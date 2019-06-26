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Невыносимые условия: украинские военные оставляют Донбасс

26 июня 2019, 13:24  •  58 • Война
Военнослужащие ВСУ покинули позиции у линии соприкосновения около самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) в районе села Сокольники, заявил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, позиции оставили бойцы 14-й бригады украинских Вооруженных сил.
До этого силовики оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.
В народной милиции полагают, что это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава ВСУ, отсутствия элементарного обеспечения и неудовлетворительных бытовых условий. Филипоненко отметил, что украинское командование «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».
По его словам, для дачи объяснений в штаб Операции объединенных сил (ООС) был вызван командный состав бригады.
Представитель ведомства также рассказал, что украинские военнослужащие разместили две 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
При этом еще на прошлой неделе в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорили об эскалации конфликта со стороны ВСУ. В частности, сообщалось, что украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В представительстве уточнили, что огонь вели с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города.
Утром 19 июня под обстрелом с украинской стороны также оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.
Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал изданию «Украина.ру», что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранения получили четыре мирных жителя. Повреждены были более 30 строений.
При этом в Донбассе сейчас формально действует весеннее перемирие, которое вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).
Но украинская сторона категорически отказывается складывать оружие. Через два дня после этого министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ продолжат вести ответный огонь в Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняла и будет выполнять минские соглашения, но оставляет за собой право на «адекватный ответ» в случае агрессии против ее военных.
«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — сказал Полторак, пообещав, что Украина «больше не отдаст» ни одного кусочка ее земли.
Глава ДНР Денис Пушилин еще в начале месяца заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ. Он связывал это с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Пушилина, Зеленский не приказывает военным прекратить огонь, так как обладает слабым авторитетом. Глава республики уверен, что Зеленский в целом «мало на что влияет», и поэтому вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе.
При этом сам Зеленский называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины первостепенным для себя как для украинского лидера. Об этом он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.
«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал глава государства во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.
При этом он же заверил, что бойцы ВСУ будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, хотя на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на приостановлении огня.
«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Таким образом он отреагировал на сообщения украинских военных о том, что позиции ВСУ были обстреляны из артиллерийского оружия в ночь на 7 июня, в результате чего два украинских военных погибли и восемь получили ранения.
В ДНР, в свою очередь, заявили, что той ночью, наоборот, ВСУ обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.

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