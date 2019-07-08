NewsОne отказался от телемоста с Россией из-за угроз физической расправы

Украинский телеканал NewsОne отказался от проведения телемоста с Россией из-за угроз физической расправы. Они со вчерашнего вечера поступали журналистам и членам их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Телемарафон "Надо поговорить" был намечен на 12 июля. В России его должен транслировать телеканал "Россия 1". В заявлении украинского СМИ отмечается, что они пытались организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов "силами обычных людей".

"Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - сообщается на сайте NewsОne.

Сотрудники телеканала подчеркивают, что вопрос прекращения войны должен быть главным для обсуждения всеми СМИ страны. При это журналисты, провозглашающие такую повестку, не должны жить в страхе за свои семьи.

"Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские депутаты обвинили телеканалы "112 Украина" и NewsОne в "подражании российской пропаганде", а также "антиукраинской деятельности". Парламентарии попросили СБУ рассмотреть возможность введения санкций против них. Наказание придумали жесткое: лишение лицензий на вещание. Фактически это означает закрытие СМИ. Телеканал "112 Украина" от проведения телемарафона пока не отказывался.