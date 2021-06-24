Newsweek: Белый дом не должен забывать о Грузии

Увеличение политической, экономической и военной поддержки Грузии – в интересах Вашингтона.

Американский еженедельный журнал Newsweek переживает – слишком много событий в мире происходит в последнее время, как бы за всеми этими событиями не забыли о существовании Грузии, которой необходима поддержка – и политическая, и экономическая, и военная.

«Поскольку внимание всего мира сосредоточено на встрече Байдена и Путина в Женеве, саммитах «Большой семёрки» и НАТО, другие менее заметные, но всё равно жизненно важные вопросы трансатлантической безопасности отошли на второй план. И хотя в центре внимания прессы находятся сильные мира сего, важно не оставлять без внимания ключевого стратегического союзника США в кавказском регионе – Грузию», – пишет Newsweek.

Издание напоминает, что Грузия сегодня является примером того, как бывшая советская республика смогла добиться огромных демократических успехов. Поэтому президенту Байдену и его администрации необходимо «поднять стратегическое партнёрство США с Грузией на более высокий уровень». Для этого существует три важные причины.

Первая причина – именно Грузия обеспечивает мир и безопасность в регионе, который не является безопасным и стабильным, учитывая, что на территории Нагорного Карабаха отныне размещается контингент российских миротворцев. По мнению Newsweek, миротворцы угрожают миру на Южном Кавказе, и только Грузия может им противостоять. Вспоминает издание и недавнее освобождение Азербайджаном пятнадцати армянских пленных в обмен на карту минных полей, уверяя своих читателей, что сделано это было только при помощи Тбилиси.

«Вклад Грузии в обеспечение мира в Нагорном Карабахе демонстрирует её чрезвычайно важную роль в качестве верного союзника США, содействующего миру и безопасности на востоке Европы», – сообщает Newsweek.

Вторая причина заключается в том, что когда Вашингтон обращается к своим союзникам с просьбой о военной поддержке, грузинская армия откликается первой. Грузинские военные принимали участие практически во всех военных операциях НАТО, Грузия внесла самый большой вклад в коалиционные силы, если исходить из количества населения стран. При этом в Тбилиси усиленно занимаются реформированием своей армии, готовясь к тому дню, когда страна станет, наконец, полноправным членом Альянса.

Есть и третья причина всячески помогать Грузии, и она в том, что эта страна может при необходимости сыграть роль моста между Россией и Турцией.

«Внешнеполитические устремления Грузии остаются ясными: стать членом НАТО и Европейского Союза в качестве стабильной и процветающей демократии. Но Тбилиси знает, что не следует конфликтовать со своими могущественными соседями. Грузии удалось сохранить относительно стабильные отношения с Россией и наладить стратегическое партнёрство с Турцией. Роль Тбилиси в качестве моста между США и этими двумя державами важна для стабилизации обстановки в Черноморском регионе», – считают авторы статьи Филип Бридлав (Philip Breedlove) и Юлия Джоя (Iulia Joja).

Поэтому к тому времени, как Джо Байден завершит своё турне по Европе, Грузия должна занять более заметное место в международной повестке Белого дома. Увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Грузии просто необходимо, исходя хотя бы, из интересов Вашингтона, делает вывод Newsweek.

Осталось добавить, что автор статьи Филип Бридлав – бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе. Уж кто бы говорил о безопасности и региональной стабильности.