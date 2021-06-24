Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
Главная / Украина

Newsweek: Белый дом не должен забывать о Грузии

24 июня 2021, 18:50  •  133 • Украина
Увеличение политической, экономической и военной поддержки Грузии – в интересах Вашингтона.
Американский еженедельный журнал Newsweek переживает – слишком много событий в мире происходит в последнее время, как бы за всеми этими событиями не забыли о существовании Грузии, которой необходима поддержка – и политическая, и экономическая, и военная.
«Поскольку внимание всего мира сосредоточено на встрече Байдена и Путина в Женеве, саммитах «Большой семёрки» и НАТО, другие менее заметные, но всё равно жизненно важные вопросы трансатлантической безопасности отошли на второй план. И хотя в центре внимания прессы находятся сильные мира сего, важно не оставлять без внимания ключевого стратегического союзника США в кавказском регионе – Грузию», – пишет Newsweek.
Издание напоминает, что Грузия сегодня является примером того, как бывшая советская республика смогла добиться огромных демократических успехов. Поэтому президенту Байдену и его администрации необходимо «поднять стратегическое партнёрство США с Грузией на более высокий уровень». Для этого существует три важные причины.
Первая причина – именно Грузия обеспечивает мир и безопасность в регионе, который не является безопасным и стабильным, учитывая, что на территории Нагорного Карабаха отныне размещается контингент российских миротворцев. По мнению Newsweek, миротворцы угрожают миру на Южном Кавказе, и только Грузия может им противостоять. Вспоминает издание и недавнее освобождение Азербайджаном пятнадцати армянских пленных в обмен на карту минных полей, уверяя своих читателей, что сделано это было только при помощи Тбилиси.
«Вклад Грузии в обеспечение мира в Нагорном Карабахе демонстрирует её чрезвычайно важную роль в качестве верного союзника США, содействующего миру и безопасности на востоке Европы», – сообщает Newsweek.
Вторая причина заключается в том, что когда Вашингтон обращается к своим союзникам с просьбой о военной поддержке, грузинская армия откликается первой. Грузинские военные принимали участие практически во всех военных операциях НАТО, Грузия внесла самый большой вклад в коалиционные силы, если исходить из количества населения стран. При этом в Тбилиси усиленно занимаются реформированием своей армии, готовясь к тому дню, когда страна станет, наконец, полноправным членом Альянса.
Есть и третья причина всячески помогать Грузии, и она в том, что эта страна может при необходимости сыграть роль моста между Россией и Турцией.
«Внешнеполитические устремления Грузии остаются ясными: стать членом НАТО и Европейского Союза в качестве стабильной и процветающей демократии. Но Тбилиси знает, что не следует конфликтовать со своими могущественными соседями. Грузии удалось сохранить относительно стабильные отношения с Россией и наладить стратегическое партнёрство с Турцией. Роль Тбилиси в качестве моста между США и этими двумя державами важна для стабилизации обстановки в Черноморском регионе», – считают авторы статьи Филип Бридлав (Philip Breedlove) и Юлия Джоя (Iulia Joja).
Поэтому к тому времени, как Джо Байден завершит своё турне по Европе, Грузия должна занять более заметное место в международной повестке Белого дома. Увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Грузии просто необходимо, исходя хотя бы, из интересов Вашингтона, делает вывод Newsweek.
Осталось добавить, что автор статьи Филип Бридлав – бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе. Уж кто бы говорил о безопасности и региональной стабильности.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






133
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 16:15
Запад принуждает Владимира Зеленского признать поражение Украины в гражданской войне
24 июня 2021, 15:10
Проход британского эсминца в «украинских территориальных водах» у российского Крыма санкционировал глава генштаба ВСУ
24 июня 2021, 01:25
Украинский журналист заявил о возвращении Крыма и о выселении россиян с полуострова
24 июня 2021, 15:10
Задачей главного «оппозиционера» была смена власти на Украине, но он «то ли не смог, то ли не захотел»
24 июня 2021, 01:25
Унионистов Молдовы не пустили в Приднестровье и выгнали из Гагаузии
24 июня 2021, 03:15
Укроборонпром хвастается, что американцы откажутся от «Хаммеров» в пользу украинских «Дозоров»
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизирова...
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась...
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой ...
24 июня 2021, 03:15
Клинцевич о провокации в Черном море: "Я рукоплещу нашим военным"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.