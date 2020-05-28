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Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"

28 мая 2020, 23:55  •  142 • Политика
Невзоров счёл несправедливыми гонения на осквернителей Вечного огня в Кронштадте и перешёл на откровенные оскорбления. Не выдержала даже ведущая "Эха Москвы".
Скандальный публицист Александр Невзоров выступил в защиту осквернителей Вечного огня в Кронштадте, а попутно оскорбил всех павших героев войны. Это произошло в недавнем интервью, данном радио "Эхо Москвы".
Речь идёт об инциденте, в ходе которого компания из трёх человек явилась с шампурами к Вечному огню в Кронштадте и принялась жарить на нём сосиски. После того как осквернителей памятника задержали, те попытались оправдаться тем, что совершили свой поступок "по легкомыслию".
Данная тема была поднята в почти часовом интервью Невзорова для радио "Эхо Москвы". Публицист выразил недоумение по поводу задержания компании вандалов, а затем и вовсе перешёл на откровенные оскорбления.
Невзоров заявил, что в Вечном огне в Кронштадте нет ничего священного, так как он горит для пьяных матросов и насильников и поэтому его надо вообще погасить. На этом моменте пробрало даже ведущую "Эха Москвы". Она закрыла глаза и отвернулась от камеры.
Однако и этих оскорблений Невзорову показалось мало. В описании к видео этого интервью он пометил момент оскорбления павших героев совсем уж нецензурной бранью, адресованной ещё и в адрес "Бессмертного полка".

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