Невыученные уроки Второй мировой войны • 143 • Война









Забытая история

В статье «Английское начало Второй мировой войны» мы сказали, на наш взгляд, о роли в таком начале войны англо-польского военного договора, заключённого сторонами 25 августа 1939 года, о котором сегодня и не вспоминают, иным «историкам» полностью застит глаза договор Молотова – Риббентропа. Между тем этим договором с Польшей Англия выступила в качестве подстрекателя Второй мировой войны, она ведь не собиралась выполнять этот договор, как это выяснилось уже 3 сентября, когда на западном фронте началась фальшивая «странная война» Англии и Франции с фашистской Германией. В ответ на реальное нападение Германии на Польшу.



Если бы в том же августе не был заключен пакт Молотова – Риббентропа, военная машина Гитлера должна была, раздавив Польшу, двинуться на Советский Союз, что и было целью предвоенной англо-французской дипломатии, судя по высказыванию Черчилля:

«Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет».



Многие наши историки до сих пор называют пакт Молотова – Риббентропа неким достижением советской политики, в то время как инициатива этого договора принадлежит Гитлеру! СССР оказался в августе 1939 на краю войны и ухватился за договор о ненападении с Германией как за соломинку. В предвоенные 30-е годы все инициативы СССР по обузданию агрессии со стороны Германии, все мирные инициативы имели и второе дно: расколоть фронт западных «демократий» по отношению к Гитлеру и его союзникам в Европе, что делало невозможным образование в перспективе единого западного фронта против СССР. Что же мы до сих пор засекречиваем это секрет Полишинеля?!



Все тогда это понимали, и Гитлер понимал. Поэтому, когда он предложил СССР заключить пакт о ненападении, он расколол этим и потенциальный единый западный фронт против СССР, и Сталин не мог не пойти на заключение такого договора. План Гитлера представляется простым: отгородившись от СССР договором о ненападении, спокойно «объединить» под собой всю Западную Европу, все её ресурсы для последующего нападения на СССР. Во всяком случае, именно этот план Гитлер выполнил, за исключением «объединения Англии», спасшейся на своём острове за проливом Ла-Манш.



Наш странный мир

Сегодня мы не отдаём должного лицемерной политике западных колониальных «демократий», которые по сути своей нисколько не изменились с 30-х годов прошлого века. Они и сегодня борются за своё неоколониальное опосредованное господство в мире и «законный» долларовый грабёж «развивающихся стран третьего мира», в который стремились в 90-е годы столкнуть и Россию.



Это вызвало феномен Владимира Путина, его отповедь американскому «товарищу волку, который кушает и никого не слушает» в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. России удалось сохранить свой консервативный имперский дух, соединив его с выборными механизмами, и это спасло Россию после демократических-олигархических 90-х годов.



Вторую мировую войну задолго до её начала предсказывали многие общественные деятели и политики, в том числе В. И. Ленин предупреждал, что в Европе всегда может неожиданно прийти к власти «партия войны». Она и пришла, да ещё в виде фашистской партии войны, и не только в Германии. Весь Запад, включая Англию и США, болел тогда фашизмом, везде существовали фашистские политические партии, только не везде они прорвались к власти.



Это факт, что западная либеральная демократия родила фашизм/нацизм: Гитлер пришёл к власти демократическим путём, как бы идеологи либерализма ни пытались переводить стрелки кто на некий фатум истории, кто на коммунистическую идеологию, якобы ответственную и за Гитлера. Напомним, что коммунизм родил тоже Запад. Западные либеральные демократии, эти олигархические глубинные диктатуры, всплывшие на всеобщее обозрение при шельмовании президента Трампа, и сегодня беременны новым фашизмом.



И сегодня Запад может в любой момент родить «партию войны», вполне фашистскую по своей сути. Наверное, по другим критериям, они уже просматриваются: превосходства в «демократии», в культуре, в цивилизованности, в «ценностях». Главное в фашизме – это идея превосходства, отказ в равных правах оппоненту, что как бы позволяет поступать с ним по своему произволу, но ведь культурному и цивилизованному. Так же и гитлеровский фашизм наставал на том, что несёт культуру в «варварскую Россию». Сравните с традиционной политикой России и большинства других незападных стран: они, при всех вопросах к ним, исходят из древнего посыла, который у нас сформулировал ещё князь Святослав: «Иду на вы!» То есть иду на равного себе.



«Что было, то и будет»

Напрашиваются и прямые аналогии сегодняшнего мира с ситуацией в Европе кануна Второй мировой. Англия опять провоцирует Западную Европу против России, на этот раз «делом Скрипалей», столь же лживым, как и англо-польский военный договор 1939 года. Польша меняет свой курс с проевропейского, на котором растут разногласия с Берлином и Брюсселем, на проамериканский, проанглийский.





