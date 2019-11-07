|
New York Times наплевала на жалобы Киева и вновь показала карту с русским Крымом
07 ноября 2019, 14:09 • 182 • В мире
Издание The New York Times спустя два года проиллюстрировало очередную статью картой, на которой Крымский полуостров обозначен как часть России. Украинские СМИ, как и в 2017-м, "обиделись" на американских коллег, выразив свое возмущение.
В The New York Times вышла статья об активах бизнесмена Игоря Коломойского под заголовком "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".
Материал посвящен известному в украинских Карпатах курорту - Буковелю. Коломойский, как утверждает издание, хочет открыть еще один такой же.
Статья проиллюстрирована картой Украины, правда, уже без Крыма - он обозначен на снимке как территория России. СМИ Незалежной поспешили выразить свое "разочарование".
Примечательно, что два года назад The New York Times публиковала аналогичную карту, обозначая на ней Крым как российскую территорию. Занимавшая в то время должность пресс-секретаря украинского МИДа Марьяна Беца обещала связаться с руководством издания, однако, судя по свежей публикации, американцы просто наплевали на эти жалобы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2019, 03:39
|
07 ноября 2019, 01:09
|
06 ноября 2019, 02:24
|
05 ноября 2019, 05:09
|
31 октября 2019, 17:09
|
03 ноября 2019, 03:39
|
02 ноября 2019, 04:54