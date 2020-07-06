Невзоров оскорбил миллионы граждан России: "Холуи, мракобесы..."

В своём Telegram-канале политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров признался, что он очень зол и его до сих пор "бомбит" от слов Александра Невзорова.

В частности, речь идёт о заявлении Невзорова, в котором он считает проголосовавших за внесение поправок в Конституцию людьми, увлечёнными "грядочками" и домино. А 20%, которые отдали свои голоса против, по мнению высказывающегося в эфире "Эха Москвы", - это "великий капитал".

Багдасаров пишет, что не может не поделиться поздравлением от представителя "антироссийского власовского движения" в эфире "Эха Москвы".

"Но давай вернёмся к поправкам, к той новой реальности, которая так ожидаема и которая так неожиданно, внезапно сегодня наступила. Конечно, это день победы холуев, мракобесов, религиозников, попов, воров и душителей. Ура, товарищи! Мы хотим вас поздравить", - приводится цитата Невзорова.

Багдасаров к этому добавляет, что список "перлов" от Невзорова можно продолжать бесконечно, только остаётся один вопрос.

"Когда прекратится "оплёвывание" истории и народа за бюджетные деньги? "Газпром-медиа"?" - задал неудобный вопрос политолог.