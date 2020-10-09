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Невзоров вместо ответа Михалкову перешёл на причитания: "Никитушка - он же лапушка..."

09 октября 2020, 05:35  •  21 • Политика
Российский журналист Александр Невзоров вместо ответа Михалкову перешёл на причитания: "Никитушка - он же лапушка..." Конфликт между публицистом и режиссёром разгорается всё сильнее.
Невзоров обвинил кинорежиссёра и телеведущего Никиту Михалкова в незаконной вырубке леса на арендуемом участке в Нижегородской области. Тот в ответ заявил о целенаправленной информационной кампании, развёрнутой против него, и сравнил своего оппонента с бесом.
Никитушка - он же лапушка, и мы все думаем, как же ему помочь. Чтобы он был единственным человеком в стране, которому разрешили в стране организовать свой концерн "СпёрЛес", - отметил Невзоров, выступая на "Эхе Москвы".
Напомним, что на днях неизвестные атаковали сайт авторской программы Михалкова "Бесогон ТВ" и удалили все последние выпуски. Сам режиссёр отметил, что в последнее время против него была развёрнута широкомасштабная информационная кампания, в рамках которой СМИ публиковали череду фейков, касающихся как самого Михалкова, так и его передачи. Автор "Бесогона" связывает это с разоблачительным характером своего шоу, которое точно бьёт по целям. В частности, в последнем выпуске Михалков рассуждал на тему приближающегося краха Европы. Он обратил внимание, что западные страны отказываются от своей собственной культуры.

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