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NewsОne отказался от телемоста с Россией из-за угроз физической расправы
08 июля 2019, 16:09 • 167 • В России
Украинский телеканал NewsОne отказался от проведения телемоста с Россией из-за угроз физической расправы. Они со вчерашнего вечера поступали журналистам и членам их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Телемарафон "Надо поговорить" был намечен на 12 июля. В России его должен транслировать телеканал "Россия 1". В заявлении украинского СМИ отмечается, что они пытались организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов "силами обычных людей".
"Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - сообщается на сайте NewsОne.
Сотрудники телеканала подчеркивают, что вопрос прекращения войны должен быть главным для обсуждения всеми СМИ страны. При это журналисты, провозглашающие такую повестку, не должны жить в страхе за свои семьи.
"Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские депутаты обвинили телеканалы "112 Украина" и NewsОne в "подражании российской пропаганде", а также "антиукраинской деятельности". Парламентарии попросили СБУ рассмотреть возможность введения санкций против них. Наказание придумали жесткое: лишение лицензий на вещание. Фактически это означает закрытие СМИ. Телеканал "112 Украина" от проведения телемарафона пока не отказывался.
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