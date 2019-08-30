Невзоров назвал маршала Жукова "мясником" Второй мировой войны", которого пора забыть

В эфире "Эха Москвы" в рамках программы "Невзоровские среды" журналист Александр Невзоров говорил об "обычном студенте-блогере" из Высшей школы экономики (ВШЭ) Егоре Жукове. Арестовали этого парня после незаконных акций в Москве 27 июля, и для так называемых идеологов протеста он стал темой номер один. Несмотря на многие нестыковки в обсуждении, именно этого парня представляли "жертвой режима". Невзоров же в своих сравнениях дошел до крамолы.

В ходе беседы журналист заявил, что парню "не повезло с фамилией".

"Очень вдохновенный и сильный парень, - говорил журналист о Егоре Жукове. - Конечно, ему немножко не повезло с фамилией, будем откровенны. Но я надеюсь, что когда он станет взрослым, известного "мясника" Второй мировой войны уже окончательно забудут".

Цитата и сейчас доступна в полной расшифровке беседы на сайте "Эха Москвы".

Кстати, именно Егор Жуков стал ранее одним из героев насаждаемой темы "победобесия" накануне 9 Мая. Парень снял видео, где смешал все в одно, выставив напоказ не гордость за Победу в Великой Отечественной войне, а тему тезиса "можем повторить". В результате в его видео все получило тон "мерзкой, позорной фразы", о чем и заявил сам автор.