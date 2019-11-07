Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Проще закрыть человека»: мужчине дали 12 лет за педофилию, несмотря на опроверж...
«Доверия станет меньше»: Россия готова к возможному выходу США из Договора по от...
"Для победы над Россией": Обсуждавшая убийство Зеленского националистк...
Депутат Рашкин не планирует извиняться за свои высказывания о вице-спикере СФ
Главная / В мире

New York Times наплевала на жалобы Киева и вновь показала карту с русским Крымом

07 ноября 2019, 14:09  •  182 • В мире
Издание The New York Times спустя два года проиллюстрировало очередную статью картой, на которой Крымский полуостров обозначен как часть России. Украинские СМИ, как и в 2017-м, "обиделись" на американских коллег, выразив свое возмущение.
В The New York Times вышла статья об активах бизнесмена Игоря Коломойского под заголовком "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".
Материал посвящен известному в украинских Карпатах курорту - Буковелю. Коломойский, как утверждает издание, хочет открыть еще один такой же.
Статья проиллюстрирована картой Украины, правда, уже без Крыма - он обозначен на снимке как территория России. СМИ Незалежной поспешили выразить свое "разочарование".
Примечательно, что два года назад The New York Times публиковала аналогичную карту, обозначая на ней Крым как российскую территорию. Занимавшая в то время должность пресс-секретаря украинского МИДа Марьяна Беца обещала связаться с руководством издания, однако, судя по свежей публикации, американцы просто наплевали на эти жалобы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 17:09
«Доверия станет меньше»: Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу
07 ноября 2019, 00:54
Сила мысли: как Пентагон собирается противодействовать России в сфере технологий искусственного интеллекта
07 ноября 2019, 14:09
Израильская ракета "Праща Давида" промахнулась и попала к российским военным
07 ноября 2019, 10:54
Олигархов из России лишат "золотых паспортов"? Власти Кипра начали проверку
07 ноября 2019, 17:09
«При взаимодействии с партнёрами»: в 2019 году спецслужбы СНГ обезвредили 13 террористических ячеек
07 ноября 2019, 01:09
США укрепляют «руку Путина» в космосе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
31 октября 2019, 17:09
«Кац предлагает сдаться!»
03 ноября 2019, 03:39
Лавров об издевательской карикатуре из США: "Путин не видит себя укротителем гадюшника"
02 ноября 2019, 04:54
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.