Противоречия Запада и России всё возрастают и становятся почти непреодолимыми, в адрес России звучат оскорбления с позиции превосходства неких «европейских ценностей», то есть фашистские по сути. Иногда у высоких западных деятелей соскакивают с языка и вполне фашистские эпитеты России, но они вызывают пока ещё скандалы.



Провокация с малайзийским «Боингом», в которой сразу дружно все олигархические «демократии» обвинили Россию, кроме самой Малайзии, очень напоминает провокацию фашистской Германии в Гляйвице, она ведь имела целью развязать войну на Украине, только не смогла её достичь.



Россия, как СССР в прошлом веке, стремится не допустить формирования против себя единого фронта западных государств. Исходя из этого строится газовая и вообще энергетическая политика Москвы, она пытается нормализовать отношения с теми западными странами, которые где-то пытаются идти навстречу: «нормандскими» Францией и Германией, Австрией, Италией, Турцией.



Очевидно, что третья мировая война давно бы уже началась, если бы не сдерживающий фактор ядерного оружия. Ситуация изменилась и в другом отношении: Россию серьёзно поддерживают незападный мир и Китай, несмотря на свою долларовую кабалу. Хотя по этой же причине осторожничает.



Многие аналитики, в том числе западные, считают, что Запад уже начал третью мировую (гибридную) войну против России ввиду невозможности «военной войны». В этом свете госпереворот, совершённый США на Украине с приведением к власти бандеровской верхушки, рассматривается ими как гибридная агрессия Запада против России. Линдон Ларуш, американский аналитик и миллионер, архитектор «звёздных войн», сразу назвал госпереворот на Украине «нацистским переворотом», с помощью которого Вашингтон решил сломать Россию. Однако Россия не сломалась, третья мировая гибридная война продолжается.



