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Невзоров оскорбил миллионы граждан России: "Холуи, мракобесы..."

06 июля 2020, 17:00  •  63 • Политика
Известный политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в своём Telegram-канале обратил внимание на высказывание журналиста Александра Невзорова, который, по мнению эксперта, оскорбил миллионы граждан России. В частности, Невзоров использовал слова "холуи, мракобесы...".
В своём Telegram-канале политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров признался, что он очень зол и его до сих пор "бомбит" от слов Александра Невзорова.
В частности, речь идёт о заявлении Невзорова, в котором он считает проголосовавших за внесение поправок в Конституцию людьми, увлечёнными "грядочками" и домино. А 20%, которые отдали свои голоса против, по мнению высказывающегося в эфире "Эха Москвы", - это "великий капитал".
Багдасаров пишет, что не может не поделиться поздравлением от представителя "антироссийского власовского движения" в эфире "Эха Москвы".
"Но давай вернёмся к поправкам, к той новой реальности, которая так ожидаема и которая так неожиданно, внезапно сегодня наступила. Конечно, это день победы холуев, мракобесов, религиозников, попов, воров и душителей. Ура, товарищи! Мы хотим вас поздравить", - приводится цитата Невзорова.
Багдасаров к этому добавляет, что список "перлов" от Невзорова можно продолжать бесконечно, только остаётся один вопрос.
"Когда прекратится "оплёвывание" истории и народа за бюджетные деньги? "Газпром-медиа"?" - задал неудобный вопрос политолог.

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