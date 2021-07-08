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New Europe: Запад вложил миллионы, чтобы вывести Молдову из сферы влияния России

08 июля 2021, 01:50  •  77 • В мире
За будущую победу партии Майи Санду на выборах 11 июля Запад уже заплатил
«Молдова – самая бедная страна в Европе. Она зажата между Румынией на западе и Украиной на востоке, в результате эту страну часто сравнивают с «гамбургером». Все новости из Молдавии обычно связаны с торговлей людьми, воровством и бедностью и всегда негативны. За 30 лет после распада Советского Союза Запад инвестировал в эту страну более 2 миллиардов евро, но она и сегодня уступает только Таджикистану по уровню бедности среди 15 бывших советских республик»,
– сообщает ведущая газета Евросоюза со штаб-квартирой в Брюсселе накануне парламентских выборов в Молдавии.
Издание отмечает, что главными донорами для Молдовы были США и Евросоюз, которые пытались помочь этой стране перейти «от коммунизма к свободному рынку». Но, как оказалось, инвестировать в Молдавию готовы и с другими целями – в канун выборов в распоряжение редакции попали документы, согласно которым Запад вложил 56 миллионов евро ради того, чтобы на выборах 11 июля победила пропрезидентская партия PAS.
New Europe отмечает, что на проверку подлинности документов у редакции ушло несколько недель, также журналисты получили подтверждение подлинности документов у своего источника в спецслужбах и у нескольких политиков, после чего и было принято решение опубликовать данный материал.
Издание утверждает, что главной целью вложения миллионов в будущую победу партии PAS является вывод Молдавии из сферы влияния России.
Исходя из содержания полученных документов, основная часть денег поступала из двух стран – США и Германии. Принимали участие в финансировании также Румыния, Польша, Чехия, Швеция, Великобритания и Италия. Для финансирования использовались в основном неправительственные фонды и частные компании. Называется эта операция «Поддержка евроатлантического будущего Молдовы», а главным координатором её является Германия.
«Берлин активно участвует в поддержке президента Молдовы Майи Санду и партии PAS как в политическом, так и в финансовом отношении. Ангела Меркель и её партия «Христианско-демократический союз» являются одними из самых решительных сторонников Майи Санду и её партии, что обеспечило массовую поддержку PAS со стороны самой большой партии в Европарламенте – Европейской народной партии. А также помогло мобилизовать молдаван, проживающих на территории Германии, для участия в президентских выборах в ноябре прошлого года»,
– пишет New Europe.
А ведь молдаване, которых в разных странах проживает около 800 тысяч, являются настоящим «золотым ресурсом». Именно этот ресурс будет использован и во время парламентских выборов 11 июля, которые должны принести победу партии PAS.
Согласно полученным документам, важную роль в поддержке Майи Санду и PAS играет немецкий фонд Конрада Аденауэра, имеющий офис в Молдове, отмечает издание. Другой фонд, косвенно финансирующий PAS, – это «Европейский фонд за демократию»***, который поддерживает несколько проектов в Молдове. Фонд Сороса***, USAID***, IREX, IND***, IRI*** и другие также участвуют в этом проекте.
Далее в статье подробно описываются схемы доставки денег в Молдавию, а суммы, ввозимые в страну наличными, были огромны. В основном для провоза миллионов евро использовался дипломатический багаж.
Не все суммы шли для нужд партии PAS – не забывали и про «дружественные партии», которые должны были «атаковать пророссийские силы» и других конкурентов PAS. Ещё одна статья расходов – «поощрение лояльности для государственных служащих из Молдовы». Кроме того, было предусмотрено 470 тысяч евро на «привлечение мэров», 338 тысяч евро – на концерты, 539 тысяч – участникам всевозможных митингов, «свободные» СМИ обошлись в 4,3 миллиона евро.
«В раздел «Голосование за рубежом» была заложена значительная сумма в размере более 35 миллионов евро. Согласно документам, эти деньги предназначены для того, чтобы как минимум 300 тысяч граждан Молдовы проголосовали в западных странах, из которых не менее двух третей должны проголосовать за PAS. Ещё одна интересная категория – «Гонорары некоторым членам избирательных участков за границей», на которую заложено 65 тысяч евро. Чтобы «убедить» некоторых «колеблющихся» или политически апатичных молдаван, предусмотрены «гонорары», размер которых варьирует в зависимости от страны от 50 до 200 евро за голосование. Как мы видим, Западу приходится платить высокую цену за демократию и евроатлантический дух в этой маленькой стране»,
– делает вывод New Europe.
После публикации этой статьи в ведущей газете Евросоюза, в Молдавии призвали приостановить предвыборную кампанию и отложить выборы – как минимум до установления истины, для чего необходимо затребовать эти документы, попавшие в распоряжение редакции и выяснить их подлинность.
«Даже если 10% из того, что там написано, правда, то это – вопиющая история. И она не просто ставит под сомнение результаты голосования, но и делает выборы фарсом. Речь не о связях, визитах послов, их высказываниях, а о подкупе партий, избирателей, чиновников, СМИ, экспертов, членов избирательных комиссий. Всё это превращает выборы в нонсенс. Депутаты парламента, прокуроры, а, главное, ЦИК должны остановить выборы. Если, конечно, у нас ещё сохранились те, кто не хочет, чтобы страна окончательно превратилась в «проходной двор», а государственные институты продолжали быть захваченными марионетками»,
– уверен журналист и политолог Сергей Ткач.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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