Некоторые великие историки, «Яндекс» их знает, настаивают, что история в главных своих чертах идёт по кругу, в этом смысле мир выходит на дорогу Второй мировой войны. Из которой мы до сих пор не вынесли уроков: всё боимся кого-то обидеть и поэтому всё сглаживаем острые углы истории, всё изображаем из себя кота Леопольда. 17 сентября нам предстоит услышать от западных «демократов» и «либералов» новый вал лживых измышлений и оскорблений в адрес России в связи с 80-летием ввода советских войск в восточные районы Польши в 1939 году, в Западную Белоруссию и в Западную Украину. И это тоже результат невыученных нами уроков Второй мировой.В статье «Английское начало Второй мировой войны» мы сказали, на наш взгляд, о роли в таком начале войны англо-польского военного договора, заключённого сторонами 25 августа 1939 года, о котором сегодня и не вспоминают, иным «историкам» полностью застит глаза договор Молотова – Риббентропа. Между тем этим договором с Польшей Англия выступила в качестве подстрекателя Второй мировой войны, она ведь не собиралась выполнять этот договор, как это выяснилось уже 3 сентября, когда на западном фронте началась фальшивая «странная война» Англии и Франции с фашистской Германией. В ответ на реальное нападение Германии на Польшу.Если бы в том же августе не был заключен пакт Молотова – Риббентропа, военная машина Гитлера должна была, раздавив Польшу, двинуться на Советский Союз, что и было целью предвоенной англо-французской дипломатии, судя по высказыванию Черчилля:Многие наши историки до сих пор называют пакт Молотова – Риббентропа неким достижением советской политики, в то время как инициатива этого договора принадлежит Гитлеру! СССР оказался в августе 1939 на краю войны и ухватился за договор о ненападении с Германией как за соломинку. В предвоенные 30-е годы все инициативы СССР по обузданию агрессии со стороны Германии, все мирные инициативы имели и второе дно: расколоть фронт западных «демократий» по отношению к Гитлеру и его союзникам в Европе, что делало невозможным образование в перспективе единого западного фронта против СССР. Что же мы до сих пор засекречиваем это секрет Полишинеля?!Все тогда это понимали, и Гитлер понимал. Поэтому, когда он предложил СССР заключить пакт о ненападении, он расколол этим и потенциальный единый западный фронт против СССР, и Сталин не мог не пойти на заключение такого договора. План Гитлера представляется простым: отгородившись от СССР договором о ненападении, спокойно «объединить» под собой всю Западную Европу, все её ресурсы для последующего нападения на СССР. Во всяком случае, именно этот план Гитлер выполнил, за исключением «объединения Англии», спасшейся на своём острове за проливом Ла-Манш.Сегодня мы не отдаём должного лицемерной политике западных колониальных «демократий», которые по сути своей нисколько не изменились с 30-х годов прошлого века. Они и сегодня борются за своё неоколониальное опосредованное господство в мире и «законный» долларовый грабёж «развивающихся стран третьего мира», в который стремились в 90-е годы столкнуть и Россию.Это вызвало феномен Владимира Путина, его отповедь американскому «товарищу волку, который кушает и никого не слушает» в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. России удалось сохранить свой консервативный имперский дух, соединив его с выборными механизмами, и это спасло Россию после демократических-олигархических 90-х годов.Вторую мировую войну задолго до её начала предсказывали многие общественные деятели и политики, в том числе В. И. Ленин предупреждал, что в Европе всегда может неожиданно прийти к власти «партия войны». Она и пришла, да ещё в виде фашистской партии войны, и не только в Германии. Весь Запад, включая Англию и США, болел тогда фашизмом, везде существовали фашистские политические партии, только не везде они прорвались к власти.Это факт, что западная либеральная демократия родила фашизм/нацизм: Гитлер пришёл к власти демократическим путём, как бы идеологи либерализма ни пытались переводить стрелки кто на некий фатум истории, кто на коммунистическую идеологию, якобы ответственную и за Гитлера. Напомним, что коммунизм родил тоже Запад. Западные либеральные демократии, эти олигархические глубинные диктатуры, всплывшие на всеобщее обозрение при шельмовании президента Трампа, и сегодня беременны новым фашизмом.И сегодня Запад может в любой момент родить «партию войны», вполне фашистскую по своей сути. Наверное, по другим критериям, они уже просматриваются: превосходства в «демократии», в культуре, в цивилизованности, в «ценностях». Главное в фашизме – это идея превосходства, отказ в равных правах оппоненту, что как бы позволяет поступать с ним по своему произволу, но ведь культурному и цивилизованному. Так же и гитлеровский фашизм наставал на том, что несёт культуру в «варварскую Россию». Сравните с традиционной политикой России и большинства других незападных стран: они, при всех вопросах к ним, исходят из древнего посыла, который у нас сформулировал ещё князь Святослав: «Иду на вы!» То есть иду на равного себе.Напрашиваются и прямые аналогии сегодняшнего мира с ситуацией в Европе кануна Второй мировой. Англия опять провоцирует Западную Европу против России, на этот раз «делом Скрипалей», столь же лживым, как и англо-польский военный договор 1939 года. Польша меняет свой курс с проевропейского, на котором растут разногласия с Берлином и Брюсселем, на проамериканский, проанглийский.Противоречия Запада и России всё возрастают и становятся почти непреодолимыми, в адрес России звучат оскорбления с позиции превосходства неких «европейских ценностей», то есть фашистские по сути. Иногда у высоких западных деятелей соскакивают с языка и вполне фашистские эпитеты России, но они вызывают пока ещё скандалы.Провокация с малайзийским «Боингом», в которой сразу дружно все олигархические «демократии» обвинили Россию, кроме самой Малайзии, очень напоминает провокацию фашистской Германии в Гляйвице, она ведь имела целью развязать войну на Украине, только не смогла её достичь.Россия, как СССР в прошлом веке, стремится не допустить формирования против себя единого фронта западных государств. Исходя из этого строится газовая и вообще энергетическая политика Москвы, она пытается нормализовать отношения с теми западными странами, которые где-то пытаются идти навстречу: «нормандскими» Францией и Германией, Австрией, Италией, Турцией.Очевидно, что третья мировая война давно бы уже началась, если бы не сдерживающий фактор ядерного оружия. Ситуация изменилась и в другом отношении: Россию серьёзно поддерживают незападный мир и Китай, несмотря на свою долларовую кабалу. Хотя по этой же причине осторожничает.Многие аналитики, в том числе западные, считают, что Запад уже начал третью мировую (гибридную) войну против России ввиду невозможности «военной войны». В этом свете госпереворот, совершённый США на Украине с приведением к власти бандеровской верхушки, рассматривается ими как гибридная агрессия Запада против России. Линдон Ларуш, американский аналитик и миллионер, архитектор «звёздных войн», сразу назвал госпереворот на Украине «нацистским переворотом», с помощью которого Вашингтон решил сломать Россию. Однако Россия не сломалась, третья мировая гибридная война продолжается.Некоторые великие историки, «Яндекс» их знает, настаивают, что история в главных своих чертах идёт по кругу, в этом смысле мир выходит на дорогу Второй мировой войны. Из которой мы до сих пор не вынесли уроков: всё боимся кого-то обидеть и поэтому всё сглаживаем острые углы истории, всё изображаем из себя кота Леопольда. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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