь русских после признания нами независимости республик. И Вооружённые силы России, действительно, будут контролировать режим прекращения огня и не дадут ВСУ обстреливать мирное население республик.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.